Sự cố kinh hoàng trên sân khấu của Dương Tông Vĩ

Nam ca sĩ bước hụt, ngã trên sân khấu và đập mạnh người xuống đất. Sau sự cố, anh được ê-kíp khẩn trương đưa đi cấp cứu.

Theo tờ Sinchew, tối 23/8, Dương Tông Vĩ gây chú ý khi xuất hiện trong Super Live Concert tại Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải. Trong lúc trình diễn, anh bất ngờ gặp sự cố nghiêm trọng. Cụ thể, khi đang hát ca khúc kinh điển Vượt qua đồi núi, anh bị sẩy chân, rơi từ bục cao xuống đất.

Trong đoạn clip lan truyền trên mạng, nam ca sĩ mất thăng bằng rồi rơi ngã. Âm thanh va chạm lớn khiến khán giả sững sờ. Mọi người sau đó xôn xao, la hét tạo nên bầu không khí náo loạn.

Sau cú ngã, nam ca sĩ không thể đứng dậy, nghi bị chấn thương vùng đầu. Các nhân viên hậu trường nhanh chóng lao tới hỗ trợ, đội ngũ y tế cũng có mặt để kiểm tra, tiến hành sơ cứu. Dương Tông Vĩ lộ rõ vẻ đau đớn, thậm chí có lúc ngất lịm, được dìu rời khỏi sân khấu để đưa đến bệnh viện.

Dương Tông Vĩ chấn thương sau cú ngã.

Ngay sau khi tin tức lan truyền, cụm từ "Dương Tông Vĩ ngã khỏi sân khấu" lập tức leo lên top tìm kiếm trên Weibo. Người hâm mộ đồng loạt bày tỏ lo lắng cho nam ca sĩ và kêu gọi ban tổ chức tăng cường bảo đảm an toàn sân khấu, tránh sự cố tương tự.

Mới đây, BTC chương trình lên tiếng xin lỗi, đồng thời cho biết Dương Tông Vĩ đang được chăm sóc tích cực tại bệnh viện. Đơn vị cho hay toàn bộ ê-kíp tổ chức đang túc trực, đảm bảo nam ca sĩ được điều trị tốt nhất.

“Sức khỏe và sự an toàn của anh ấy là mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi chân thành xin lỗi vì sự cố đã khiến buổi diễn phải gián đoạn và gây lo lắng cho toàn thể khán giả", BTC viết.

Dương Tông Vĩ sinh năm 1978, là ca sĩ nổi tiếng người Đài Loan, Trung Quốc. Anh từng phát hành nhiều MV, Album gây được tiếng vang, đồng thời tổ chức concert khắp Trung Quốc và tiến sang cả thị trường Mỹ.