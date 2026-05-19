Vespa Sprint 180 cc có gì đặc biệt với giá 121 triệu đồng

  • Thứ ba, 19/5/2026 07:12 (GMT+7)
Dòng phiên bản Vespa kỷ niệm 80 năm có Sprint trang bị động cơ 180 cc.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm, Vespa Việt Nam giới thiệu 3 mẫu xe đặc biệt bao gồm Vespa Sprint 80th 125, Vespa Sprint 80th 180 và Vespa GTS 80th 300. Trong đó, Vespa Sprint 80th 125 có giá 106,5 triệu đồng, Vespa Sprint 80th 180 có giá 121,5 triệu đồng còn Vespa GTS 80th 300 có giá 172 triệu đồng.

Điểm nhấn nổi bật của dòng phiên bản này là sắc xanh Verde Pastello, với tinh thần mono-color tái hiện xuyên suốt toàn bộ thiết kế, đồng bộ từ thân xe đến các chi tiết như viền thân trước, gương chiếu hậu, tay dắt sau và cụm giảm xóc trước. Trên xe còn là sự kết hợp giữa bề mặt sơn bóng cùng các chi tiết hoàn thiện satin, bên cạnh các điểm nhấn “tone-on-tone” xanh đậm trên yên xe, tay nắm, thảm sàn và ốp sau.

Nhiều chi tiết thiết kế độc quyền cũng được phát triển riêng cho dịp kỷ niệm 80 năm, chẳng hạn bộ vành xe lấy cảm hứng từ cấu trúc dập nguyên khối của Vespa 98 huyền thoại, được hoàn thiện bằng kỹ thuật cắt kim cương, được làm nổi bật bằng dòng chữ “Est. 1946”.

Phiên bản Vespa Sprint 80th có chi tiết thiết kế mang cá bên hông, cùng với biểu tượng “80th” phía trước cùng huy hiệu “80 years of Vespa – Est. 1946” phía sau.

Các phiên bản Vespa 80th được trang bị màn hình LCD/TFT màu thế hệ mới với giao diện trực quan, hiển thị đầy đủ thông tin vận hành theo thời gian thực. Hệ thống kết nối Vespa MIA tiếp tục mở rộng khả năng tương tác giữa xe và điện thoại thông minh, cho phép người lái quản lý cuộc gọi, tin nhắn, danh sách nhạc và chỉ dẫn đường đi trực tiếp trên bảng điều khiển.

Các tính năng thông minh như Bike Finder hay Follow Me cũng góp phần mang lại trải nghiệm thuận tiện và liền mạch hơn trong cuộc sống hàng ngày.

Vespa Sprint 80th lần đầu tiên được trang bị động cơ i-Get 180 tại thị trường Việt Nam, cho công suất tối đa khoảng 14,8 mã lực. Phiên bản Vespa Sprint 80th 125 được tối ưu hóa khả năng tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ từ 1,85 lít/100km. Vespa GTS 80th được trang bị động cơ HPE 300, cho công suất tối đa 23,4 mã lực.

Phúc Hậu

