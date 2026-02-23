Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
CĐV Tottenham chơi xấu Rice

  • Thứ hai, 23/2/2026 19:35 (GMT+7)
  • 43 phút trước

Một CĐV Tottenham giơ ảnh vợ Declan Rice khi ngôi sao của Arsenal chuẩn bị đá phạt góc, nhưng tiền vệ người Anh đáp trả bằng màn trình diễn bản lĩnh hôm 22/2.

CĐV Tottenham gây áp lực tâm lý cho Rice.

Derby Bắc London thuộc vòng 28 Premier League giữa TottenhamArsenal không chỉ nóng trên sân cỏ mà còn kéo theo nhiều tình huống bên lề. Một trong số đó là tình huống gây tranh cãi khi Declan Rice tiến ra cột cờ góc thực hiện quả phạt góc tại Tottenham Stadium. Từ khán đài, một cổ động viên đội chủ nhà giơ điện thoại hiển thị hình ảnh vợ anh.

Hành động này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và làm dấy lên tranh luận về giới hạn ứng xử của người hâm mộ. Tuy nhiên, Rice dường như không nhận ra sự việc. Anh vẫn giữ sự tập trung và tiếp tục thi đấu.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng 4-1 cho Arsenal. Rice góp mặt trong tình huống dẫn đến bàn gỡ hòa tạm thời của Randal Kolo Muani trước khi đội khách tăng tốc và định đoạt cục diện. Tiền vệ người Anh thi đấu trọn vẹn 90 phút và kỷ niệm cột mốc 100 trận cho Arsenal.

Đây không phải lần đầu Rice và gia đình trở thành mục tiêu công kích. Trước đó, anh từng lên tiếng về việc vợ mình, Lauren Fryer, bị quấy rối trên mạng xã hội. Rice khẳng định cô là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Áp lực từng khiến Lauren phải đóng các tài khoản cá nhân.

Sau trận, cựu danh thủ Jermain Defoe nhận xét Rice vẫn giữ được tinh thần thi đấu tích cực. HLV Mikel Arteta cũng dành lời khen cho học trò. Ông nhấn mạnh bản lĩnh và thái độ của Rice khi đối mặt với sai lầm và áp lực.

Trong bối cảnh derby luôn căng thẳng, hành động từ khán đài một lần nữa đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa cổ vũ và xúc phạm cá nhân. Rice không phản ứng. Anh đáp trả bằng phong độ và sự tập trung trên sân. Đó là cách một cầu thủ chuyên nghiệp lựa chọn để trả lời.

Highlights Tottenham 1-4 Arsenal Rạng sáng 23/2, Arsenal vượt qua Tottenham với tỷ số 4-1 thuộc vòng 27 Premier League.

Đào Trần

