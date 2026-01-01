Văn Mai Hương bật khóc nói về chuyện đổ vỡ tình cảm

Trong clip hậu trường album "Giai nhân", Văn Mai Hương rơi nước mắt khi chia sẻ về chuyện đổ vỡ tình cảm khiến cô day dứt, tổn thương suốt thời gian dài.

Mới đây, Hứa Kim Tuyền chia sẻ đoạn clip ghi lại hậu trường quá trình thực hiện album phòng thu thứ 5 của Văn Mai Hương.

Trong clip, Văn Mai Hương không giấu nổi xúc động và rơi nước mắt khi nhắc đến ca khúc Món quà - đoạn kết của album Giai nhân. Ca sĩ cho biết cảm thấy rất xúc động khi lần đầu đọc phần lời trong bản demo do Hứa Kim Tuyền gửi. Lý do là nó gợi lại chuyện đổ vỡ tình cảm mà cô vừa mới trải qua.

Văn Mai Hương thừa nhận cả cô và người yêu cũ đều gặp nhiều khó khăn trong việc chấp nhận chia tay và đối diện những cảm xúc tổn thương sau khi đổ vỡ mối quan hệ.

Văn Mai Hương rơi nước mắt khi nhắc lại mối tình cũ.

"Rất khó khăn để tôi bước qua câu chuyện này. Và tôi nghĩ người ấy cũng gặp khó khăn để bước ra khỏi mối quan hệ. Người ấy có nói với mình là sau khi kết thúc mối quan hệ, họ mang theo tâm lý khó xử và tổn thương rất lâu sau đấy nữa, rất khó để move-on sang một mối quan hệ khác", cô bộc bạch.

Ca sĩ chia sẻ thêm: "Tôi đã nói với người ấy là tôi tha thứ được cho họ, thì họ cũng nên tự tha thứ cho bản thân mình".

Những năm qua, Văn Mai Hương kín tiếng chuyện tình cảm, không công khai bạn trai.

Văn Mai Hương sinh năm 1994, bước vào làng nhạc với danh hiệu Á quân Vietnam Idol 2010 ở tuổi 16. Cô gây ấn tượng nhờ giọng hát cao vút, kỹ thuật tốt. Sau cuộc thi, cô nhanh chóng khẳng định tên tuổi qua các bản hit như Nếu như anh đến (2011), Ngày chung đôi (2012) và Cầu hôn (2018). Phong cách âm nhạc của cô đa dạng với pop, ballad, R&B….