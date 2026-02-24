Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Vẻ ngoài gây chú ý của nữ ngôi sao tuyển Anh

  • Thứ ba, 24/2/2026 18:38 (GMT+7)
  • 15 phút trước

Chloe Kelly thu hút mọi ánh nhìn tại Tuần lễ Thời trang London với phong cách táo bạo, nhận về mưa lời khen.

Hình ảnh gây chú ý của Chloe Kelly.

Chloe Kelly xuất hiện nổi bật tại London Fashion Week khi diện chiếc váy đen ôm sát, điểm xuyết họa tiết hoa bạc tinh tế. Nữ tiền đạo 28 tuổi để tóc xõa tự nhiên và tạo dáng bên sofa nhung xanh trong loạt ảnh hậu trường được chia sẻ trên Instagram cá nhân.

Cô viết ngắn gọn: "Fashion week nights" (tạm dịch:Những đêm của tuần lễ thời trang - PV). Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ.

Trong số những bình luận nổi bật có Ana Maria Markovic - tiền đạo người Croatia đang thi đấu cho Brooklyn FC tại USL Super League (giải đấu nữ lớn nhất nước Mỹ). Markovic, từng được truyền thông gọi là nữ cầu thủ đẹp nhất thế giới, để lại lời nhắn gọn: "Thật lộng lẫy".

Sự kiện lần này đánh dấu khoảnh khắc Kelly trở thành tâm điểm. Cô chụp hình cùng nhà thiết kế David Koma và tham gia buổi ghi hình với Michael-Moses Jarman, trong đó diện thêm một bộ trang phục nhiều màu sắc kết hợp giày cao gót đen.

Kelly hiện sở hữu 1,5 triệu người theo dõi trên Instagram. Dù mùa giải của cô chịu ảnh hưởng bởi chấn thương, sức hút ngoài sân cỏ vẫn không giảm. Dưới phần bình luận, người hâm mộ dành nhiều lời khen như "Wow wow wow", "Đẹp choáng ngợp", hay "Người đẹp" và "Công chúa".

Đây không phải lần đầu Kelly xuất hiện tại các sự kiện thời trang ở London. Năm 2024, cô từng có mặt tại khu Strand cùng influencer Stef Williams, diện blazer cá tính kết hợp váy trắng nổi bật.

Trên sân cỏ, Kelly 2 lần vô địch Euro nữ cùng tuyển Anh. Cô gia nhập Arsenal hè 2025 và lập tức vô địch Champions League nữ.

CĐV MU đòi gạch tên Amad

CĐV MU chê bai Amad Diallo sau chiến thắng 1-0 trước Everton thuộc vòng 27 Premier League.

1 giờ trước

Manchester United 'trúng lớn'

Bàn thắng trước Everton mang về trọn vẹn 3 điểm, đồng thời cho thấy MU đặt niềm tin đúng chỗ với các bản hợp đồng mùa hè.

3 giờ trước

MU sống lại nhờ cú phản công 207 triệu bảng

Có những trận thắng chỉ để cộng thêm ba điểm. Nhưng cũng có những trận thắng khiến người ta ngồi lại và tự hỏi: phải chăng Manchester United đang dần tìm lại chính mình?

5 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Đào Trần

Anh Chloe Kelly Kelly Ana Maria Markovic David Koma London Fashion Week

    Đọc tiếp

    Gabriel dang bai 'ca khia' Richarlison hinh anh

    Gabriel đăng bài 'cà khịa' Richarlison

    09:05 23/2/2026 09:05 23/2/2026

    0

    Trung vệ người Brazil thắng tuyệt đối trên sân và tiếp tục thắng cả trên mạng xã hội sau khi Arsenal đè bẹp Tottenham 4-1 ngay tại Tottenham Hotspur Stadium.

    Arsenal theo sat hau ve 65 trieu euro tai Bundesliga hinh anh

    Arsenal theo sát hậu vệ 65 triệu euro tại Bundesliga

    10:04 23/2/2026 10:04 23/2/2026

    0

    Sau chiến thắng 4-1 trước Tottenham ở vòng 27 Premier League rạng sáng 23/2, Arsenal tiếp tục được nhắc tên trong cuộc cạnh tranh chiêu mộ hậu vệ trái Nathaniel Brown của Eintracht Frankfurt.

    CDV Tottenham choi xau Rice hinh anh

    CĐV Tottenham chơi xấu Rice

    23 giờ trước 19:35 23/2/2026

    0

    Một CĐV Tottenham giơ ảnh vợ Declan Rice khi ngôi sao của Arsenal chuẩn bị đá phạt góc, nhưng tiền vệ người Anh đáp trả bằng màn trình diễn bản lĩnh hôm 22/2.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý