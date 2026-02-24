Vẻ ngoài gây chú ý của nữ ngôi sao tuyển Anh

Chloe Kelly thu hút mọi ánh nhìn tại Tuần lễ Thời trang London với phong cách táo bạo, nhận về mưa lời khen.

Hình ảnh gây chú ý của Chloe Kelly.

Chloe Kelly xuất hiện nổi bật tại London Fashion Week khi diện chiếc váy đen ôm sát, điểm xuyết họa tiết hoa bạc tinh tế. Nữ tiền đạo 28 tuổi để tóc xõa tự nhiên và tạo dáng bên sofa nhung xanh trong loạt ảnh hậu trường được chia sẻ trên Instagram cá nhân.

Cô viết ngắn gọn: "Fashion week nights" (tạm dịch:Những đêm của tuần lễ thời trang - PV). Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ.

Trong số những bình luận nổi bật có Ana Maria Markovic - tiền đạo người Croatia đang thi đấu cho Brooklyn FC tại USL Super League (giải đấu nữ lớn nhất nước Mỹ). Markovic, từng được truyền thông gọi là nữ cầu thủ đẹp nhất thế giới, để lại lời nhắn gọn: "Thật lộng lẫy".

Sự kiện lần này đánh dấu khoảnh khắc Kelly trở thành tâm điểm. Cô chụp hình cùng nhà thiết kế David Koma và tham gia buổi ghi hình với Michael-Moses Jarman, trong đó diện thêm một bộ trang phục nhiều màu sắc kết hợp giày cao gót đen.

Kelly hiện sở hữu 1,5 triệu người theo dõi trên Instagram. Dù mùa giải của cô chịu ảnh hưởng bởi chấn thương, sức hút ngoài sân cỏ vẫn không giảm. Dưới phần bình luận, người hâm mộ dành nhiều lời khen như "Wow wow wow", "Đẹp choáng ngợp", hay "Người đẹp" và "Công chúa".

Đây không phải lần đầu Kelly xuất hiện tại các sự kiện thời trang ở London. Năm 2024, cô từng có mặt tại khu Strand cùng influencer Stef Williams, diện blazer cá tính kết hợp váy trắng nổi bật.

Trên sân cỏ, Kelly 2 lần vô địch Euro nữ cùng tuyển Anh. Cô gia nhập Arsenal hè 2025 và lập tức vô địch Champions League nữ.