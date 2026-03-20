Phim của Trường Giang rời rạp

  Thứ sáu, 20/3/2026 09:08 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

"Nhà ba tôi một phòng" kết thúc hành trình chiếu sau hơn 1 tháng ra rạp. Đây là phim Việt thứ 3 trong năm 2026 vượt mốc 100 tỷ phòng vé.

Nhà ba tôi một phòng khép lại hành trình phòng vé từ ngày 20/3, là phim Tết đầu tiên rút lui. Theo thống kê trên Box Office Vietnam, tác phẩm của đạo diễn Trường Giang đạt doanh thu gần 111 tỷ đồng. Những ngày qua, phim bán vé nhỏ giọt với lượng suất chiếu giới hạn.

Nhờ Nhà ba tôi một phòng, Trường Giang gia nhập câu lạc bộ đạo diễn trăm tỷ của điện ảnh Việt, ngay từ lần đầu tiên thử sức. Dự án ra rạp dịp Tết Nguyên đán 2026, cạnh tranh trực diện với Thỏ ơi (Trấn Thành) cùng 2 phim Việt khác là Mùi phở, Báu vật trời cho.

Phim có khởi đầu khá thuận lợi, chỉ xếp sau phim của Trấn Thành và bỏ xa hai đối thủ còn lại. Song ngay ở tuần chiếu thứ 2, đứa con tinh thần của Trường Giang giảm nhiệt mạnh vì các phản hồi thiếu tích cực từ phía khán giả, tốc độ kiếm tiền cũng theo đó mà lao dốc.

Phim của Trường Giang rời rạp sớm nhất trong dàn phim Tết 2026. Ảnh: NSX.

Nhà ba tôi một phòng thuộc thể loại tâm lý, gia đình. Tác phẩm được đánh giá gần gũi, dễ xem, một số mảng miếng hài hước dễ chịu. Nhưng tổng thể phim kém hấp dẫn vì kịch bản lỏng lẻo, nhiều sơ hở. Đạo diễn lạm dụng bi kịch và nước mắt khiến nửa sau câu chuyện trở nên khiên cưỡng và gây mệt mỏi, trong khi các nút thắt được gỡ một cách thiếu thuyết phục.

Trở lại với diễn biến phòng vé, bên cạnh Nhà ba tôi một phòng vừa rời rạp, ba phim Tết còn lại cũng đang bước sang giai đoạn "chốt sổ" khi chỉ còn rất ít suất chiếu, tăng doanh không đáng kể.

Thỏ ơi dự kiến sẽ rời rạp với doanh thu khoảng gần 450 tỷ đồng. Mùi phở sẽ khép lại hành trình với mức thành tích 40 tỷ đồng trong khi Báu vật trời cho vào khoảng gần 104 tỷ.

    Trấn Thành, tên đầy đủ Huỳnh Trấn Thành, là một diễn viên hài, người dẫn chương trình và diễn viên điện ảnh. Theo học khoa diễn viên Sân khấu Điện ảnh nhưng Trấn Thành được biết đến nhiều hơn với vai trò MC. Trấn Thành từng đoạt giải 3 cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình năm 2006. Anh còn lấn sân tham gia vào các bộ phim như Công chúa teen và ngũ hỗ tướng, Qúy tử bất đắc dĩ, Trùm cỏ, Bệnh viện ma,...

    • Ngày sinh: 5/2/1987
    • Nơi sinh: TP.HCM
    • Vợ: Hari Won

    Trường Giang, tên thật Võ Vũ Trường Giang, là một nam diễn viên hài bén duyên với sân khấu sau một lần đóng thế vai quần chúng được cố nghệ sĩ Hữu Lộc phát hiện và gia nhập sân khấu kịch Nụ Cười Mới. Anh được khán giả yêu mến qua vai diễn Mười Khó trong vở "Khó" trình diễn tại liveshow "Bước chân miền Trung" của Đàm Vĩnh Hưng. Ở lĩnh vực phim ảnh, anh góp mặt trong các bộ phim chiếu rạp như "Lật mặt", "49 ngày", "Taxi em tên gì",... Ngoài ra, anh cũng rất thành công trong vai trò người dẫn chương trình thực tế.

    Bạn có biết: Tại lễ trao giải Mai Vàng 2016, Trường Giang đã gây bất ngờ khi liên tục chiến thắng bốn giải tại bốn hạng mục: "Nam diễn viên sân khấu", "Diễn viên hài", "Nam diễn viên điện ảnh/phim truyền hình" và "Người dẫn chương trình".

    • Ngày sinh: 20/04/1983
    • Chiều cao: 1.67 m
    • Vở hài tiêu biểu: Bụi đời teen, Khó, Ai sợ ai, Osin là ông nội, Ông Tào ông Lao, Trở về, Chuyến xe ngày Tết,...

