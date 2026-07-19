Vé chung kết World Cup 2026 được rao bán giữa đường

Xuất hiện chiếc vé chợ đen được rao bán tới 16.000 USD trong sự kiện hàng nghìn CĐV Argentina phủ kín Quảng trường Thời đại để hâm nóng bầu không khí trận chung kết World Cup 2026.

Một người cố gắng bán lại vé hạng "Category 1" với giá 16.000 USD. Ảnh: Chụp màn hình.

Chỉ một ngày trước trận chung kết World Cup 2026, Quảng trường Thời đại (Times Square) ở New York (Mỹ) biến thành "biển người" khi hàng nghìn cổ động viên Argentina đổ về tham dự buổi "banderazo", màn tụ họp truyền thống nhằm tiếp lửa cho đội tuyển quốc gia.

Sắc xanh trắng phủ kín quảng trường nổi tiếng, nơi vốn luôn đông nghịt du khách. Người hâm mộ hát vang, phất cờ và tạo nên bầu không khí lễ hội trước cuộc đối đầu với Tây Ban Nha ở sân MetLife, bang New Jersey (Mỹ).

Bên cạnh những màn cổ vũ cuồng nhiệt, khu vực này cũng xuất hiện tình trạng mua bán vé chợ đen. Một cổ động viên công khai rao bán tấm vé hạng "Category 1" cho trận chung kết với mức giá 16.000 USD . Trên tấm bảng cầm tay, người này mô tả đây là "trải nghiệm chỉ có một lần trong đời".

Theo giá niêm yết của ban tổ chức, vé Category 1 dành cho trận chung kết có giá 10.990 USD . Như vậy, mức giá chào bán tại khu vực tập trung người hâm mộ đã cao hơn khoảng 5.000 USD so với giá gốc.

Quảng trường Thời đại phủ kín sắc xanh trắng của các CĐV Argentina. Ảnh: Reuters.

Lượng người đổ về Times Square quá lớn khiến lực lượng an ninh phải liên tục bổ sung hàng rào để kiểm soát đám đông. Cảnh sát nỗ lực ngăn người hâm mộ tràn xuống lòng đường nhằm đảm bảo giao thông không bị gián đoạn.

Dù xe cộ vẫn có thể lưu thông, việc di chuyển của người đi bộ quanh quảng trường gặp nhiều khó khăn. Không ít du khách bị cuốn vào dòng người mặc áo đấu Argentina và phải mất khá nhiều thời gian mới có thể rời khỏi khu vực.

Argentina sẽ gặp Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup 2026 vào rạng sáng 20/7. Đại diện Nam Mỹ hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch, trong khi Tây Ban Nha đứng trước cơ hội lần thứ hai đăng quang ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Anh ấn định chiến thắng 6-4 trước Pháp Sáng 19/7, Jude Bellingham có pha đi bóng và dứt điểm đẳng cấp vào lưới Pháp, ấn định chiến thắng chung cuộc 6-4 cho Anh tại trận tranh hạng 3 World Cup 2026.