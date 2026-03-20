Phim Việt thu hơn 1.000 tỷ đồng trong 3 tháng

Dù chưa kết thúc quý I năm 2026, tổng doanh thu phim Việt đã vượt mốc 1.000 tỷ đồng, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp điện ảnh nội địa đạt thành tích này.

Theo thống kê của Box Office Vietnam, tính đến hôm 20/3, tổng doanh thu phim Việt năm 2026 đã vượt 1.000 tỷ đồng . Cụ thể, doanh thu các bộ phim ra mắt năm nay lần lượt là Con kể ba nghe (55 tỷ), Bố già trở lại (1 tỷ), Chiến Nam (0,3 tỷ), Huyền tình Dạ Trạch (0,4 tỷ), Thỏ ơi (447 tỷ), Nhà ba tôi một phòng (111 tỷ), Báu vật trời cho (103 tỷ), Mùi phở (39 tỷ), Cảm ơn người đã thức cùng tôi (42 tỷ), Nhà mình đi thôi (14 tỷ), Tài (100 tỷ) và Quỷ nhập tràng 2 (99 tỷ).

Đó là chưa kể Bus: Chuyến xe một chiều vừa ra mắt và một phim sắp công chiếu cuối tháng 3 là Hẹn em ngày nhật thực.

Cùng kỳ năm ngoái, điện ảnh Việt đạt tổng doanh thu 1108 tỷ trong quý I. Việc xô đổ thành tích kỷ lục này không dễ dàng, phụ thuộc nhiều vào màn thể hiện của Hẹn em ngày nhật thực.

Cột mốc doanh thu 100 tỷ đồng được nhiều phim Việt chinh phục. Ảnh: ĐPCC

Nhìn lại 3 tháng đầu năm 2026, thành tích của các phim nội địa có sự phân hóa rõ rệt. Tác phẩm ăn khách nhất (Thỏ ơi - 447 tỷ) doanh thu cao gấp 1.500 lần so với phim Chiến Nam (0,3 tỷ).

Quỷ nhập tràng 2 sẽ sớm chinh phục cột mốc doanh thu 100 tỷ, nâng tổng số phim Việt trong năm 2026 vượt cột mốc doanh thu vàng lên tới con số 5. Song, số lượng phim thua lỗ cũng không ít, với danh sách đến hiện tại gồm Chiến Nam, Huyền tình Dạ Trạch, Mùi phở và Nhà mình đi thôi.