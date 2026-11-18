Trẻ sinh non đối mặt nhiều nguy cơ về dinh dưỡng, tăng trưởng và phát triển thần kinh sau khi rời phòng hồi sức. Việc theo dõi liên tục giúp phát hiện sớm bất thường.

Trẻ sinh non cần được theo dõi thường xuyên sau xuất viện. Ảnh: BVCC.

Một em bé sinh non có thể chỉ nặng vài trăm gram, phải trải qua nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng điều trị tại khoa Hồi sức sơ sinh (NICU). Với những trẻ này, từng nhịp thở ổn định, từng ml sữa được hấp thu hay mỗi gram cân nặng tăng thêm đều là những tiến bộ đáng quý.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thanh Thiện, Trưởng khoa Hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Nhi đồng 2, ngày trẻ được xuất viện, trở về nhà là niềm hạnh phúc lớn đối với gia đình. Tuy nhiên, đây không phải điểm kết thúc của hành trình chăm sóc trẻ sinh non.

Bởi mục tiêu không chỉ là giúp trẻ vượt qua giai đoạn nguy hiểm, mà còn tạo điều kiện để các bé lớn lên khỏe mạnh và phát triển tối ưu.

Sau xuất viện, trẻ sinh non vẫn có thể đối mặt với nhiều thách thức về sức khỏe. Trong đó, những vấn đề thường gặp gồm khó khăn khi bú mẹ, ăn uống và hấp thu dinh dưỡng; chậm tăng cân, tăng trưởng không bắt kịp trẻ cùng độ tuổi.

Bên cạnh đó, trẻ có thể gặp nguy cơ rối loạn phát triển vận động, ngôn ngữ, nhận thức; các vấn đề về thị giác, thính giác, giấc ngủ, hành vi và tương tác xã hội.

Không phải trẻ sinh non nào cũng gặp những tình trạng này. Tuy nhiên, nguy cơ có thể cao hơn ở trẻ sinh rất non, nhẹ cân hoặc từng trải qua các biến chứng nặng trong giai đoạn sơ sinh. Do đó, việc theo dõi sau xuất viện cần được thực hiện định kỳ, cá thể hóa theo tuổi thai khi sinh, bệnh lý trước đó và nguy cơ riêng của từng trẻ.

Bác sĩ Thiện cho biết quá trình theo dõi cần tập trung vào nhiều khía cạnh. Trước hết là đánh giá tăng trưởng thông qua cân nặng, chiều dài, vòng đầu và diễn tiến trên biểu đồ tăng trưởng phù hợp.

Về dinh dưỡng, phụ huynh cần chú ý khả năng bú, ăn, nhu cầu năng lượng và tình trạng thiếu hụt vi chất của trẻ. Các vấn đề về thị giác, thính giác cũng cần được sàng lọc, tái khám và theo dõi theo chỉ định của bác sĩ.

Đặc biệt, sự phát triển thần kinh cần được đánh giá toàn diện, bao gồm vận động, ngôn ngữ, nhận thức, hành vi và khả năng tương tác xã hội. Ngoài ra, trẻ cần được theo dõi sức khỏe tổng quát, lịch tiêm chủng, các bệnh lý hô hấp, tiêu hóa và vấn đề sức khỏe khác.

Bác sĩ lưu ý khi phát hiện dấu hiệu chậm phát triển, cha mẹ không nên chỉ chờ đợi trẻ tự bắt kịp các mốc phát triển. Việc phát hiện và can thiệp sớm có thể mở ra cơ hội phát triển tốt hơn cho trẻ.

Bên cạnh sự chăm sóc của nhân viên y tế, gia đình giữ vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của trẻ sinh non.

Theo bác sĩ Thiện, không có thiết bị y tế nào có thể thay thế hoàn toàn sự quan tâm, tương tác và tình yêu thương của gia đình. Cha mẹ nên thường xuyên trò chuyện, ôm ấp, đọc sách, chơi cùng con và quan sát những thay đổi nhỏ trong quá trình lớn lên.

Việc theo dõi trẻ cũng không nên chỉ tập trung vào cân nặng hoặc những cột mốc như biết đi, biết nói. Phụ huynh cần quan tâm cách trẻ giao tiếp, tương tác, khám phá môi trường và đáp ứng với những người xung quanh.

Khi nhận thấy trẻ có dấu hiệu bất thường, cha mẹ nên đưa con đi khám để được đánh giá và tư vấn kịp thời.

Bác sĩ Thiện nhấn mạnh mỗi trẻ sinh non có một hành trình phát triển khác nhau. Có trẻ nhanh chóng bắt kịp đà tăng trưởng, có trẻ cần thêm thời gian, trong khi một số bé cần được hỗ trợ lâu dài.