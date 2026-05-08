Valverde chấn thương sọ não

  • Thứ sáu, 8/5/2026 05:32 (GMT+7)
Trang chủ Real Madrid xác nhận tình trạng chấn thương của tiền vệ Federico Valverde sau vụ lùm xùm với Aurelien Tchouameni.

Valverde gặp chấn thương vùng đầu.

Hậu quả của vụ xô xát là cực kỳ nặng nề đối với Valverde do lực tác động mạnh từ người đồng đội. "Sau các xét nghiệm, Fede Valverde được chẩn đoán bị chấn thương sọ não. Cầu thủ hiện đã về nhà trong tình trạng ổn định nhưng cần nghỉ ngơi hoàn toàn từ 10 đến 14 ngày theo chỉ định của bác sĩ", thông báo có đoạn.

Phía Real Madrid khẳng định sẽ mở thủ tục kỷ luật đối với Valverde và Tchouameni sau những sự việc xảy ra trong buổi tập. "Chúng tôi sẽ thông báo kết quả xử lý cuối cùng sau khi hoàn tất các quy trình nội bộ", Real cho hay.

Với chấn thương nặng, Valverde chắc chắn vắng mặt trong chuyến làm khách đến sân Camp Nou vào ngày 11/5. Tuy nhiên, mối quan hệ rạn nứt giữa Valverde và Tchouameni chỉ là "phần nổi của tảng băng chìm". Trước đó, Antonio Rudiger và Alvaro Carreras cũng được cho là có xô xát.

Nghiêm trọng hơn, chiếc ghế của huấn luyện viên Alvaro Arbeloa lung lay dữ dội khi ông hoàn toàn mất quyền kiểm soát phòng thay đồ. Nguồn tin nội bộ khẳng định có ít nhất 6 cầu thủ trụ cột từ chối giao tiếp với chiến lược gia này, tạo nên một bầu không khí ngột ngạt và thù địch.

Cơn bão nội bộ diễn ra vào thời điểm không thể tồi tệ hơn. Real buộc phải thắng Barcelona để nuôi hy vọng bám đuổi trong cuộc đua vô địch La Liga. Nếu thất bại, "Los Blancos" không chỉ nhìn đại kình địch đăng quang mà còn đối mặt với viễn cảnh trắng tay trong mớ bòng bong do các ngôi sao tạo ra.

