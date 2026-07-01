Vespa Sprint 80th 180 - giá 121,5 triệu có còn hấp dẫn?

Động cơ dung tích lớn, thiết kế truyền thống được bổ sung một vài điểm khác biệt, mức giá 121,5 triệu liệu có đủ hấp dẫn những “tay chơi” Vespa cả cũ lẫn mới?

2026 là năm đặc biệt của Vespa, hãng xe Italy kỷ niệm 80 năm thành lập. Quá khứ huy hoàng là không thể phủ nhận, nhưng đây chắc chắn là giai đoạn không hề dễ dàng với cả công nghiệp xe 2 bánh nói chung và Vespa nói riêng. Sự suy giảm trên khắp thế giới của thị trường xe máy và sự lấn sân của nhóm xe máy điện khiến những mẫu xe “truyền thống” như Vespa rơi vào thế khó.

Không phải là xe điện, Vespa tung ra phiên bản kỷ niệm 80 năm bằng những mẫu xe máy xăng.

Thiết kế “di sản” được nâng cấp

Vespa luôn tự hào về thiết kế trên những mẫu xe của mình. Ở thời điểm hiện tại, Sprint và GTS là 2 bản thiết kế được hãng xe Italy tự tin và tự hào nhất, nếu không tính đến Vespa 946 - mẫu xe được coi là tác phẩm nghệ thuật chứ không phải là phương tiện giao thông. Và cả Sprint lẫn GTS đều có phiên bản kỷ niệm 80 năm Vespa. Mẫu xe trong bài là một trong số đó, chiếc Vespa Sprint 80th 180.

Về cơ bản, đây chính xác vẫn là chiếc Sprint đã từng xuất hiện hơn 10 năm về trước, mang toàn bộ điểm mạnh và điểm chưa mạnh của dòng xe này.

Vespa Sprint 80th 180 vẫn là mẫu xe thời trang nổi bật khi xuất hiện trên đường phố, bộ khung kim loại liền khối, thiết kế mạch lạc từ đầu tới đuôi và tôn dáng người ngồi lên. Vespa Sprint 80th 180 vẫn có yên xe ngắn, chiếc bụng to và chỗ để chân không mấy thuận tiện cho người ngồi sau. Bản kỷ niệm 80 năm không hề muốn thay đổi thiết kế để tìm kiếm khách hàng mới hay khắc phục những điểm trừ, mà chỉ muốn nó trở nên đặc biệt hơn.

Màu sơn xanh mà Vespa gọi tên Verde Pastello hiện diện từ đầu tới đuôi và cả mâm xe, mang lại cảm giác cổ điển đậm chất Italy. Những điểm nhấn mang tính thẩm mỹ nhiều hơn cũng xuất hiện trên bản kỷ niệm, nổi bật nhất là bộ mâm cho bánh trước.

Để tăng tính hiện đại, Vespa Sprint 80th 180 sở hữu màn hình LCD/TFT màu, có khả năng kết nối với smartphone để quản lý cuộc gọi hay dẫn đường. Các hiển thị được người lái quan tâm như tốc độ tối đa, dung lượng bình ắc-quy hay số km còn đi được cũng được hiển thị trên màn hình, nhìn chung mang lại sự tiện lợi cho người lái.

Với người yêu thích Vespa, bản kỷ niệm Vespa Sprint 80th 180 có lẽ là bản nâng cấp đáng giá nếu chỉ xét riêng những chi tiết được làm mới. Việc Vespa tung ra các phiên bản giới hạn với những nâng cấp nhỏ về thiết kế không phải là điều mới, và không ít phiên bản trở thành xu hướng thiết kế, thậm chí được cả các thương hiệu xe máy khác học hỏi theo.

Với dân chơi Vespa, thế là đủ để họ có một món “đồ chơi” mới. Tuy nhiên điều này khó xảy ra với những khách hàng mới. Khi những thay đổi là không đủ lớn để tạo nên sự hấp dẫn, Vespa sẽ khó thuyết phục nhóm khách hàng mới xuống tiền.

Và động cơ i-Get 180 có thể tạo nên đôi chút khác biệt?

Mạnh hơn liệu có “sướng” hơn?

Chục năm về trước, nếu muốn sở hữu một chiếc xe tay ga có sức mạnh tương đương 150 cc, bạn sẽ phải bỏ ra số tiền trên 100 triệu đồng. Nên xét trên vài yếu tố, một chiếc Vespa trang bị động cơ i-Get 180 với giá bán 121,5 triệu đồng có thể coi là rẻ.

Dung tích động cơ thực tế của Vespa Sprint 80th 180 là 174,1 cc, mang lại công suất 14,8 mã lực, mạnh hơn đáng kể so với động cơ tiêu chuẩn 125 cc và cũng ấn tượng hơn so với động cơ 150 cc trước đây. Sức mạnh này chỉ thua kém động cơ HPE 300 mà Vespa trang bị trên những chiếc scooter cỡ lớn GTS.

Trải nghiệm thực tế, Vespa Sprint 80th 180 có khả năng vận hành ấn tượng, đặc biệt so với khối lượng có phần nặng nề của một chiếc xe sử dụng nhiều vật liệu kim loại với hệ thống khung vỏ đặc biệt.

Vẫn vị trí ngồi quen thuộc trên Sprint, vốn hợp với những người có thể hình cao trên 165 cm, Vespa Sprint 80th 180 chuyển động nhẹ nhàng với cú nhích ga đầu tiên. Nếu nhích ga đột ngột, cảm giác giật bốc của một mẫu xe thể thao nhanh chóng xuất hiện.

