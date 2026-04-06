Vì sao hai người cùng đau răng nhưng chữa khác nhau?

Công nghệ 3D, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn đang giúp bác sĩ hiểu rõ từng trường hợp, từ đó xây dựng kế hoạch điều trị chính xác, ít xâm lấn và phù hợp hơn.

Chăm sóc răng miệng đang hướng đến phương pháp điều trị cá nhân hoá. Ảnh: Lateja.

Ngày 6/4, tại Hội nghị Khoa học Kỹ thuật lần thứ 48 của khoa Răng Hàm Mặt, Đại học Y Dược TP.HCM, xu hướng nha khoa cá nhân hóa được đặt ra như lời giải cho câu hỏi vì sao cùng một bệnh lý răng miệng nhưng mỗi người lại có hướng điều trị khác nhau.

Trong thực hành trước đây, điều trị nha khoa thường dựa trên các phác đồ tương đối chuẩn hóa cho từng nhóm bệnh. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, thực tế lâm sàng cho thấy không có hai bệnh nhân hoàn toàn giống nhau. Sự khác biệt về cơ địa, bệnh nền, mức độ tổn thương, khả năng đáp ứng điều trị, điều kiện kinh tế và nhu cầu thẩm mỹ khiến cùng một chẩn đoán nhưng cách xử trí phải linh hoạt. Điều này lý giải vì sao cùng là một cơn đau răng, nhưng người này được chỉ định trám, người kia lại cần can thiệp sâu hơn.

PGS.TS Ngô Quốc Đạt, Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết sự phát triển mạnh của công nghệ 3D, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các kỹ thuật số đang thúc đẩy ngành Răng Hàm Mặt thay đổi sâu sắc. Trọng tâm không còn là áp dụng một công thức chung, mà là xây dựng kế hoạch điều trị phù hợp với từng cá thể.

Theo bác sĩ Đạt, yếu tố then chốt của cá nhân hóa là chẩn đoán chính xác hơn. Nhờ các công cụ hình ảnh kỹ thuật số, trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu, bác sĩ có thể đánh giá chi tiết đặc điểm tổn thương, cấu trúc giải phẫu cũng như nguy cơ bệnh lý của từng người. Điều này đặc biệt quan trọng với các bệnh lý phức tạp như ung thư hốc miệng, bệnh tuyến nước bọt, rối loạn khớp thái dương hàm hay các tổn thương cần phân tích mô bệnh học chuyên sâu.

"Khi chẩn đoán được 'đo ni đóng giày', khả năng lựa chọn đúng hướng điều trị ngay từ đầu cũng cao hơn", bác sĩ Đạt nói.

Sự khác biệt trong điều trị thể hiện rõ ở nhiều chuyên ngành. Với nha chu và implant, cùng một tình trạng mất răng hoặc viêm quanh răng nhưng không phải ai cũng can thiệp giống nhau. Có người cần điều trị sớm, có người phù hợp với các phương pháp ít xâm lấn hơn, trong khi một số trường hợp phải theo dõi kỹ nguy cơ viêm quanh implant hoặc tiêu xương trước khi quyết định can thiệp.

PGS.TS Ngô Quốc Đạt, Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP.HCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Ở nha khoa trẻ em, yếu tố cá nhân hóa không chỉ nằm ở kỹ thuật mà còn ở cách tiếp cận tâm lý. Trẻ nhỏ cần được kiểm soát hành vi, giảm đau phù hợp và hướng dẫn chăm sóc răng miệng theo cách dễ tiếp nhận. Điều này cho thấy hiệu quả điều trị không chỉ phụ thuộc vào kỹ thuật mà còn ở việc bác sĩ hiểu và đồng hành với từng bệnh nhi.

GS.TS Phạm Văn Khoa, Trưởng khoa Răng Hàm Mặt, Đại học Y dược TP.HCM, nhận định nha khoa hiện đại đang chuyển mạnh sang mô hình điều trị thiết kế riêng cho từng người. Sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, hình ảnh học kỹ thuật số và in 3D cho phép cá thể hóa chẩn đoán, tối ưu kế hoạch điều trị và nâng cao hiệu quả phục hồi.

Theo bác sĩ Khoa, việc điều trị khác nhau cho cùng một bệnh lý không phải là bất nhất, mà là biểu hiện của cách tiếp cận chính xác hơn. Nhờ đó, người bệnh được giảm nguy cơ điều trị sai hướng, hạn chế can thiệp không cần thiết và cải thiện kết quả phục hồi.

Xu hướng này cũng đánh dấu sự thay đổi trong vai trò của người bệnh, từ vị trí thụ động sang trung tâm của quá trình chăm sóc.

"Bác sĩ không chỉ điều trị tổn thương răng miệng mà còn hướng tới cải thiện chức năng ăn nhai, thẩm mỹ và chất lượng sống", bác sĩ Khoa nhấn mạnh.

Bác sĩ Khoa nhận định trong tương lai, nha khoa sẽ không còn là “một phác đồ cho tất cả”, mà là những lộ trình điều trị riêng biệt cho từng người, dựa trên sự kết hợp giữa công nghệ và cách tiếp cận lấy người bệnh làm trung tâm.