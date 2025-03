VAR khiến bóng đá hỗn loạn

Như văn hào Javier Marias từng nói: “Bóng đá là sự khôi phục tuổi thơ hàng tuần”. Nó kéo chúng ta về với những ký ức thuần khiết nhất, đồng thời đánh thức bản năng nguyên thủy của con người - niềm đam mê chiến thắng, sự phấn khích khi chờ đợi điều kỳ diệu xảy ra.

Thế nhưng, trong trận derby Madrid ở vòng 1/8 Champions League, thay vì chứng kiến một màn so tài đỉnh cao, người hâm mộ lại bị cuốn vào một vòng xoáy tranh cãi về VAR - thứ công nghệ được kỳ vọng mang đến công bằng, nhưng lại khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết.

Cuộc đối đầu giữa Real Madrid và Atletico Madrid đáng lẽ phải là bữa tiệc bóng đá mãn nhãn. Nhưng trên thực tế, gần ba tiếng đồng hồ của trận đấu này chỉ là những chuỗi tấn công nửa vời và phòng ngự chặt chẽ đến ngột ngạt.

Atletico chơi theo đúng phong cách của họ - kiểm soát không gian, duy trì sự chắc chắn. Trong khi đó, Real Madrid, đang trải qua giai đoạn thiếu tự tin, cố gắng kiểm soát bóng nhưng lại thiếu đi sự sắc bén thường thấy. Một đội phòng ngự hiệu quả, một đội tấn công thiếu quyết liệt - hệ quả là trận đấu diễn ra chặt chẽ đến mức nhàm chán.

Có những khoảnh khắc lóe sáng, nhưng không đủ để làm thay đổi cục diện. Kylian Mbappe, trong một pha đi bóng xuất thần, buộc đối thủ phải phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền. Nhưng đó cũng là tình huống đáng chú ý duy nhất mà Real Madrid tạo ra trước một hàng thủ kiên cố của Atletico. Vinicius Jr có cơ hội, nhưng không thể tận dụng. Ngược lại, Atletico có nhiều cơ hội phản công nhưng đều bị Courtois xuất sắc cản phá.

Khi hai đội không thể tìm ra lời giải cho trận đấu, nó rơi vào trạng thái tù túng, lặp đi lặp lại và thiếu đột phá. Và khi 120 phút kết thúc với tỷ số hòa, tất cả đành chấp nhận một kết cục quen thuộc: loạt sút luân lưu - nơi mà may rủi có thể quyết định số phận cả mùa giải.

Nhưng rồi, thay vì để trận đấu kết thúc một cách tự nhiên, VAR lại chen ngang, biến một tình huống vô hại thành một cơn bão tranh cãi. Một pha chạm nhẹ vô tình của Julian Alvarez - điều mà mắt thường khó có thể nhận ra - bất ngờ bị VAR soi xét và biến thành yếu tố then chốt quyết định kết quả trận đấu.

Ngay lập tức, người hâm mộ Atletico bùng nổ phẫn nộ. Những gì ban đầu chỉ là một sai lầm có thể chấp nhận nhanh chóng bị đẩy thành một âm mưu gian lận. Mọi phân tích, số liệu, tranh luận tràn ngập khắp nơi, nhưng thay vì làm sáng tỏ sự việc, chúng chỉ khiến tất cả trở nên rối rắm hơn.

VAR ra đời với mục đích mang lại công bằng cho bóng đá, nhưng thực tế cho thấy nó đang làm điều ngược lại.

Người hâm mộ từng kỳ vọng rằng VAR được tạo ra để ngăn chặn những bàn thắng kiểu “Bàn tay của Chúa” của Diego Maradona. Nhưng nếu để biện minh cho sự xuất hiện của VAR, chúng ta phải viện dẫn một tình huống đã xảy ra cách đây 40 năm, thì rõ ràng nó không cần thiết đến mức người ta tuyên bố.

Nếu VAR thực sự có thể sửa chữa những sai lầm nghiêm trọng, chẳng ai phản đối nó. Nhưng khi công nghệ này tập trung vào những lỗi vi phạm nhỏ nhặt, thậm chí nằm ngoài khả năng quan sát của con người, thì nó chỉ làm cho luật lệ trở nên phức tạp và khiến người hâm mộ mất dần niềm tin vào tính công bằng của bóng đá.

Một sự kiện thể thao tầm cỡ phải để lại những ký ức đáng nhớ trong lòng người hâm mộ. Nhưng trận derby Madrid vừa qua sẽ không được nhắc đến bởi những màn trình diễn bùng nổ, những khoảnh khắc kỳ diệu hay những cuộc so tài đỉnh cao. Nó sẽ chỉ còn được nhớ đến như một ví dụ khác về sự can thiệp đầy phi lý của công nghệ vào bóng đá.

Người ta kỳ vọng VAR sẽ mang đến công bằng, nhưng thứ nó tạo ra chỉ là sự hỗn loạn. Một trận đấu hấp dẫn lại kết thúc trong tranh cãi - không phải vì bóng đá, mà vì VAR. Và đó mới là điều phi lý nhất.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.