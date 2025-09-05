Vai của Doãn Quốc Đam bị chê

Doãn Quốc Đam liên tiếp nhận ý kiến trái chiều với vai diễn trong "Gió ngang khoảng trời xanh". Khán giả cho rằng tạo hình và lối diễn xuất của anh chưa phù hợp với nhân vật.

Trong những tập mới nhất, bộ phim tập trung vào tuyến vợ chồng Mỹ Anh (Phương Oanh) và Hải Đăng (Doãn Quốc Đam). Áp lực gia tăng, Mỹ Anh chật vật hòa nhập ban phụ huynh, còn Hải Đăng vò đầu bứt tóc trước chiêu trò từ đối tác. Mỗi người một chiến tuyến để cuộc sống có thể bình yên.

Cuộc sống hôn nhân không dễ dàng

Tình huống “oan gia ngõ hẹp” xảy ra khi Mỹ Anh tái ngộ Thu Hồng (Thanh Mai), con trai của cả hai từng xô xát giờ đây lại học cùng lớp. Do mâu thuẫn từ trước, Thu Hồng tỏ thái độ với Mỹ Anh bằng việc mỉa mai, cạnh khóe. Ngược lại, Mỹ Anh chọn cách tiếp cận tinh tế, nỗ lực để bản thân và con trai được đón nhận.

Bất ngờ trong buổi hội chợ tại trường, một học sinh bị ngất, phải cấp cứu khiến các phụ huynh không khỏi lo ngại. Sau buổi tranh luận, Thu Hồng mở khảo sát kín về việc chuyển trường học sinh trên. Bất đồng quan điểm, Mỹ Anh công khai tin nhắn nhóm trên mạng xã hội. Khép lại ồn ào, nhà trường yêu cầu chấm dứt sự việc, khẳng định học sinh trên không ảnh hưởng tới các bạn dựa vào kết luận từ bác sĩ.

Giờ đây, hai bà mẹ không thể thân thiết, chỉ tồn tại mối quan hệ mâu thuẫn. Khi biết con trai bị bạn bắt nạt, nhận cái tát oan ức từ Thu Hồng, Mỹ Anh nổi trận lôi đình với đôi mắt đỏ hoe vì xót con. Ở phân cảnh này, Phương Oanh nhận được những lời khen, phản hồi tích cực về diễn xuất.

Mỹ Anh bức xúc khi biết Thu Hồng đánh con trai mình.

Với Hải Đăng, vị giám đốc bế tắc trong cuộc đàm phán giữa công ty và đối tác. Một bên hết mình tạo ra không gian nghệ thuật ấn tượng, còn một bên tối ưu chi phí bằng những yêu cầu khó nghe. Những tình huống áp lực công việc, Phương lại trở thành người đồng hành, gần gũi Hải Đăng hơn là Mỹ Anh. Nhiều lần, cô khó chịu khi chồng nhắc tên nữ nhân viên, nhưng đành nhẫn nhịn để nhà cửa yên ấm.

Do đó, Phương không ít lần chủ động tiếp cận như làm đồ ăn, thăm hỏi, bênh vực Hải Đăng. Biết sếp ở lại làm việc muộn, cô không chỉ cố tình ở lại cùng, mà còn mua bánh mì cho sếp. Mọi lúc mọi nơi, Phương luôn thể hiện sự quan tâm đặc biệt dành cho giám đốc.

Trước một "tiểu tam" lộng hành, Mỹ Anh giữ nét mặt bình thản, bởi bạo lực ngôn từ lẫn hành động không phải là cách giải quyết. Ưu tiên công việc, Mỹ Anh đích thân hẹn gặp riêng đối tác để đàm phán, song cô vẫn quyết đoán, chấm dứt hợp tác khi không còn tiếng nói chung.

Tranh cãi nhân vật của Doãn Quốc Đam

Tái xuất màn ảnh nhỏ năm 2025, Doãn Quốc Đam đảm nhận vai Hải Đăng - khác biệt so với những dạng vai trước đây của anh. Thế nhưng, nhân vật này lại nhận về hàng loạt bình luận mỗi khi xuất hiện trong Gió ngang khoảng trời xanh.

Không đơn thuần là giám đốc, Hải Đăng còn kiêm nhiệm vai trò của một người đam mê nghệ thuật, danh tiếng và hào quang sân khấu. Đơn cử, anh luôn miệng tự hào, khoe với vợ về mong ước làm nghệ thuật cả đời. Cương vị đạo diễn sân khấu, Hải Đăng có thể chỉ huy âm thanh, ánh sáng, hiệu ứng, nhưng xuề xòa trong hình tượng giám đốc.

Trong phim, Hải Đăng của Doãn Quốc Đam được xây dựng là một người bộc trực, thẳng tính mà thiếu đi sự linh hoạt, tinh tế trước đồng nghiệp lẫn đối tác. Bởi vậy, Mỹ Anh luôn là hậu phương vững chắc, lo toan từ lời ăn tiếng nói, trang phục, cà vạt tới từng chiếc cúc áo. Đương nhiên, Hải Đăng lãng quên tất cả những điều đó.

Vai diễn giám đốc của Doãn Quốc Đam khiến người xem tranh luận.

Về tạo hình, khán giả nhận định khó nhận ra dáng vẻ của một vị giám đốc lịch lãm thường thấy. Thay vào đó, Hải Đăng đôi khi xuất hiện luộm thuộm, điệu bộ thô kệch. Với diễn xuất, Doãn Quốc Đam mang đến cách thoại, biểu cảm khuôn mặt quen thuộc từ các tác phẩm trước. Không phù hợp là điều mà nhiều khán giả đồng quan điểm ở màn thể hiện của nam diễn viên.

"Nói cộc cằn, thô lỗ với đối tác là không được. Vậy mà làm giám đốc sự kiện", "Quốc Đam không hợp vai tổng tài kinh doanh này", "Anh ấy thực sự không hợp với hình tượng vai này", "Anh Đam hợp mấy vai bụi bặm, giang hồ hơn"... một vài bình luận từ khán giả.

Gió ngang khoảng trời xanh được Việt hóa từ kịch bản 30 chưa phải là hết của Trung Quốc. Trước đó, khi phim mới lên sóng, Doãn Quốc Đam cho biết anh chưa xem phim gốc và cũng không có ngoại hình "tổng tài soái ca", song sẽ thể hiện nhân vật theo cách riêng.

"Mình hướng tới cái thực tế hơn là xây đắp một hình ảnh soái ca, tổng tài của nhiều người. Chính vì vậy nếu nó có tệ thì ít nhất mình thấy việc phép thử của mình là sai và sẽ lấy đó để rút kinh nghiệm cho những dự án khác", diễn viên chia sẻ trên trang cá nhân.