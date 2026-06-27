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Thể thao World Cup 2026

Vì sao Messi là cả hệ thống của Argentina?

  • Thứ bảy, 27/6/2026 21:37 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Với 5 bàn thắng tại World Cup 2026 tính đến hiện tại, Lionel Messi vẫn là linh hồn giúp Argentina tràn đầy hy vọng bảo vệ thành công ngôi vương.

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Messi là điểm tựa cho tham vọng của Argentina tại World Cup 2026.

Tại World Cup 2026, ở độ tuổi 39, cái tuổi mà đa số các huyền thoại chọn cách giải nghệ hoặc dưỡng già ở những giải đấu ít áp lực, Messi vẫn đang khiến cả thế giới phải ngả mũ kính phục.

Với 5 bàn thắng chỉ sau hai lượt trận đấu đầu tiên, "El Pulga" chính là linh hồn, là nhịp thở và là biểu tượng bất diệt của niềm tin cho thầy trò Lionel Scaloni. Đúng như Zlatan Ibrahimovic nhận định: "Messi không chỉ là cầu thủ hay nhất. Anh ấy là cả hệ thống của Argentina".

Sự vĩ đại của cựu cầu thủ Barcelona không nằm ở việc chiếm lĩnh không gian của đồng đội, mà là cách anh tạo ra một hệ sinh thái nơi mọi thứ trở nên khả thi. Trong bối cảnh các tiền đạo như Lautaro Martinez hay Julian Alvarez đang loay hoay tìm lại bản năng sát thủ, người đội trưởng vẫn đứng đó, lừng lững như một ngọn hải đăng.

Anh gánh vác áp lực, hóa giải bế tắc và biến những khoảnh khắc tưởng chừng như vô vọng thành bàn thắng bằng đôi chân ma thuật của mình. Nhìn vào hành trình của Argentina, người ta thấy một sự trưởng thành vượt bậc trong tư cách thủ lĩnh của Messi.

Từ một thiên tài trầm lặng, anh lột xác thành đội trưởng tinh thần đúng nghĩa. Ngôi sao mang áo số 10 là lý do khiến mỗi đồng đội khi bước ra sân đều tin rằng điều không thể cũng có thể xảy ra.

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Messi vẫn đang nối dài sự vĩ đại của mình ở tuổi 39.

Sự hiện diện của Messi mang lại một luồng hào quang khiến đối thủ phải e dè và đồng đội phải nỗ lực vượt qua giới hạn của chính mình. Như lời Ibrahimovic nói, sự vĩ đại thực sự là khi mọi người xung quanh trở nên tốt đẹp hơn nhờ có bạn.

Dù đang đối mặt với những vấn đề về thể lực và mỏi cơ gân kheo, khao khát chinh phục của Messi vẫn chưa bao giờ hạ nhiệt. Việc anh dẫn đầu danh sách Chiếc giày vàng ở tuổi 39 là một minh chứng đanh thép cho đẳng cấp vô tiền khoáng hậu. Messi không chơi bóng bằng sức mạnh cơ bắp đơn thuần. Cầu thủ sinh năm 1987 chơi bóng bằng trí tuệ của một thiên tài và trái tim của một người hùng dân tộc.

Trong lịch sử bóng đá, hiếm có vận động viên nào có thể duy trì đỉnh cao lâu đến thế và tầm ảnh hưởng sâu rộng đến vậy. Với hai chức vô địch Copa America liên tiếp và hành trình hướng tới ngai vàng World Cup thứ hai, Messi đang viết nên những trang sử cuối cùng trong sự nghiệp của mình bằng mực vàng ròng.

Argentina có thể đang phụ thuộc vào ngôi sao mang áo số 10, nhưng đó là một sự phụ thuộc đầy kiêu hãnh. Bởi lẽ, được chứng kiến và đồng hành cùng một thực thể bóng đá hoàn mỹ như "El Pulga" là một đặc ân mà bóng đá thế giới có lẽ sẽ không bao giờ tìm thấy lần thứ hai.

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