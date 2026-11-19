Cảm giác bụng reo vì đói không chỉ báo hiệu nhu cầu nạp năng lượng mà còn có thể kích hoạt những cơ chế sinh học được cho là giúp duy trì sức khỏe và làm chậm lão hóa.

Ăn lượng thức ăn vừa phải, lành mạnh sẽ trì hoãn quá trình lão hóa.

Nhiều người sau khi thất bại trong việc giảm cân, thường hay đùa nhau rằng: "Người như tôi chỉ uống nước vẫn cứ béo." Trên thực tế, việc uống nước có làm ta béo lên hay không là vấn đề cần phải xem xét thêm, còn theo tôi, câu nói kia vẫn mang một ý nghĩa nhất định, đó có thể là đặc tính riêng của con người.

Khi con người sống sót qua thời kì đói nghèo kéo dài hơn nửa thời gian của lịch sử nhân loại, tổ tiên chúng ta đã thu nạp được loại gen giúp con người cố gắng hấp thụ phần lớn dưỡng chất dù chỉ từ chút ít thức ăn. Đó chính là "gen đói", một trong những gen cấu thành nên bộ "gen sinh mệnh".

Tuy tổ tiên chúng ta đã dần dần đã kiếm thêm được nhiều thức ăn hơn, nhưng vì không lượng được cân tỉ số hay nói, cho nên nếu đã có thức ăn, dù rất ít ỏi, chúng ta cũng không bỏ phí chúng.

Nhờ đó mà cơ thể biết hấp thụ các dưỡng chất, tích trữ trong cơ thể dưới dạng mỡ. Đây chính là lý do khiến cơ thể có thể bị béo lên dù chúng ta ăn rất ít. Nếu cơ thể không vận hành như vậy, có lẽ tổ tiên chúng ta không thể sinh tồn qua hàng vạn năm lịch sử trong cuộc chiến với nạn đói.

Vì vậy, những cơ chế khiến cho cơ thể bị béo lên dù ta chỉ ăn một lượng rất ít chính là thành quả tiến hóa của loài người. "Gen đói" đã điều hành chính xác hoạt động chuyển hóa và tích trữ thức ăn dưới dạng mỡ rất hiệu quả, nên nó còn được gọi là "gen tiết kiệm".

Trong những người "đi nhịn" và ăn uống mà ta thường thấy trên ti vi, có những tạng người gầy, ăn rất nhiều vẫn không béo nổi, những trường hợp hiếm có đó là do thiếu "gen đói".

Trên thực tế, những người này nếu bị đói sẽ không sống sót được lâu như những người bình thường. Lẽ dĩ nhiên, cơ chế chuyển hóa thức ăn thành chất béo là do tạo hoá. Cũng chính nhờ điều đó mà loài người đã tồn tại và sinh sôi được suốt 170.000 năm qua.