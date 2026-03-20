Vẻ đẹp mê đắm của mỹ nhân trong MV BTS

Trưa 20/3, BTS tung ra album mới cùng MV cho ca khúc chủ đề SWIM. MV lập tức gây sốt, được chia sẻ và bàn luận trên mạng xã hội cùng các hội nhóm yêu âm nhạc. Bên cạnh các thành viên BTS, một cái tên cũng được quan tâm không kém là Lili Reinhart - người đẹp tham gia diễn xuất trong MV. Ảnh: HYBE LABELS.

MV mở đầu với hình ảnh cô gái do Lili Reinhart thủ vai thức dậy trên con tàu đang lênh đênh trên biển khơi. Đôi khi, người đẹp vui vẻ tận hưởng những khoảnh khắc ngây ngất dưới nắng vàng và những làn gió biển tươi mát. Cũng có lúc, cô dường như say sóng, vật lộn giữa những chao đảo, biến động của cuộc đời. Ảnh: HYBE LABELS.

Lili Reinhart sinh năm 1996 tại Mỹ, là một diễn viên. Cô được biết đến nhờ vai diễn Betty Cooper trong loạt phim truyền hình tuổi teen Riverdale. Ngoài ra, người đẹp cũng đóng vai chính trong một số dự án khác như The Good Neighbor, Hustlers hay Chemical Hearts. Ảnh: IGNV.

Nhờ sắc vóc nổi bật cùng tài năng diễn xuất, mỹ nhân 30 tuổi thu hút một lượng đông đảo người hâm mộ. Trang Instagram cá nhân của cô hiện đạt tới 24 triệu lượt theo dõi. Tại đây, người đẹp chăm chỉ cập nhật công việc lẫn cuộc sống cá nhân. Ảnh: IGNV.

Lili Reinhart khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Trong quá khứ, cô từng có mối tình gây chú ý với tài tử Cole Sprouse. Song tới năm 2020, cặp đôi đường ai nấy đi sau 2 năm bên nhau. Ảnh: IGNV.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.