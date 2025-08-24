Khoảnh khắc 'vô cảm' của á quân Em xinh gây tranh cãi

LyHan đoạt cúp á quân Em xinh "say hi". Trong khoảnh khắc được xướng tên nhận giải, biểu cảm bị cho là "thờ ơ" của cô khiến nhiều người xem bàn luận.

Đêm chung kết Em xinh “say hi” chính thức diễn ra vào tối 23/8, khép lại hành trình gần 3 tháng “chiếm sóng” mạng xã hội Việt về mảng âm nhạc. Theo kết quả bình chọn của khán giả, Best5 được xác định gồm Bích Phương, Phương Mỹ Chi, LyHan, Orange và Lamoon.

MC Trấn Thành công bố LyHan là á quân của chương trình, với số phiếu bình chọn lên tới 626.303, chỉ xếp sau quán quân Phương Mỹ Chi. Trong khoảnh khắc được MC xướng tên, trong khi các em xinh khác thể hiện sự vui mừng và phấn khích thì LyHan không bày tỏ quá nhiều cảm xúc. Cô hầu như chỉ giữ gương mặt lạnh, sau đó mỉm cười nhẹ rồi vỗ tay, cúi người cảm ơn khán giả.

LyHan được xướng tên là á quân Em xinh "say hi".

Khoảnh khắc này của LyHan vướng phải tranh luận trên mạng xã hội. Một bộ phận người xem bày tỏ thắc mắc khi nữ ca sĩ không thể hiện rõ thái độ vui mừng như các em xinh khác, dù bản thân nhận được giải á quân nhờ bình chọn của khán giả. Một số dân mạng còn cho rằng LyHan thể hiện thái độ lạnh lùng không phù hợp. Đây không phải lần đầu cô vướng tranh cãi vì xuất hiện trên sóng với gương mặt lạnh, bị cho là "vô cảm", đang cố gồng để thể hiện khí chất "tổng tài".

"Sao mặt vô hồn vậy", "Có phải vì biết là á quân sẽ bị toxic nên biểu cảm vậy không", "Cảm giác như LyHan chỉ đang muốn chạy ra khỏi trường quay"... là một số bình luận của người xem.

Màn phát biểu cảm ơn của LyHan sau đó cũng gây chú ý. Cô thậm chí nói nhầm Em xinh "say hi" thành Anh trai "say hi", khiến MC Trấn Thành phải nhanh chóng "chỉnh" lại.

Gương mặt "lạnh như tiền" của LyHan thường xuyên là chủ đề tranh cãi.

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến bênh vực ca sĩ. Họ cho rằng cô hướng nội, ít bộc lộ cảm xúc trước máy quay, ngoài ra cũng không phải người quá hoạt ngôn nên chuyện phát biểu ấp úng, lan man là bình thường. Số khác cho rằng cô cũng bị sốc khi hay tin mình được giải á quân nên mới có biểu cảm "thờ ơ" như vậy.

Hiện tại, kết quả đêm chung kết Em xinh "say hi" vẫn gây ra tranh luận gay gắt trên các nền tảng mạng xã hội. Nếu như quán quân Phương Mỹ Chi được cho là xứng đáng, thì việc LyHan đoạt ngôi á quân vấp phải tranh cãi. Ngoài ra, nhiều người xem cũng bức xúc khi Phương Ly và 52Hz không được gọi tên trong Best5, dù có phong độ ổn định, được đánh giá cao trong chương trình.