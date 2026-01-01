Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Văn Mai Hương bật khóc nói về chuyện đổ vỡ tình cảm

  • Thứ năm, 1/1/2026 11:40 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Trong clip hậu trường album "Giai nhân", Văn Mai Hương rơi nước mắt khi chia sẻ về chuyện đổ vỡ tình cảm khiến cô day dứt, tổn thương suốt thời gian dài.

Mới đây, Hứa Kim Tuyền chia sẻ đoạn clip ghi lại hậu trường quá trình thực hiện album phòng thu thứ 5 của Văn Mai Hương.

Trong clip, Văn Mai Hương không giấu nổi xúc động và rơi nước mắt khi nhắc đến ca khúc Món quà - đoạn kết của album Giai nhân. Ca sĩ cho biết cảm thấy rất xúc động khi lần đầu đọc phần lời trong bản demo do Hứa Kim Tuyền gửi. Lý do là nó gợi lại chuyện đổ vỡ tình cảm mà cô vừa mới trải qua.

Văn Mai Hương thừa nhận cả cô và người yêu cũ đều gặp nhiều khó khăn trong việc chấp nhận chia tay và đối diện những cảm xúc tổn thương sau khi đổ vỡ mối quan hệ.

Van Mai Huong anh 1

Văn Mai Hương rơi nước mắt khi nhắc lại mối tình cũ.

"Rất khó khăn để tôi bước qua câu chuyện này. Và tôi nghĩ người ấy cũng gặp khó khăn để bước ra khỏi mối quan hệ. Người ấy có nói với mình là sau khi kết thúc mối quan hệ, họ mang theo tâm lý khó xử và tổn thương rất lâu sau đấy nữa, rất khó để move-on sang một mối quan hệ khác", cô bộc bạch.

Ca sĩ chia sẻ thêm: "Tôi đã nói với người ấy là tôi tha thứ được cho họ, thì họ cũng nên tự tha thứ cho bản thân mình".

Những năm qua, Văn Mai Hương kín tiếng chuyện tình cảm, không công khai bạn trai.

Văn Mai Hương sinh năm 1994, bước vào làng nhạc với danh hiệu Á quân Vietnam Idol 2010 ở tuổi 16. Cô gây ấn tượng nhờ giọng hát cao vút, kỹ thuật tốt. Sau cuộc thi, cô nhanh chóng khẳng định tên tuổi qua các bản hit như Nếu như anh đến (2011), Ngày chung đôi (2012) và Cầu hôn (2018). Phong cách âm nhạc của cô đa dạng với pop, ballad, R&B….

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.

Thành Long lại thất bại?

Bộ phim mới chủ đề gia đình "Unexpected Family" do Thành Long đóng chính vừa ra mắt đã bị khán giả thờ ơ. Phim được cho là thất bại phòng vé tiếp theo của ngôi sao hành động.

24:1462 hôm qua

Dừng bản tin trưa của Chuyển động 24h

Chuyển động 24h kể từ năm 2026 sẽ chính thức bỏ bản tin trưa lúc 11h15, chỉ phát sóng khung giờ mới là 17h30 hàng ngày.

27:1613 hôm qua

Nhiều nghệ sĩ tham gia hòa nhạc đón năm mới ở Hoàng thành Thăng Long

Hà Nội đã bước sang năm thứ 4 tổ chức Hòa nhạc Năm mới với Hà Nội Concert. Chương trình năm nay có sự tham gia của Trọng Tấn, Khánh Ngọc.

29:1754 hôm qua

Tống Khang

Văn Mai Hương Văn Mai Hương Hứa Kim Tuyền Giai nhân

  • Văn Mai Hương

    Văn Mai Hương

    Văn Mai Hương là một ca sĩ trẻ được nhiều khán giả biết đến khi giành danh hiệu Á quân cuộc thi "Vietnam Idol" năm 2010. Sau cuộc thi, cô phát hành đĩa đơn đầu tay mang tên "Ngày Mới Trắng Hồng" và quyết định Nam tiến phát triển sự nghiệp ca hát. Năm 2016, Văn Mai Hương thử sức với vai trò giám khảo tại cuộc thi "Vietnam Idol Kids".

    • Ngày sinh: 27/09/1994
    • Chiều cao: 1.64 m
    • Ca khúc tiêu biểu: Nếu như anh đến, Ngày chung đôi, Chuyện tình nhà thơ, Thời thanh xuân sẽ qua, Nếu lúc ấy,...

    FacebookZing Mp3

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý