Khu vực biến Messi thành cầu thủ nguy hiểm nhất thế giới

Huyền thoại Thierry Henry vừa có những phân tích chiến thuật về vị trí ưa thích ghi bàn của Lionel Messi trên sân.

Messi có vị trí săn bàn ưa thích. Ảnh: Reuters.

Ở tuổi 39, Messi vẫn chứng minh đẳng cấp hiếm có tại World Cup 2026. Sau cú hat-trick vào lưới Algeria ở trận ra quân và cú đúp trước Áo, đội trưởng Argentina đã nâng tổng số bàn thắng tại các kỳ World Cup lên 18, qua đó vượt Miroslav Klose để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu. Phong độ bùng nổ của anh cũng góp phần giúp Argentina sớm giành vé vào vòng knock-out.

Trong chương trình bình luận của FOX Sports, Henry đã sử dụng chính bàn thắng của Messi trước Algeria để phân tích khả năng khai thác khu vực "Zone 14", vốn được xem là vị trí săn bàn ưa thích của siêu sao người Argentina.

Theo cựu tiền đạo người Pháp, sân bóng hiện đại thường được chia thành 18 khu vực phục vụ cho việc phân tích chiến thuật. Trong đó, "Zone 14" nằm ở khu vực trung lộ ngay trước vùng cấm, giữa hàng tiền vệ và khu vực 16,5 m của đối phương.

Khu vực "Zone 14" ưa thích của Messi.

Đây được xem là vị trí mang ý nghĩa chiến thuật đặc biệt, bởi những đội bóng kiểm soát tốt khu vực này thường tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn. Henry cho rằng những danh thủ như Zinedine Zidane hay Dennis Bergkamp từng rất xuất sắc ở "Zone 14", nhưng Messi mới là người đưa nghệ thuật khai thác không gian này lên tầm cao mới.

"Messi sống, hít thở và chơi bóng ở 'Zone 14'. Đó giống như ngôi nhà của cậu ấy", Henry nhận định. Theo huyền thoại Arsenal, Messi luôn biết cách xuất hiện đúng thời điểm, nhận bóng trong khoảng trống và đưa ra quyết định chỉ trong tích tắc.

Khi các hậu vệ lao lên áp sát, Messi lập tức tung đường chuyền quyết định. Ngược lại, nếu đối phương lùi sâu, anh sẵn sàng tự mình dứt điểm.

Henry cũng cho rằng trong các tình huống chuyển trạng thái, Messi thường di chuyển từ cánh vào "Zone 14" trước khi phối hợp với đồng đội rồi bất ngờ xâm nhập vòng cấm. Chính khả năng đọc trận đấu, chọn vị trí và xử lý bằng một hoặc hai chạm khiến anh gần như không thể bị phong tỏa.

Ở lượt trận cuối bảng J gặp Jordan vào ngày 28/6, Messi được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo khác biệt tại "Zone 14", nơi đã trở thành thương hiệu của anh trong suốt sự nghiệp.

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