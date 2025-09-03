Đêm nhạc đặc biệt của 'siêu đô thị' TP.HCM

Tối 2/9, chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên Ánh sao độc lập chính thức diễn ra tại ba điểm cầu: phường Sài Gòn, phường Bình Dương, phường Vũng Tàu. Sự kiện thuộc chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9. Đặc biệt hơn, đây cũng là chương trình mang ý nghĩa lớn khi TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu chính thức trở thành một siêu đô thị vùng.

Tại điểm cầu phường Sài Gòn, hàng nghìn khán giả có mặt từ sớm tại phố đi bộ Nguyễn Huệ để theo dõi chương trình. Ông Nguyễn Văn Thành (98 tuổi), là cựu chiến binh, từng trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, góp mặt trên hàng ghế khán giả của chương trình nghệ thuật đặc biệt. "Đợt này, ba tôi sức khỏe yếu hơn trước nên không thể ra Hà Nội để tham dự lễ diễu binh, diễu hành 2/9. Vì thế, tôi đã đưa ba đến tham gia đêm nhạc Ánh sao độc lập. Cả ngày hôm nay, ba rất vui vì được gặp gỡ mọi người. Chiều nay, ba tôi cũng đi xem Mưa đỏ và rất xúc động", chị Yến, con gái ông Thành cho biết. Ông Nguyễn Văn Thành là nhân vật trong một tác phẩm tại triển lãm sách ảnh "50 năm niềm vui thống nhất".

Không chỉ khán giả Việt, rất đông du khách nước ngoài cũng có mặt để theo dõi chương trình. Chị Ana (37 tuổi, đến từ Berlin, Đức) đi cùng hai con gái. Chị cho biết đây là lần đầu theo dõi một chương trình nghệ thuật diễn ra tại TP.HCM. Khi hòa vào hàng nghìn người dân cùng vẫy cờ, chị Ana rất phấn khích. "Tôi đã đi qua nhiều quốc gia nhưng rất yêu mến con người và cảnh sắc ở Việt Nam. Mọi thứ thật tuyệt vời", chị nói.

Ngay khi chương trình vừa bắt đầu, một trận mưa lớn đột ngột đổ xuống. Ban tổ chức nhanh chóng phát áo mưa và ô cho các khán giả theo dõi chương trình. Dưới cơn mưa lớn, người dân vẫn hào hứng theo dõi các tiết mục. Trên sân khấu, các nghệ sĩ đều hết mình cùng những màn trình diễn.

Khoảnh khắc NSƯT nghệ sĩ Lê Thiện "dầm" mưa, hóa thân thành người mẹ trong liên khúc Linh thiêng Việt Nam - Đất nước, gây xúc động cho khán giả. Tại điểm cầu ở phường Vũng Tàu, Bình Dương, các nghệ sĩ như Trọng Tấn, Anh Thơ, Giang Hồng Ngọc... mang đến cho quan khách, khán giả những tiết mục ấn tượng, được đầu tư lớn.

Sân khấu được dàn dựng công phu, hiệu ứng ánh sáng, visual mãn nhãn. Bất chấp cơn mưa lớn, các nghệ sĩ, vũ công vẫn nỗ lực để hoàn thành tiết mục một cách trọn vẹn. Tại điểm cầu phường Sài Gòn, các nghệ sĩ tham gia trình diễn gồm Cẩm Vân, Hồ Trung Dũng, Hiền Thục... Giai điệu cuối cùng khép lại bằng bản hợp xướng Giai điệu tự hào, mang lại không khí hào hùng.

Dàn vũ đoàn, nhóm hợp xướng trình diễn dưới cơn mưa lớn. Chương trình diễn ra trong khoảng gần 2 tiếng đồng hồ, mang lại những cảm xúc khó quên cho khán giả. Dưới sân khấu, hàng nghìn khán giả không rời khỏi hàng ghế. Người dân vẫy cờ, hát lớn theo các nghệ sĩ.

Đêm nhạc khép lại trong nụ cười của những nghệ sĩ tham gia lẫn khán giả theo dõi chương trình. Sau chương trình nghệ thuật đặc biệt là 15 phút pháo hoa nghệ thuật đồng loạt tại cả ba điểm cầu.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung ra ấn phẩm 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình'

Đây là cuốn sách đặc biệt đánh dấu bước ngoặt trong hành trình sáng tạo của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - nhạc sĩ đương đại với hàng loạt ca khúc chạm đến trái tim biết bao thế hệ.

Trong cuốn sách này, những trải nghiệm của bản thân, những câu chuyện từng chứng kiến, những tâm tư từng ấp ủ và cả những giấc mơ mà nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung vẫn đang theo đuổi được anh gửi gắm trong câu chuyện thật đẹp về hành trình trưởng thành của nhân vật Hòa Bình.