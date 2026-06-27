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Thể thao World Cup 2026

Điểm tương đồng của Messi và Ronaldo

  • Thứ bảy, 27/6/2026 17:07 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tiền vệ Francisco Trincao của Bồ Đào Nha cho rằng phẩm chất lớn nhất mà Cristiano Ronaldo và Lionel Messi cùng sở hữu chính là tố chất thủ lĩnh.

Ronaldo và Messi đều đang trải qua kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp.

Khi được hỏi về điểm chung giữa hai siêu sao thống trị bóng đá thế giới suốt hơn hai thập kỷ qua, Trincao nói: "Có lẽ là tố chất thủ lĩnh và cách họ tiếp cận trận đấu. Họ luôn muốn giành chiến thắng. Cả hai đã đứng trên đỉnh cao suốt 20 năm. Với tôi, được chứng kiến Cristiano gần gũi thế này là điều thật khó tin. Anh ấy luôn muốn Bồ Đào Nha giành chiến thắng".

Tiền vệ 25 tuổi cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ khi được sát cánh cùng Ronaldo ở đội tuyển quốc gia. Trincao cho biết đàn anh luôn truyền động lực cho toàn đội bằng tinh thần thi đấu chuyên nghiệp và khát khao đưa Bồ Đào Nha đến chiến thắng trong mọi trận đấu.

Tại World Cup 2026, Ronaldo vẫn giữ vai trò thủ lĩnh của tuyển Bồ Đào Nha ở tuổi 41. Dù không còn bùng nổ như thời kỳ đỉnh cao, CR7 vẫn là chỗ dựa về tinh thần và đã ghi 2 bàn cho đội tuyển Bồ Đào Nha vào lưới Uzbekistan.

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Ronaldo cởi bỏ áp lực sau chiến thắng trước Uzbekistan. Ảnh: Reuters.

Sự chuyên nghiệp, khát khao chiến thắng cùng khả năng truyền cảm hứng của Ronaldo tiếp tục được các cầu thủ Bồ Đào Nha, trong đó có Trincao, đánh giá là yếu tố quan trọng giúp đội tuyển nuôi tham vọng tiến sâu tại World Cup 2026.

Trong khi đó, Messi đã ghi 5 bàn sau hai trận tại World Cup 2026, đồng thời phá kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử World Cup của Miroslav Klose với tổng cộng 18 pha lập công. Siêu sao người Argentina cùng các đồng đội đang hướng đến mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch thế giới.

Ở lượt trận cuối bảng K và J, Bồ Đào Nha sẽ chạm trán Colombia, còn Argentina đối đầu Jordan. Cả hai trận đấu đều diễn ra vào sáng 28/6.

Khoảnh khắc Ronaldo dạy dỗ đàn em trên sân tập Đoạn video buổi tập mới nhất của tuyển Bồ Đào Nha được đăng tải vào tối 26/6 nhận được sự chú ý của nhiều CĐV trên X.

Công thức vô địch World Cup có thật không?

How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.

Duy Luân

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