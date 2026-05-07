Real Madrid trừng phạt Valverde, Tchouameni

Ban lãnh đạo Real Madrid được cho là quyết định áp dụng mức kỷ luật nặng nhất dành cho cả Federico Valverde và Aurelien Tchouameni.

Tchouameni và Valverde bùng nổ mâu thuẫn.

Ngay sau vụ việc khiến Valverde nhập viện, Cadena SER tiết lộ Real Madrid lập tức mở cuộc điều tra nội bộ và ra thông báo kỷ luật đối với cả 2 cầu thủ. Một nguồn tin nội bộ tiết lộ với báo chí Tây Ban Nha: "Họ sẽ nhận mức phạt nặng nhất có thể".

Theo truyền thông Tây Ban Nha, căng thẳng trong phòng thay đồ Real Madrid âm ỉ suốt thời gian qua trước khi bùng nổ trên sân tập hôm 7/5. Valverde và Tchouameni ban đầu xảy ra tranh cãi trong buổi đấu đối kháng, sau đó lao vào xô đẩy và tiếp tục lời qua tiếng lại trong phòng thay đồ.

Tưởng như mọi chuyện lắng xuống, mâu thuẫn giữa 2 tiền vệ lại bùng phát dữ dội chưa đầy 24 giờ sau đó. Marca cho biết Valverde từ chối bắt tay làm hòa với Tchouameni, khiến cuộc đối đầu nhanh chóng biến thành vụ xô xát nghiêm trọng.

Theo Cadena SER, vụ việc xảy ra trong phòng thay đồ và chỉ dừng lại khi Valverde ngã xuống sàn, đập đầu vào cạnh bàn dẫn tới chấn thương phải nhập viện khẩn cấp. Tiền vệ người Uruguay bị rách vùng đầu và phải khâu vết thương.

Đây chỉ là sự cố mới nhất trong chuỗi bê bối đang bủa vây Real Madrid. Trước đó, Antonio Rudiger bị tố tát Alvaro Carreras trên sân tập, trong khi Kylian Mbappe cũng xảy ra tranh cãi gay gắt với thành viên ban huấn luyện.

Nội bộ đội bóng Hoàng gia hiện bị mô tả như thùng thuốc súng. Không ít cầu thủ được cho là mất niềm tin vào HLV Alvaro Arbeloa, còn phòng thay đồ Real Madrid chìm trong cảnh chia rẽ nghiêm trọng chưa từng thấy nhiều năm qua.

