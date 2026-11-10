Buổi sáng là giờ nguy hiểm với huyết áp, đường huyết: 5 điều cần tránh

Một số thói quen vào buổi sáng như uống cà phê, không tập thể dục hay ăn sáng sai cách có thể tác động đến huyết áp, đường huyết và sức khỏe tim mạch nếu duy trì lâu dài.

Uống nước sau một đêm ngủ dài giúp bổ sung chất lỏng, duy trì cân bằng nước và hỗ trợ các hoạt động bình thường của cơ thể. Ảnh: Shutterstock.

Những việc làm tưởng chừng bình thường vào buổi sáng có thể ảnh hưởng đến huyết áp, đường huyết và sức khỏe tim mạch. Theo bác sĩ Vassily Eliopoulos, chuyên gia y học cấp cứu, đồng sáng lập Longevity Health (Mỹ), một số thói quen trong những giờ đầu sau khi thức dậy cần được điều chỉnh để hỗ trợ sức khỏe lâu dài.

Dưới đây là 5 thói quen và cách sinh hoạt buổi sáng được bác sĩ khuyến nghị chú ý, theo Times of India.

Quên uống nước sau khi thức dậy

Bác sĩ Eliopoulos khuyến nghị uống khoảng 475 ml trước khi uống cà phê.

Sau nhiều giờ ngủ, cơ thể không được bổ sung nước nên việc uống nước vào buổi sáng giúp duy trì cân bằng chất lỏng. Tuy nhiên, quan điểm cho rằng tình trạng thiếu nước nhẹ nhất thiết khiến máu đặc hơn và làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông cần được nhìn nhận thận trọng.

Nhu cầu nước của mỗi người không giống nhau, phụ thuộc vào thể trạng, mức độ hoạt động, thời tiết và tình trạng sức khỏe. Không có quy định chung rằng mọi người đều phải uống đúng 475 ml nước ngay khi thức dậy.

Thay vào đó, mọi người nên uống nước khi khát và duy trì bổ sung đủ nước trong ngày. Người suy tim hoặc mắc bệnh thận được bác sĩ yêu cầu hạn chế dịch cần tuân thủ hướng dẫn điều trị, không tự ý tăng lượng nước uống.

Uống cà phê ngay sau khi thức dậy

Bác sĩ Eliopoulos khuyến nghị nên đợi khoảng 90 phút sau khi thức dậy mới uống cà phê. Theo ông, caffeine có thể cộng hưởng với phản ứng tỉnh táo tự nhiên của cơ thể vào buổi sáng.

Tuy nhiên, quan điểm cho rằng uống cà phê ngay khi thức dậy chắc chắn khiến huyết áp tăng đến mức làm tổn thương thành động mạch hiện chưa có đủ bằng chứng vững chắc. Caffeine có thể làm huyết áp tăng tạm thời ở một số người, đặc biệt là những người nhạy cảm với chất này.

Điều quan trọng hơn là mỗi người cần chú ý phản ứng của cơ thể với caffeine, bao gồm ảnh hưởng đến giấc ngủ, nhịp tim và huyết áp. Người bị tăng huyết áp chưa kiểm soát hoặc rối loạn nhịp tim nên trao đổi với nhân viên y tế về lượng caffeine tiêu thụ.

Uống cà phê ngay sau khi thức dậy không phải lựa chọn phù hợp với mỗi người, đặc biệt là người nhạy cảm với caffeine hoặc có vấn đề về huyết áp. Ảnh: Unsplash.

Bỏ qua ánh sáng tự nhiên buổi sáng

Bác sĩ Eliopoulos khuyên mọi người nên tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên trong vòng 30 phút sau khi thức dậy.

Ánh sáng buổi sáng giúp điều hòa nhịp sinh học, tức đồng hồ bên trong cơ thể kiểm soát chu kỳ ngủ - thức, mức độ tỉnh táo, hoạt động hormone và nhiều chức năng khác.

Nhịp sinh học ổn định góp phần cải thiện chất lượng giấc ngủ và hỗ trợ duy trì huyết áp bình thường trong ngày. Thay vì lập tức kiểm tra điện thoại, mọi người có thể dành vài phút ra ngoài trời để bắt đầu ngày mới.

Bác sĩ Eliopoulos khuyến nghị mọi người nên tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên trong vòng 30 phút sau khi thức dậy.

Ăn sáng thiếu protein

Theo bác sĩ Eliopoulos, bữa sáng nên ưu tiên thực phẩm giàu protein để giúp điều hòa phản ứng đường huyết sau ăn.

Một số lựa chọn phù hợp gồm trứng, sữa chua không đường, sữa, đậu phụ và các loại đậu. Mọi người cũng có thể kết hợp protein với thực phẩm giàu chất xơ như yến mạch, rau củ hoặc ngũ cốc nguyên hạt để bữa ăn cân bằng và tạo cảm giác no lâu hơn.

Protein không thể ngăn hoàn toàn tình trạng tăng đường huyết sau mọi bữa ăn. Một bữa sáng cũng không quyết định phản ứng đường huyết của cơ thể trong suốt cả ngày.

Dù vậy, lựa chọn bữa ăn cân bằng thay vì chủ yếu sử dụng đồ uống nhiều đường và tinh bột tinh chế vẫn có lợi cho sức khỏe dinh dưỡng nói chung.

Ngồi yên, ít vận động vào buổi sáng

Vận động là một trong những thói quen được bác sĩ khuyến khích duy trì sau khi thức dậy. Ngay cả một chuyến đi bộ ngắn cũng giúp cơ bắp sử dụng glucose và hạn chế thời gian ngồi liên tục. Hoạt động thể chất thường xuyên còn hỗ trợ kiểm soát huyết áp, cholesterol và cải thiện thể lực tim mạch.

Với người bận rộn, đi bộ nhanh khoảng 10 phút là cách đơn giản để bắt đầu ngày mới năng động hơn. Tuy nhiên, hoạt động này không thể thay thế khuyến nghị về tổng thời lượng vận động thể chất mỗi tuần.

Điều quan trọng là duy trì đều đặn. Một thói quen đi bộ vừa sức được lặp lại hầu hết ngày trong tuần có thể hữu ích hơn việc đặt mục tiêu tập luyện quá sức nhưng chỉ thực hiện được vài buổi.