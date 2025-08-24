Vẻ đẹp bốc lửa của tân Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan

Tối 23/8, đêm chung kết Miss Universe Thailand 2025 diễn ra tại Bangkok, thu hút đông đảo sự quan tâm của giới mộ điệu. Trải qua nhiều vòng thi, Praveenar Singh chính thức được gọi tên cho ngôi vị cao nhất. Cô cũng trở thành đại diện của Thái Lan chinh chiến tại đấu trường Miss Universe 2025, dự kiến diễn ra vào cuối năm nay.

Trong vòng thi ứng xử, Praveenar Singh nhận được câu hỏi nếu có cơ hội đại diện Thái Lan, cô muốn gửi gắm thông điệp gì tới các đối thủ quốc tế để thể hiện bản sắc dân tộc. Người đẹp đáp: “Thái Lan có nhiều truyền thống phong phú, ẩm thực hấp dẫn và con người thân thiện. Chúng tôi hân hoan chào đón du khách ở mọi lứa tuổi, giới tính… Hãy đến du lịch Thái Lan, nơi bạn sẽ nhận được niềm vui, hạnh phúc và trở về với nụ cười mãn nguyện".

Chiến thắng của Praveenar Singh được đánh giá là thuyết phục, được lòng số đông fan sắc đẹp. Cô sở hữu sắc vóc nổi bật cùng màn thể hiện ấn tượng xuyên suốt chương trình. Ngay từ thời điểm đăng ký tham gia, cô đã được đánh giá là ứng viên tiềm năng nhất cho vương miện hoa hậu. Mỹ nhân sinh năm 1996 được cho là “không có đối thủ” ở cuộc thi năm nay.

Ngoài việc giành được vương miện hoa hậu, Praveenar Singh cũng “ẵm” nhiều giải phụ trong đêm chung kết. Hay trước đó, cô cũng chiến thắng ở thử thách bán hàng qua livestream, giành được tấm vé vào thẳng top 18.

Đây là lần thứ 4 người đẹp này tham gia cuộc thi Miss Universe Thailand. Trước đó, Praveenar Singh từng dự thi lần đầu tiên vào năm 2018 và giành ngôi vị Á hậu 1. Năm 2020 cô giành ngôi vị Á hậu 2, rồi tiếp tục đoạt giải Á hậu 2 vào năm 2023, song sau đó đã từ bỏ danh hiệu.

Praveenar Singh là người Thái Lan gốc Ấn Độ. Cô sở hữu chiều cao 1,78 m, số đo ba vòng chuẩn và gương mặt lai sắc sảo, thu hút. Người đẹp cho biết cô từng bị chế giễu, bắt nạt vì ngoại hình khác biệt. Điều này khiến cô có một khoảng thời gian tự ti và mặc cảm.

Praveenar Singh cho hay mục tiêu tham gia các cuộc thi sắc đẹp là để tiếp thêm sức mạnh cho những người cùng cảnh ngộ. Mỹ nhân 29 tuổi mong muốn dùng tiếng nói và sức ảnh hưởng của mình để nâng cao nhận thức, giảm tình trạng kỳ thị, bắt nạt trong môi trường học đường.

Bên cạnh ngoại hình nổi bật và kỹ năng trình diễn điêu luyện, Praveenar Singh cũng có học vấn đáng nể. Cô tốt nghiệp ngành Giáo dục tại Đại học Thammasat. Ngoài tiếng mẹ đẻ, người đẹp còn thông thạo cả tiếng Anh và tiếng Nga.

