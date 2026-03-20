Hòa Minzy trải lòng

  Thứ sáu, 20/3/2026 05:37 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Chủ nhân hit "Bắc Bling" tiết lộ bạn trai tới thưa chuyện với gia đình cô từ năm 2024. Ca sĩ cũng úp mở về việc sắp "đi tới cái kết hạnh phúc" bên bạn trai quân nhân.

Khuya 19/3, Hòa Minzy có bài viết dài, chia sẻ về kỷ niệm Đại úy Thăng Văn Cương cùng bố mẹ tới nhà cô thưa chuyện hồi năm 2024. Trong đoạn clip được chia sẻ, bạn trai Hòa Minzy tỏ ra bẽn lẽn khi thưa chuyện với gia đình bạn gái.

Nữ ca sĩ cũng bày tỏ niềm tự hào khi có bạn trai là quân nhân. Cô rất xúc động khi anh thời gian qua phải giữ kín mối quan hệ vì bạn gái là người nổi tiếng.

Hòa Minzy hạnh phúc bên bạn trai quân nhân. Ảnh: FBNV.

"Anh quản lý biết bao nhiêu anh em, làm việc nghiêm túc, tác phong rõ ràng, ăn to nói lớn. Em biết anh đã không hề dễ chịu hay dễ dàng gì với việc phải giấu đi hạnh phúc của mình và em luôn cảm ơn vì sự kiên nhẫn đó... Cảm ơn anh vì kiên nhẫn đợi em, rồi kiên nhẫn bên cạnh em. Giờ chúng ta có thể thoải mái rồi!", Hòa Minzy viết.

Giọng ca Bắc Bling chia sẻ thêm: "Từ lúc quyết định ở cạnh anh, thật sự mọi thứ diễn ra quá đỗi tuyệt vời. Những giấc mơ nghệ thuật cứ thế được thực hiện, cả giấc mơ cuộc đời còn dang dở cũng cùng anh bồi đắp và sắp đi tới được cái kết hạnh phúc! Em không dám nói xa về tương lai, nhưng hiện tại sẽ luôn cố gắng để làm hậu phương vững chắc của anh... Em rất tự hào khi được làm vợ của anh".

Bài đăng lúc nửa đêm của Hòa Minzy nhanh chóng thu hút sự chú ý, đạt hàng trăm nghìn lượt thích chỉ sau ít phút đăng tải. Dưới phần bình luận, nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ bày tỏ ngưỡng mộ và chúc phúc cho cặp đôi.

Trước đó, hôm 7/3, Hòa Minzy gây bất ngờ khi xác nhận có mối quan hệ tình cảm với Đại úy Thăng Văn Cương. Hai người quen nhau từ 2022 thông qua chương trình Sao nhập ngũ nhưng giấu kín thông tin suốt thời gian qua.

Ai bị bỏ lại trong cuộc chiến của các chị đẹp

Trong hai tuần, "Chị đẹp" oanh tạc thị trường nhạc Việt với chuỗi sản phẩm được đầu tư mạnh tay của Minh Hằng, Tóc Tiên, Kiều Anh và Ngọc Thanh Tâm. Song hiện tại, cả 3 MV đều khởi đầu chậm.

Tóc Tiên bất ổn?

Khi có khán giả đặt câu hỏi về tình trạng của Tóc Tiên sau khi ly hôn, nữ ca sĩ khẳng định cô vẫn ổn.

