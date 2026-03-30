VAR là cái gai trong mắt CĐV Anh

Khảo sát trên 8.000 người hâm mộ tại Anh cho thấy VAR bị quay lưng vì làm chậm trận đấu và phá vỡ cảm xúc bóng đá.

VAR nhiều lần gây bức xúc cho các trận đấu tại Anh mùa giải này.

VAR tiếp tục trở thành tâm điểm tranh cãi tại Premier League khi phần lớn người hâm mộ không còn ủng hộ.

Theo khảo sát do Hiệp hội Cổ động viên Bóng đá Anh (FSA) thực hiện với gần 8.000 CĐV thuộc 20 CLB, có tới 75% người phản đối việc sử dụng VAR. Đây là con số đáng chú ý trong bối cảnh công nghệ được áp dụng nhiều năm tại giải đấu hàng đầu nước Anh.

Không chỉ dừng ở mức phản đối chung, kết quả khảo sát còn cho thấy sự thất vọng rõ rệt. Có 90% người được hỏi cho rằng VAR không cải thiện trải nghiệm xem bóng đá, trong khi 91% người tin rằng công nghệ này làm giảm cảm xúc ăn mừng bàn thắng.

Ngoài ra, 94% người khẳng định VAR không khiến việc xem bóng đá trên truyền hình hấp dẫn hơn. 74% người không đồng ý rằng chất lượng trọng tài được nâng cao. Đáng chú ý, 86% người bày tỏ lo ngại khi VAR sẽ được mở rộng quyền can thiệp từ ngày 1/6, bao gồm cả việc xem lại phạt góc và thẻ vàng.

Thomas Concannin, đại diện nhóm nghiên cứu, cho rằng phản ứng tiêu cực của người hâm mộ không phải điều bất ngờ. Theo ông, VAR đã tồn tại đủ lâu để bộc lộ những hạn chế rõ ràng, đặc biệt là thời gian xử lý kéo dài và việc làm mất đi sự tự nhiên của bóng đá.

Dù vậy, VAR vẫn nhận được sự ủng hộ từ các CLB. Năm 2024, đề xuất loại bỏ VAR do Wolverhampton đưa ra đã bị 19/20 đội bóng bác bỏ. Để thay đổi quyết định này trong tương lai, cần ít nhất 14 CLB đồng thuận.

Theo số liệu từ hội đồng độc lập của Premier League, độ chính xác các quyết định đã đạt mức 96-97% kể từ khi VAR được áp dụng. Thời gian gián đoạn trận đấu cũng giảm 25% trong hai mùa gần đây.

Ban tổ chức Premier League thừa nhận cần giảm thiểu tác động của VAR và khẳng định sẽ tiếp tục cải tiến nhằm cân bằng giữa công nghệ và trải nghiệm của người hâm mộ.

Highlights MU 3-1 Aston Villa Đêm 15/3, MU hạ gục Aston Villa với tỷ số 3-1 trên sân nhà Old Trafford thuộc vòng 30 Premier League.

