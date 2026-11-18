Các nhà khoa học phát hiện người uống cà phê thường xuyên có một số khác biệt về hệ vi sinh, độ pH ruột non và hoạt động co bóp đại tràng.

Mỗi sáng, một tách cà phê là thói quen giúp hàng triệu người tỉnh táo và bắt đầu ngày mới. Các nghiên cứu dịch tễ học cho thấy uống cà phê ở mức độ vừa phải có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường, trầm cảm và một số loại ung thư thấp hơn.

Tuy nhiên, việc duy trì thói quen uống cà phê lâu dài có liên quan như thế nào đến tình trạng sinh lý bên trong đường ruột vẫn chưa được tìm hiểu đầy đủ.

Mới đây, nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Copenhagen (Đan Mạch) công bố một nghiên cứu lâm sàng trên tạp chí khoa học quốc tế Gut Microbiology. Nghiên cứu cho thấy việc uống cà phê thường xuyên không chỉ liên quan đến những thay đổi trong hệ vi sinh đường ruột mà còn có thể tác động đến chức năng sinh lý của cơ quan này.

Phát hiện mở ra hướng nghiên cứu mới về khả năng cải thiện tình trạng táo bón trong tương lai.

Uống cà phê thường xuyên có thể liên quan đến những thay đổi trong hệ vi sinh và chức năng sinh lý đường ruột. Ảnh: Adobe.

Người uống cà phê thường xuyên có hệ vi sinh phong phú hơn

Để tìm hiểu điều gì xảy ra bên trong cơ thể sau khi uống cà phê, nhóm nghiên cứu tuyển chọn 61 người trưởng thành khỏe mạnh tham gia thử nghiệm. Những người này được yêu cầu nuốt một viên nang điện tử siêu nhỏ, có khả năng ghi nhận các chỉ số sinh lý quan trọng trong suốt quá trình di chuyển qua đường tiêu hóa, bao gồm thời gian vận chuyển thức ăn, nhiệt độ, độ pH và hoạt động co bóp của ruột.

Các nhà khoa học chia người tham gia thành hai nhóm để so sánh. Trong đó, nhóm uống cà phê thường xuyên được định nghĩa là những người uống 1-5 tách mỗi ngày trong hơn 3 ngày của thời gian nghiên cứu kéo dài 8 ngày. Nhóm còn lại có tần suất uống cà phê thấp hơn.

Kết quả trước tiên củng cố những nhận định từ các nghiên cứu trước đây: Người thường xuyên uống cà phê có hệ vi sinh đường ruột đa dạng hơn.

Tuy nhiên, đóng góp quan trọng hơn của nghiên cứu là phát hiện những thay đổi trực tiếp về chức năng đường ruột. Dữ liệu cho thấy những người uống cà phê thường xuyên có độ pH trong ruột non thấp hơn đáng kể. Đồng thời, lượng cà phê tiêu thụ càng nhiều thì hoạt động co bóp ở đại tràng càng diễn ra thường xuyên.

Hạn chế của nghiên cứu

Theo nhóm nghiên cứu, hoạt động co bóp của ruột hỗ trợ quá trình tiêu hóa khỏe mạnh, góp phần ngăn ngừa táo bón và duy trì trương lực sinh lý tốt cho các cơ thành ruột.

Trong khi đó, giới khoa học hiện chưa thể kết luận việc giảm độ pH trong ruột non có lợi hay gây hại cho sức khỏe về lâu dài. Môi trường axit - kiềm tại khu vực này có vai trò quan trọng đối với hoạt động xúc tác của các enzyme tiêu hóa, cũng như quá trình phân giải và hấp thu chất dinh dưỡng.

Các nhà nghiên cứu thận trọng cho biết đây là nghiên cứu quan sát, do đó chưa thể khẳng định hoàn toàn những khác biệt về sinh lý đường ruột là kết quả trực tiếp của việc uống cà phê. Tuy nhiên, vai trò của cà phê trong những thay đổi này không phải ngẫu nhiên.

Nhiều nghiên cứu trước đây đã chứng minh cà phê có thể trực tiếp kích thích tiết axit dạ dày và gây ra hàng loạt phản ứng tiêu hóa. Trên thực tế, nhiều người cũng ghi nhận cảm giác tiêu hóa thuận lợi hơn sau khi uống cà phê.

Trong thời gian tới, nhóm nghiên cứu dự kiến tiến hành các thử nghiệm can thiệp nghiêm ngặt trên người, kiểm soát chính xác lượng cà phê tiêu thụ để đánh giá những thay đổi về sinh lý đường ruột.

Trong bối cảnh ngày càng nhiều người gặp tình trạng táo bón và rối loạn đại tiện kéo dài, việc làm rõ cơ chế tác động của cà phê đến nhu động ruột và môi trường axit - kiềm trong đường tiêu hóa có thể tạo cơ sở khoa học cho những phương pháp kích thích hoạt động của ruột bằng các biện pháp tự nhiên trong tương lai.