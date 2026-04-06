Vay 5.800 lượng vàng khi giá 17 triệu, doanh nghiệp gánh nợ nghìn tỷ

Một doanh nghiệp thủy sản tại TP.HCM hiện đối mặt nghĩa vụ nợ hàng nghìn tỷ đồng khi giá trị 5.833 lượng vàng vay cách đây 17 năm tăng mạnh và lãi vay tích tụ qua nhiều năm.

Năm 2009, APT vay ngân hàng 5.833 lượng vàng SJC, lãi suất 10,8%/năm. Ảnh: APT.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của CTCP Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn (UPCoM: APT) cho thấy doanh nghiệp đang gánh khoản nợ lớn liên quan đến các hợp đồng tín dụng ký từ năm 2009.

Theo đó, ngày 8/1/2009, công ty ký hai hợp đồng vay với Ngân hàng Phương Nam (SouthernBank) - tổ chức sau đó đã sáp nhập vào Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) - một hợp đồng vay tiền mặt trị giá 103 tỷ đồng với lãi suất khoảng 12%/năm, thời hạn 12 tháng. Hợp đồng còn lại là khoản vay 5.833 lượng vàng SJC, lãi suất 10,8%/năm, cũng có kỳ hạn một năm.

Tại thời điểm ký kết, giá vàng trên thị trường chỉ khoảng 17-17,5 triệu đồng/lượng, tương đương giá trị khoản vay vàng hơn 100 tỷ đồng . Tuy nhiên, khi giá vàng tăng mạnh trong những năm sau đó, nghĩa vụ nợ của doanh nghiệp cũng phình to.

Theo ước tính, nếu quy đổi theo mặt bằng giá vàng hiện nay, riêng lượng vàng vay nói trên đã có giá trị hơn 530 tỷ đồng . Khi cộng thêm tiền vay bằng đồng Việt Nam cùng lãi suất phát sinh trong nhiều năm, tổng dư nợ gốc và lãi liên quan đến các khoản vay này đã tăng lên khoảng 1.700 tỷ đồng .

Do không có khả năng thanh toán, khoản vay đã rơi vào tình trạng quá hạn kéo dài. Để thu hồi nợ, Sacombank nhiều lần đưa khoản nợ ra rao bán.

Giá khởi điểm từng được công bố hơn 1.000 tỷ đồng , sau đó giảm dần xuống còn khoảng 327 tỷ đồng , nhưng vẫn chưa tìm được nhà đầu tư quan tâm. Ngân hàng cũng đã khởi kiện doanh nghiệp ra tòa vào năm 2022 nhằm yêu cầu thanh toán nghĩa vụ nợ.

Trong suốt 17 năm, APT phải liên tục đánh giá lại khoản nợ vàng theo giá thị trường, khiến quy mô nghĩa vụ nợ ngày càng tăng. Áp lực tài chính khiến doanh nghiệp gần như bị “đóng cửa” tín dụng, không thể tiếp cận thêm nguồn vốn ngân hàng để duy trì hoặc mở rộng sản xuất.

Theo phương án trình cổ đông, ban lãnh đạo công ty đã nhiều lần làm việc với phía ngân hàng để tìm giải pháp xử lý khoản nợ. Tuy nhiên, tình hình tài chính khó khăn khiến việc thực hiện các nghĩa vụ thanh toán gần như không khả thi.

Doanh nghiệp từng đề xuất khoanh nợ và xóa lãi theo một thông báo của UBND TP.HCM từ năm 2011, song đến nay vẫn chưa được phía ngân hàng chấp thuận.

Tình hình kinh doanh của doanh nghiệp trong nhiều năm qua khá ảm đạm, liên tục thua lỗ từ năm 2012 đến nay. Có năm mức lỗ chỉ hơn 31 tỷ đồng , song phần lớn đều trên 100 tỷ đồng , riêng năm 2020 lỗ hơn 206 tỷ đồng .

Hiện doanh nghiệp vẫn duy trì một số cơ sở sản xuất như xí nghiệp chế biến thủy sản, khu nuôi trồng, cơ sở chiết rót nước mắm và hệ thống kho lạnh tại TP.HCM. Tuy nhiên, trong bối cảnh gánh nặng nợ vay lớn và hoạt động kinh doanh kéo dài thua lỗ, việc phục hồi của doanh nghiệp dường như không có triển vọng.

CTCP Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn, tiền thân là Công ty Thực phẩm III, là doanh nghiệp nhà nước được thành lập năm 1976. Công ty hoạt động trong lĩnh vực chính là nuôi trong thủy sản; sản xuất và kinh doanh các mặt hàng hải sản, chế biến đông lạnh và tươi sống nông sản, gia súc, gia cầm; nhận gia công mặt hàng thủy hải sản; dịch vụ kho bảo quản hàng đông lạnh xuất khẩu.

Hiện APT có hai cổ đông lớn là Tổng công ty Thương mại Sài Gòn (Satra) và CTCP Tập đoàn Somo Việt Nam. Chủ tịch HĐQT công ty là ông Nguyễn Lâm Vĩnh Huy, người từng giữ vị trí Phó tổng giám đốc SouthernBank.