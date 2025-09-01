Danh tính vợ sắp cưới của Kim Jong Kook

Kim Jong Kook tổ chức lễ cưới ngày 5/9 tới tại Seoul. Vị hôn thê của anh không làm việc trong lĩnh vực giải trí.

Ngày 1/9, tờ Chosun Biz đưa tin danh tính cô dâu tương lai của Kim Jong Kook được tiết lộ thông qua chương trình Running Man của đài SBS. Trong chương trình, Kim Jong Kook hỏi các thành viên: "Tôi sắp kết hôn, vậy sẽ hơi kỳ quặc nếu các bạn không đến phải không?". Ban đầu, các thành viên chỉ coi đó là một trò đùa, nhưng khi tin tức được xác nhận là sự thật, tất cả đều bị sốc.

Ji Seok Jin tỏ vẻ nghi ngờ: "Cậu sắp cưới à. Đó liệu có phải nội dung làm YouTube không?", nhưng Kim Jong Kook đáp: "Thật đấy". Trong bầu không khí vẫn còn đầy hoài nghi, Yoo Jae Suk hỏi: "Cô ấy có làm việc trong ngành giải trí không", Kim Jong Kook tiết lộ ngắn gọn danh tính của cô dâu: "Không. Cô ấy không làm trong ngành giải trí".

Kim Jong Kook tổ chức lễ cưới ngày 5/9 tại Seoul. Ảnh: Autotribune.

Haha tiếp tục khơi lại chuyện cũ bằng câu hỏi: "Chẳng phải anh định cưới chị Chaeyeon sao?", Kim Jong Kook đáp trả: "Cậu điên à. Mọi chuyện kết thúc rồi. Không thể tiếp tục nữa".

Khi được hỏi về việc vợ sắp cưới có thích tập gym không, Kim Jong Kook trả lời "không". Anh nói thêm: “Không, cô ấy khác tôi hoàn toàn. Nhưng không sao cả, miễn là cô ấy không ngăn cản tôi”.

Kim Jong Kook sinh năm 1976, ra mắt thông qua nhóm nhạc đôi Turbo. Từ 2001, nhóm nhạc tan rã và Kim Jong Kook tập trung cho sự nghiệp solo. Anh nổi tiếng nhờ chương trình Running Man. Chương trình là hiện tượng toàn cầu giúp tất cả thành viên trong chương trình sở hữu lượng fan đông đảo.