Real ra giá bán Tchouameni, Valverde

Real Madrid rơi vào cuộc khủng hoảng nội bộ nghiêm trọng nhất trong nhiều năm trở lại đây sau vụ xô xát căng thẳng giữa Federico Valverde và Aurelien Tchouameni.

Chủ tịch Florentino Perez sẵn sàng bán cả hai ngôi sao tuyến giữa.

Theo Fichajes, Chủ tịch Florentino Perez mất hoàn toàn kiên nhẫn và sẵn sàng đưa cả hai ngôi sao tuyến giữa lên thị trường chuyển nhượng ngay trong mùa hè 2026. Mỗi cầu thủ được định giá khoảng 80 triệu euro và Real Madrid sẵn sàng lắng nghe đề nghị từ các ông lớn châu Âu.

Một số nguồn tin tại Anh cho biết, Manchester United muốn tận dụng cơ hội này để sở hữu Tchouameni. Anh sẽ trực tiếp lấp khoảng trống Casemiro để lại.

Mâu thuẫn giữa Valverde và Tchouameni được cho là âm ỉ từ lâu trước khi bùng nổ trong buổi tập gần đây của Real Madrid. Không khí căng thẳng leo thang khi tiền vệ người Uruguay từ chối bắt tay đồng đội, dẫn đến hàng loạt pha va chạm quyết liệt trên sân tập.

Sự việc trở nên nghiêm trọng hơn trong phòng thay đồ khi đôi bên tiếp tục lời qua tiếng lại, trước khi Valverde bị thương sau một tình huống va đập mạnh vào bàn và phải nhập viện kiểm tra.

Ban lãnh đạo Real Madrid coi đây là hành vi không thể chấp nhận trong giai đoạn quyết định của mùa giải. Florentino Perez cùng Giám đốc điều hành Jose Angel SAnchez tổ chức cuộc họp khẩn tại Valdebebas để xử lý vụ việc.

Theo tiết lộ từ Marca, Real Madrid đang xem xét các án phạt nội bộ rất nặng, bao gồm đình chỉ thi đấu và treo lương.

