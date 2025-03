Vết nứt trên vương miện của Liverpool

Mùa giải 2024/25 đã đi qua những bước ngoặt lớn và với Liverpool, ánh hào quang của thành công gần như nằm trong tầm tay. Dưới sự dẫn dắt của Arne Slot, đội bóng thành phố cảng đang vững vàng trên ngôi đầu Premier League, và dường như chức vô địch gần như chắc chắn.

Tuy nhiên, một số dấu hiệu bất ổn đang dần lộ diện, báo hiệu rằng Liverpool vẫn còn những vấn đề chưa thể giải quyết dù đang trên đà giành vinh quang.

Đối với Liverpool, mùa giải này chắc chắn sẽ được ghi vào lịch sử như một thành công lớn. Đội bóng của Slot dẫn đầu Premier League và nếu duy trì phong độ, họ sẽ sớm vượt qua kỷ lục 20 danh hiệu của Manchester United.

Được xưng tụng là đội bóng hay nhất thế giới, Liverpool thậm chí còn có cơ hội giành ba danh hiệu trong mùa giải này. Nhưng chỉ sau một tuần ngắn ngủi, từ chỗ là ứng viên sáng giá cho cú ăn ba, Liverpool phải chấp nhận nhìn lại và chỉ còn mục tiêu duy nhất: vô địch Premier League.

Mọi chuyện bắt đầu trượt dốc khi Liverpool thất bại trước Paris Saint-Germain sau loạt sút luân lưu tại Champions League. Đến trận chung kết Carabao Cup, dù sở hữu đội hình mạnh mẽ, Liverpool lại không thể hiện được sức mạnh của mình trước Newcastle. Trận thua này làm dấy lên những câu hỏi về khả năng duy trì phong độ của Liverpool trong suốt phần còn lại của mùa giải, dù họ vẫn đang dẫn trước 12 điểm tại Premier League, với chỉ 9 trận đấu còn lại.

Một trong những yếu tố quan trọng cần phải bàn đến là chiến thuật của Slot. Mặc dù Liverpool đang dẫn đầu giải đấu, những quyết định chiến thuật trong thời gian gần đây của ông khiến nhiều người phải suy ngẫm. Trận đấu với Southampton là ví dụ điển hình.

Mặc dù có những trận đấu quan trọng phía trước, Slot lại không thực hiện xoay tua đội hình hợp lý. Cùng với đó, một nhóm cầu thủ thi đấu đầy sức lực trước PSG tiếp tục được sử dụng trong trận đấu với Southampton. Điều này khiến người hâm mộ lo ngại về cách đánh giá của HLV này đối với sự căng thẳng mà Premier League mang lại.

Slot có thể rơi vào cái bẫy mà nhiều HLV mới đến Anh gặp phải: đánh giá thấp sức mạnh thể lực của giải đấu này. Những quyết định như vậy có thể ảnh hưởng lớn đến cơ hội vô địch của Liverpool trong mùa giải này. Dù vẫn đang đứng đầu bảng, câu hỏi lớn được đặt ra là liệu ông có thể duy trì được sự ổn định trong chiến thuật và đội hình đến cuối mùa hay không?

Dù có một đội hình mạnh mẽ, vấn đề về chiều sâu đội hình lại là điều mà Liverpool đang phải đối mặt. Liverpool chỉ có một bản hợp đồng duy nhất trong kỳ chuyển nhượng mùa hè là Chiesa, nhưng điều này rõ ràng là chưa đủ để cạnh tranh trên mọi đấu trường. Điều này khiến Liverpool trở thành một đội bóng có thể gặp khó khăn nếu có sự vắng mặt của bất kỳ ngôi sao nào trong đội hình chính.

Một trong những câu hỏi lớn là cách sử dụng Darwin Núñez. Dù có những pha tỏa sáng, dường như Slot chưa hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của cầu thủ người Uruguay. Hơn nữa, Diogo Jota, một cầu thủ tài năng, cũng bắt đầu thể hiện dấu hiệu xuống phong độ khi đã ở độ tuổi không còn trẻ. Tuyến giữa, vốn là điểm mạnh của Liverpool đầu mùa giải, giờ đây cũng gặp vấn đề khi Ryan Gravenberch và Alexis Mac Allister không duy trì được phong độ đỉnh cao.

Ngay cả Mohamed Salah, ngôi sao sáng nhất của đội, cũng không còn thể hiện được sự sắc bén như trước. Việc Liverpool ngần ngại gia hạn hợp đồng với chân sút người Ai Cập có thể hiểu được khi nhìn vào phong độ mờ nhạt của anh trong những trận đấu gần đây. Những vấn đề này đang ngày càng trở nên rõ ràng, đặc biệt khi mùa giải đã tiến vào giai đoạn quyết định.

Mặc dù những vấn đề trên không làm khả năng giành chức vô địch Premier League của Liverpool bị nghi ngờ, nhưng nó đặt ra câu hỏi về khả năng duy trì thành công lâu dài. Hiện tại, Liverpool vẫn dẫn trước 12 điểm và chỉ còn 9 trận đấu, nhưng nếu họ muốn đạt được những mục tiêu lớn hơn trong tương lai, chẳng hạn như Champions League, họ sẽ cần phải bổ sung thêm lực lượng mạnh mẽ vào đội hình.

Với một mùa giải đầy thách thức, Liverpool đứng trước một bài toán khó. Mặc dù vẫn đang có lợi thế tại Premier League, những vấn đề tồn đọng trong đội hình và chiến thuật của HLV Slot có thể ảnh hưởng đến khả năng duy trì phong độ của đội bóng. Sự thiếu chiều sâu đội hình và những bất ổn trong lối chơi là những yếu tố mà Liverpool cần phải giải quyết nếu muốn thực sự thống trị bóng đá Anh và châu Âu trong những năm tới.

Dù có vẻ như Liverpool sẽ lên ngôi vô địch Premier League mùa này, bóng đá Anh đang chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ của những đội bóng khác. Newcastle, với chiến thắng lịch sử tại Wembley, chứng tỏ rằng họ không còn là đội bóng dễ bị bỏ qua. Cùng với sự cạnh tranh khốc liệt từ các đội bóng khác, Liverpool sẽ phải đối mặt với những thử thách ngày càng lớn trong tương lai.

Sau nhiều năm, tài năng ở Premier League không còn tập trung vào một số đội bóng nhất định. Những đội như Newcastle cho thấy họ có thể cạnh tranh sòng phẳng với những ông lớn, và Liverpool không thể coi thường sự cạnh tranh này. Mùa giải này sẽ là lời cảnh tỉnh cho các đội bóng lớn, cho thấy rằng bóng đá Anh ngày càng trở nên khó khăn và khốc liệt hơn bao giờ hết.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.