Động cơ mạnh giúp chiếc xe có thể tăng tốc bất cứ lúc nào người lái muốn, chỉ cần một cú vặn tay ga. Khả năng đề-pa khi đèn đỏ chuyển xanh, hay khả năng tăng tốc vượt xe khi cần, đều có thể thực hiện dễ dàng và đủ mạnh mẽ, phấn khích.

Với một người lái ưa tốc độ và kiểu vận hành thể thao, Vespa Sprint 80th 180 mang lại cảm giác thú vị, thứ mà trước đây chỉ có thể có được trên các mẫu xe phân khối lớn của Vespa, như GTS 300.

Đối với kiểu vận hành “nữ tính” hơn, Vespa Sprint 80th 180 vẫn có thể đáp ứng nếu người lái điều khiển tay ga một cách nhẹ nhàng. Khi này, chiếc xe sẽ chạy giống như phiên bản 125 cc, nhưng tay ga sẽ nặng hơn bởi động cơ dung tích cao và cảm giác dư thừa sức mạnh nếu cần tăng tốc.

Điểm “trừ” của động cơ 174,1 cc này có lẽ là điều kiện giao thông đô thị, với giới hạn tốc độ xoay quanh 50 hoặc 60 km/h tùy đoạn đường, khiến người lái khó có thể kiểm soát. Khi đạt tốc độ 60 km/h, tay ga mới ở mức “vặn nhẹ”, tức là chỉ cần nhích ga thêm một chút, chiếc xe rất dễ vượt qua giới hạn tốc độ này.

Trên thực tế, động cơ của Vespa Sprint 80th 180 cho phép nó chạy êm ái, vững vàng và dường như vận hành tốt ở tốc độ 80-90 km/h. Giới hạn tốc độ sẽ hạn chế đáng kể hiệu năng của xe và gây chút khó chịu cho người lái thích thể thao, tuy nhiên điều này là không thể thay đổi.

Hệ thống treo của Vespa Sprint 80th 180 đáp ứng tốt nhu cầu chạy nhanh, khiến chiếc xe có thể tăng giảm tốc, ôm cua cứng chắc gần giống một chiếc xe thể thao. Bù lại nó có phần hơi cứng và xóc khi đi qua các gờ giảm tốc hoặc đoạn đường xấu. Giảm tốc độ và đi chậm có thể khắc phục được điểm trừ này.

Điểm đặc biệt khác nằm ở khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Dù có khả năng vận hành thể thao, mạnh mẽ với những cú tăng tốc uy lực, nhưng mức tiêu hao nhiên liệu của Vespa Sprint 80th 180 ở mức đáng ngạc nhiên: 1,85 lít cho 100 km đường hỗn hợp, theo thông số từ Piaggio Việt Nam. Trải nghiệm thực tế với cách vận hành tăng giảm tốc liên tục, mức tiêu hao nhiên liệu trung bình của xe vẫn ở mức xấp xỉ 2 lít cho 100 km.

Ai mua Vespa Sprint 80th 180?

Nhìn chung Vespa Sprint 80th 180 là một phiên bản đặc biệt mang nhiều ý nghĩa. Nó đánh dấu 80 năm của một thương hiệu xe tay ga mang đầy tính di sản của Italy. Nó đánh dấu những bước tiến quan trọng khi Vespa giờ đây không còn ồn ào, tốn xăng nữa mà đủ mạnh mẽ nhưng cũng đầy tính hiệu quả.

Nó xác nhận rằng Vespa vẫn sẽ trung thành với động cơ đốt trong, cho dù xe máy điện đã được hãng tung ra vài năm trước, nhưng rõ ràng động cơ đốt trong mới đang là con đường tiếp theo mà Vespa chọn, dù đúng hay sai. Nó cũng khẳng định Vespa sẽ không vì lợi nhuận hay khó khăn kinh tế mà bỏ qua yếu tố di sản, khi những bản thiết kế đều mang tính bảo vệ những giá trị lâu đời của hãng xe Italy.

Tất nhiên với từng đó lời khẳng định, có thể nói Vespa sẽ không dễ để tiếp cận nhóm khách hàng mới, vốn đang yêu thích những mẫu xe mang hơi hướm thiết kế của tương lai, cũng như tìm tới những mẫu xe điện. Vespa Sprint 80th 180 nói riêng cũng như thương hiệu xe máy lâu đời này nói chung, vẫn sẽ nhắm tới nhóm đối tượng khách hàng yêu cái đẹp, thích xe máy động cơ đốt trong và mong muốn tìm về những giá trị mang tính thời trang và hoài cổ.

Trở lại với Vespa Sprint 80th 180, mẫu xe này là bản nâng cấp đáng giá nếu nhìn trên giá trị bỏ ra, khi nó mang lại cho người sở hữu một mẫu Vespa mạnh mẽ hơn, một chiếc Sprint vẫn thiết kế đó nhưng được nâng cấp ngoại hình ấn tượng hơn, một phiên bản sưu tầm với mức giá không quá cao (đối với một chiếc Vespa).

Còn nếu bạn đang so đọ đơn thuần về tính hiệu quả trên đường phố hay cân nhắc về số tiền phải bỏ ra, có lẽ Vespa Sprint 80th 180 từ ban đầu đã không dành cho bạn.