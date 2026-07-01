Từ 1/7, hàng loạt thay đổi về giao thông mà chủ xe cần biết

Những thay đổi về cả việc nâng cấp, cải tạo xe, lưu thông trên đường với trẻ em hay kỳ thi sát hạch bằng lái đều đã có hiệu lực từ đầu tháng 7.

Từ ngày 1/7, nhiều quy định liên quan đến ôtô được thay đổi và bắt đầu có hiệu lực. Dưới đây là loạt thay đổi về quy định liên quan mà người lái xe máy, ôtô nên quan tâm, được Tri Thức - Znews tổng hợp.

Bỏ bài thi mô phỏng, thi bằng lái theo thứ tự

Theo Thông tư số 108/2026, từ tháng 7, người dự thi sát hạch giấy phép lái ôtô sẽ không cần hoàn thành bài thi mô phỏng. Như vậy, số lượng bài thi thí sinh cần hoàn thành tổng cộng là 3 bài, gồm thi lý thuyết, sa hình và đường trường.

Đặc biệt, người thi sát hạch cần hoàn thành lần lượt các bài thi theo thứ tự lý thuyết - sa hình - đường trường. Điều này nghĩa là người thi cần đạt bài thi lý thuyết mới được dự thi bài sa hình.

Tăng số lượng câu hỏi thi lái xe

Từ đầu tháng 7, số lượng câu hỏi lý thuyết ở toàn bộ các bài thi sát hạch từ giấy phép lái xe sẽ được thay đổi theo chiều hướng tăng lên.

Cụ thể, số lượng câu hỏi trong bài sát hạch mô tô hạng A, A1 sẽ tăng từ 25 lên 40 câu, thời gian làm bài từ 19 phút tăng lên 27 phút. Thí sinh được chấm đạt bài thi khi trả lời đúng 36/40 câu hỏi.

Hàng loạt thay đổi về bài thi sát hạch giấy phép lái xe ở cả hạng A và B có hiệu lực từ 1/7. Ảnh: Khương Nguyễn.

Đối với bài thi lý thuyết xe môtô hạng B1 (xe 3 bánh và các xe máy hạng A1), số lượng được tăng từ 25 lên 50 câu hỏi, tăng thời gian làm bài từ 20 phút lên 33 phút, đạt khi trả lời đúng 45/50 câu.

Người thi sát hạch bằng lái ôtô hạng B tăng số lượng câu hỏi từ 30 lên 50 câu, thời gian làm bài tăng từ 20 phút lên 33 phút. Người thi được chấm đạt khi trả lời đúng 45/50 câu hỏi.

Bài thi đường trường dài 5 km

Không chỉ gia tăng số lượng câu hỏi thi lý thuyết, quãng đường của bài kiểm tra đường trường cũng thay đổi, tăng thành tối thiểu 5 km.

Quãng đường dùng để thi sát hạch đường trường cần đảm bảo có đầy đủ tình huống giao thông như ngã ba, ngã tư, đường nhánh ra đường chính hoặc đường không ưu tiên ra đường ưu tiên, vòng xuyến, đèn tín hiệu giao thông, lối dành cho người đi bộ sang đường.

Phạt khi không dùng ghế trẻ em

Theo thông tin mới nhất được Cục Cảnh sát Giao thông đăng tải trên fanpage, giai đoạn từ ngày 1/7 đến hết ngày 14/8 tới đây, mức phạt hành chính từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng vẫn được áp dụng với hành vi điều khiển ôtô chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 m trên xe mà không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ theo quy định.

Người lái chở theo trẻ dưới 10 tuổi và cao dưới 135 cm trên ôtô bị phạt cảnh cáo nếu không dùng thiết bị an toàn từ 15/8. Ảnh: Đan Thanh.

Tuy nhiên sau khi áp dụng Nghị định sửa đổi mới nhất bắt đầu từ 15/8, người lái ôtô chở trẻ em ngồi hàng ghế sau mà không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em theo quy định (trừ ôtô kinh doanh vận tải hành khách) sẽ bị phạt cảnh cáo.

Riêng hành vi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 135 cm trên ôtô ngồi cùng hàng ghế với người lái xe (trừ xe chỉ có một hàng ghế) vẫn bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến một triệu đồng.

Bán tải lại được lưu thông như xe con

Nghị định 241/2026 chính thức được ban hành và có hiệu lực từ ngày 1/7 đã cởi bỏ gần như toàn bộ hạn chế về lưu thông cho bán tải, vốn là vấn đề được nhiều chủ xe xôn xao từ đầu năm nay.

Theo Nghị định mới nhất, toàn bộ xe ôtô tải pickup cabin kép và ôtô tải van có khối lượng toàn bộ không lớn hơn 3.500 kg được tổ chức giao thông như đối với ôtô con. Điều này đồng nghĩa với việc các "nút thắt" về phạm vi hoạt động, thời gian lưu thông nội đô với xe bán tải trước đó đã hoàn toàn được gỡ bỏ.

Phụ kiện chính hãng không bị coi là "cải tạo xe"

Từ ngày 1/7, người dùng khi sử dụng các chi tiết, linh kiện chính hãng đã "nhẹ gánh" nỗi lo về các thủ tục khi cần đăng kiểm.

Từ 1/7, xe bán tải được lưu thông như xe con. Ảnh: Phong Vân.

Cụ thể theo quy định mới, các trang bị ngoại thất như cản trước, cản sau, lưới tản nhiệt, ốp sườn, ốp viền chắn bùn, cánh gió đuôi, ốp vành bánh xe theo tùy chọn của nhà sản xuất, nếu được lắp đặt, thay thế đúng kích thước, không vượt quá 100 mm so với thông số ban đầu hay khối lượng không vượt chuẩn kỹ thuật quốc gia, chủ xe đều không cần thực hiện thủ tục chứng nhận cải tạo.