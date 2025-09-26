Vì sao một số đoạn sông Tô Lịch nước chuyển màu đen?

|
Đập dâng tại sông Tô Lịch xả đáy để hạ mực nước sông.
Ngày 20/9, nhà máy xử lý nước thải Yên Xá đã mở cửa xả nước vào sông Tô Lịch nhằm "hồi sinh" con sông. Nước từ Nhà máy Yên Xá với lưu lượng ban đầu 200.000 m3/ngày đêm, sau đó nâng lên 270.000 m3/ngày đêm theo thiết kế.
Như vậy, sông Tô Lịch đã được bổ cập hai nguồn nước: từ hồ Tây và từ nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, tạo dòng chảy cho dòng sông.
Tuy nhiên, những ngày gần đây có những đoạn nước sông không còn trong xanh mà chuyển màu đen, đặc biệt là đoạn chảy qua Giáp Nhất, Ngã Tư Sở, Vương Thừa Vũ. Hiện tượng cá chết cũng xuất hiện trên sông Tô Lịch khiến dư luận lo ngại dòng sông bị tái ô nhiễm.
Thông tin về việc này, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp TP. Hà Nội (Ban nông nghiệp) xác nhận, chất lượng nước sông Tô Lịch đã được cải thiện đáng kể tuy nhiên có một số vị trí nước chuyển màu đen. Nguyên nhân do các sông, hồ đang được hạ mực nước để chống bão, mưa lớn sau bão. Các sông hồ trong thành phố hạ mực nước khiến một số tồn dư chất thải trong đường ống vượt ngưỡng đổ về sông Tô Lịch.
Ngoài ra, khi hạ mực nước trên sông Tô Lịch kết hợp với việc vận hành xả đáy đập dâng khiến bùn lắng bị khuấy lên dẫn tới nước có màu đen. "Tuy nhiên, về lâu dài, việc này giúp cho sông Tô Lịch được làm sạch theo thời gian", vị đại diện nêu.
Hiện Ban Nông nghiệp cũng đang phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát các làng nghề trong khu vực sông Tô Lịch đánh giá chất lượng nước thải làm cơ sở báo cáo UBND thành phố xem xét chỉ đạo các bước tiếp theo.
