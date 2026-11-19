Muốn bổ sung omega-3 cho trẻ, cha mẹ có thể ưu tiên cá hồi, cá hồi vân và cá thu Đại Tây Dương. Những loại cá này cung cấp DHA, EPA, đồng thời có hàm lượng thủy ngân thấp.

Cá thu Đại Tây Dương có thân thuôn dài, da ánh bạc và những đường vân sẫm màu, thịt cá cung cấp DHA và EPA. Ảnh: Magnific.

Cá là thực phẩm giàu protein, vitamin và các axit béo omega-3 cần thiết cho sự phát triển của trẻ. Tuy nhiên, không phải loại cá nào cũng phù hợp để đưa vào thực đơn thường xuyên. Cha mẹ có thể ưu tiên cá hồi, cá hồi vân và cá thu Đại Tây Dương vì chúng giàu DHA, EPA, có hàm lượng thủy ngân thấp và khá thuận tiện khi chế biến thành phi lê ít xương.

Cá hồi

Cá hồi là một trong những loại cá giàu omega-3 được khuyến khích bổ sung vào chế độ ăn của trẻ. Thịt cá chứa hai axit béo quan trọng là DHA và EPA, có vai trò trong sự phát triển của não bộ, hệ thần kinh và thị lực.

Theo Văn phòng Thực phẩm bổ sung thuộc Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), một khẩu phần khoảng 85 g cá hồi Đại Tây Dương nuôi chín cung cấp khoảng 1,24 g DHA và 0,59 g EPA. Với cá hồi Đại Tây Dương tự nhiên, lượng DHA và EPA tương ứng khoảng 1,22 g và 0,35 g.

Cá hồi cũng là nguồn cung cấp protein chất lượng cao, vitamin D, vitamin B12 và selen. Đây là những dưỡng chất góp phần hỗ trợ quá trình tăng trưởng và duy trì các chức năng bình thường của cơ thể.

Một ưu điểm khác là cá hồi thường được bán dưới dạng phi lê, gần như đã loại bỏ phần xương lớn. Thịt cá mềm, ít xương dăm hơn nhiều loại cá nhỏ, thuận tiện để hấp, áp chảo hoặc nấu cháo cho trẻ. Tuy nhiên, cha mẹ vẫn cần kiểm tra kỹ phần thịt trước khi cho con ăn vì phi lê có thể còn sót xương nhỏ.

Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), cá hồi thuộc nhóm lựa chọn tốt nhất dành cho trẻ em, tức nhóm cá có hàm lượng thủy ngân thấp.

Cá hồi có thể chế biến bằng cách hấp hoặc nướng để bổ sung protein và omega-3.

Cá thu Đại Tây Dương

Cá thu Đại Tây Dương là loại cá béo có hàm lượng omega-3 đáng chú ý. Theo dữ liệu được NIH tổng hợp, một khẩu phần khoảng 85 g cá thu Đại Tây Dương đã nấu chín cung cấp khoảng 0,59 g DHA và 0,43 g EPA.

Ngoài omega-3, cá thu còn chứa protein, vitamin D, vitamin B12 và selen. Đây là những dưỡng chất góp phần hỗ trợ tăng trưởng, chuyển hóa năng lượng và hoạt động bình thường của hệ miễn dịch.

FDA xếp cá thu Đại Tây Dương vào nhóm Best Choices, tức nhóm cá có hàm lượng thủy ngân thấp, phù hợp để đưa vào thực đơn của trẻ. Tuy nhiên, cha mẹ cần phân biệt loại cá này với cá thu vua. Cá thu vua có hàm lượng thủy ngân cao hơn và nằm trong nhóm cần tránh đối với trẻ em theo khuyến cáo của FDA.

Cá thu Đại Tây Dương có thể được mua dưới dạng phi lê để giảm nguy cơ sót xương. Cha mẹ nên hấp hoặc nấu chín, sau đó kiểm tra kỹ phần thịt trước khi cho trẻ ăn. Không nên chỉ dựa vào việc cá đã được lọc xương sẵn để bỏ qua bước kiểm tra.

Lưu ý khi cho trẻ ăn cá

Theo FDA và Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA), trẻ nên ăn khoảng 2 khẩu phần cá mỗi tuần, ưu tiên các loại thuộc nhóm Best Choices và thay đổi đa dạng thực phẩm. Khẩu phần cần điều chỉnh theo độ tuổi:

Trẻ 1-3 tuổi: khoảng 28 g mỗi khẩu phần.

Trẻ 4-7 tuổi: khoảng 57 g mỗi khẩu phần.

Trẻ 8-10 tuổi: khoảng 85 g mỗi khẩu phần.

Trẻ từ 11 tuổi: khoảng 113 g mỗi khẩu phần.

Đây là mức tham khảo theo khuyến cáo của FDA, không phải lượng bắt buộc áp dụng cho mọi trẻ. Nhu cầu thực tế còn phụ thuộc vào độ tuổi, thể trạng và chế độ ăn tổng thể.

Bên cạnh hàm lượng thủy ngân, cha mẹ cần chú ý đến nguy cơ hóc xương khi cho trẻ ăn cá. Nên ưu tiên cá phi lê, kiểm tra kỹ từng phần thịt sau khi nấu và loại bỏ xương còn sót. Với trẻ nhỏ, cá cần được chế biến mềm, phù hợp khả năng nhai nuốt, không cho trẻ ăn cá sống hoặc chưa nấu chín.