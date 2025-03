Mikel Merino - 'Số 9 ảo' khiến châu Âu phải chú ý

Khi Mikel Arteta đối mặt với cơn bão chấn thương ở hàng công với sự vắng mặt của Saka, Havertz, Martinelli (vừa hồi phục), và Gabriel Jesus, chiến lược gia người Tây Ban Nha phải nghĩ đến một giải pháp đột phá. Và chính trong khoảnh khắc khó khăn đó, Arteta tìm ra Mikel Merino, tiền vệ người Tây Ban Nha với phong cách chơi bóng đầy sáng tạo và tinh tế.

Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là Merino không thi đấu ở vị trí sở trường, mà được thử nghiệm ở vai trò "số 9 ảo", một thử thách hoàn toàn mới.

Không ai ngờ rằng một tiền vệ trung tâm thường xuyên điều phối và tổ chức trận đấu lại có thể trở thành một "sát thủ" trước khung thành. Nhưng chính sự thay đổi táo bạo này khiến Merino tỏa sáng rực rỡ, ghi 4 bàn và 1 kiến tạo chỉ sau 522 phút thi đấu, trung bình mỗi 130 phút anh lại ghi bàn.

Trong một mùa giải đầy thử thách, Merino chứng minh rằng anh không chỉ giỏi ở vai trò tiền vệ mà còn có thể làm tốt nhiệm vụ ghi bàn, mang lại chiến thắng quan trọng cho Arsenal. Đây thực sự là điều Arteta không thể ngờ tới.

Trước khi Merino được thử nghiệm ở vị trí "số 9 ảo", anh chủ yếu được biết đến như một tiền vệ trung tâm với khả năng kiểm soát trận đấu và phân phối bóng điêu luyện. Tuy nhiên, khi Arsenal đối mặt với sự thiếu vắng các chân sút chủ lực, Arteta quyết định thử nghiệm Merino ở vị trí tiền đạo. Và kết quả không thể tuyệt vời hơn.

Trận đấu với Leicester đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Merino khi anh vào sân từ ghế dự bị và ghi cả hai bàn giúp Arsenal giành chiến thắng 2-0. Đây là trận đấu đầu tiên Merino thi đấu ở vị trí "số 9 ảo", và anh chứng tỏ rằng mình có thể làm tốt công việc của một tiền đạo.

Kể từ đó, Merino tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng, ghi 4 bàn thắng và 1 kiến tạo trong những trận đấu quan trọng của Arsenal. Anh làm chủ được vai trò này dù chưa bao giờ thi đấu ở vị trí tiền đạo trước đó, và thậm chí còn ghi bàn nhiều hơn những ngôi sao lớn như Raphinha (3 bàn), Kane (3 bàn), và Lautaro Martínez (3 bàn) trong thời gian ngắn qua.

Trong trận derby đầy căng thẳng với Chelsea tại Premier League hôm 16/3, Merino lại một lần nữa thể hiện bản năng ghi bàn của mình. Được Martin Ødegaard thực hiện một quả phạt góc chính xác, Merino có một pha đánh đầu tuyệt đẹp ở cột gần, đưa bóng vào lưới Robert Sánchez, mang về chiến thắng 1-0 quý giá cho Arsenal.

Đây là minh chứng rõ ràng cho khả năng thích nghi tuyệt vời của Merino khi thi đấu ở vị trí tiền đạo. Mặc dù chỉ là tiền vệ trung tâm, với sự tinh tế và khả năng di chuyển thông minh, Merino đã làm tốt nhiệm vụ của mình. Thậm chí, anh còn suýt ghi bàn thứ hai ở phút 62, nhưng thủ môn Chelsea kịp thời cứu thua ngay trên vạch vôi.

Kể từ khi đảm nhận vai trò tiền đạo, Merino ghi bàn nhiều hơn những chân sút hàng đầu thế giới. Raphinha, Harry Kane, Ollie Watkins, Lautaro Martínez, Erling Haaland và Vinicius Jr đều không thể có được thành tích ghi bàn ấn tượng như Merino trong vai trò "số 9 ảo". Chưa kể, các đồng đội khác như Declan Rice và Ødegaard tại Arsenal cũng ghi ít bàn hơn Merino. Điều này càng khẳng định rằng cựu tiền vệ Real Sociedad không chỉ thích nghi với vai trò mới, mà còn tỏa sáng mạnh mẽ ở đó.

Trong một đội hình Arsenal đang cần sự thay đổi và bùng nổ, Merino sắm vai nguồn sức mạnh mới mẻ. Anh không chỉ là một cầu thủ phòng ngự hay tổ chức trận đấu, mà giờ đây còn trở thành mối đe dọa thực sự với khung thành đối phương. Với khả năng di chuyển thông minh và khả năng ghi bàn đáng nể, Merino khẳng định mình là một trong những cầu thủ không thể thiếu trong đội hình của Arteta.

Mikel Arteta không ngừng khen ngợi Merino về cách anh đã tiếp cận vai trò mới. HLV người Tây Ban Nha chia sẻ: "Thật khó tin khi cậu ấy đang giúp đội giành chiến thắng ở vị trí chưa từng chơi bao giờ. Cậu ấy có cách tiếp cận tuyệt vời trong một tình huống khó khăn. Cậu ấy luôn muốn hiểu rõ mọi thứ và luôn tự phê bình bản thân để hoàn thiện. Đây chính là tinh thần mà tôi luôn muốn thấy ở một cầu thủ".

Không chỉ hoàn thành vai trò mới xuất sắc, Merino còn thể hiện sự khiêm tốn và khát khao học hỏi. Trong một cuộc phỏng vấn, Merino chia sẻ về cảm giác khi thi đấu ở vị trí tiền đạo: "Vị trí tiền đạo thực sự rất khác biệt so với những gì tôi đã quen. Tuy khó khăn cũng rất thú vị với tôi. Tôi đã học được rất nhiều điều, đặc biệt là phải tạo ra không gian cho đồng đội và luôn có mặt ở những điểm nóng. Tôi vẫn đang cố gắng học hỏi và tôi nghĩ mình đã làm khá tốt đến lúc này".

Với phong độ hiện tại, Mikel Merino chắc chắn sẽ là một trong những cầu thủ đáng chú ý nhất của Arsenal trong hành trình chinh phục Champions League. Tại tứ kết, Arsenal đối đầu với Real Madrid, và chắc chắn rằng Merino sẽ là nhân tố mà đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha không thể bỏ qua.

Với khả năng ghi bàn ấn tượng và sự linh hoạt ở nhiều vị trí, Merino có thể là một trong những vũ khí lợi hại của Arteta trong trận đấu này. Với Real Madrid, không chiến đang trở thành “tử huyệt”, khiến CLB thường xuyên nhận những bàn thua.

Mikel Merino chứng minh rằng mình không chỉ giỏi ở vai trò tiền vệ, mà còn trở thành một tiền đạo xuất sắc. Arsenal đang có một ngôi sao mới, và nếu Merino tiếp tục giữ vững phong độ này, anh sẽ là nhân tố quan trọng ở phần còn lại của mùa giải.

Giấc mơ Champions League của Arsenal hoàn toàn có thể thành hiện thực, và Merino chắc chắn sẽ là cầu thủ không thể thiếu trong hành trình đầy hứa hẹn ấy.

