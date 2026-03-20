"Nhà ba tôi một phòng" kết thúc hành trình chiếu sau hơn 1 tháng ra rạp. Đây là phim Việt thứ 3 trong năm 2026 vượt mốc 100 tỷ phòng vé.

Nhà ba tôi một phòng khép lại hành trình phòng vé từ ngày 20/3, là phim Tết đầu tiên rút lui. Theo thống kê trên Box Office Vietnam, tác phẩm của đạo diễn Trường Giang đạt doanh thu gần 111 tỷ đồng . Những ngày qua, phim bán vé nhỏ giọt với lượng suất chiếu giới hạn.

Nhờ Nhà ba tôi một phòng, Trường Giang gia nhập câu lạc bộ đạo diễn trăm tỷ của điện ảnh Việt, ngay từ lần đầu tiên thử sức. Dự án ra rạp dịp Tết Nguyên đán 2026, cạnh tranh trực diện với Thỏ ơi (Trấn Thành) cùng 2 phim Việt khác là Mùi phở, Báu vật trời cho.

Phim có khởi đầu khá thuận lợi, chỉ xếp sau phim của Trấn Thành và bỏ xa hai đối thủ còn lại. Song ngay ở tuần chiếu thứ 2, đứa con tinh thần của Trường Giang giảm nhiệt mạnh vì các phản hồi thiếu tích cực từ phía khán giả, tốc độ kiếm tiền cũng theo đó mà lao dốc.

Phim của Trường Giang rời rạp sớm nhất trong dàn phim Tết 2026. Ảnh: NSX.

Nhà ba tôi một phòng thuộc thể loại tâm lý, gia đình. Tác phẩm được đánh giá gần gũi, dễ xem, một số mảng miếng hài hước dễ chịu. Nhưng tổng thể phim kém hấp dẫn vì kịch bản lỏng lẻo, nhiều sơ hở. Đạo diễn lạm dụng bi kịch và nước mắt khiến nửa sau câu chuyện trở nên khiên cưỡng và gây mệt mỏi, trong khi các nút thắt được gỡ một cách thiếu thuyết phục.

Trở lại với diễn biến phòng vé, bên cạnh Nhà ba tôi một phòng vừa rời rạp, ba phim Tết còn lại cũng đang bước sang giai đoạn "chốt sổ" khi chỉ còn rất ít suất chiếu, tăng doanh không đáng kể.

Thỏ ơi dự kiến sẽ rời rạp với doanh thu khoảng gần 450 tỷ đồng . Mùi phở sẽ khép lại hành trình với mức thành tích 40 tỷ đồng trong khi Báu vật trời cho vào khoảng gần 104 tỷ.