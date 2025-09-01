Danh tính vợ sắp cưới của Kim Jong Kook

Ngày 1/9, tờ Chosun Biz đưa tin danh tính cô dâu tương lai của Kim Jong Kook được tiết lộ thông qua chương trình Running Man của đài SBS. Trong chương trình, Kim Jong Kook hỏi các thành viên: "Tôi sắp kết hôn, vậy sẽ hơi kỳ quặc nếu các bạn không đến phải không?". Ban đầu, các thành viên chỉ coi đó là một trò đùa, nhưng khi tin tức được xác nhận là sự thật, tất cả đều bị sốc.
Ji Seok Jin tỏ vẻ nghi ngờ: "Cậu sắp cưới à. Đó liệu có phải nội dung làm YouTube không?", nhưng Kim Jong Kook đáp: "Thật đấy". Trong bầu không khí vẫn còn đầy hoài nghi, Yoo Jae Suk hỏi: "Cô ấy có làm việc trong ngành giải trí không", Kim Jong Kook tiết lộ ngắn gọn danh tính của cô dâu: "Không. Cô ấy không làm trong ngành giải trí".
|
Kim Jong Kook tổ chức lễ cưới ngày 5/9 tại Seoul. Ảnh: Autotribune.
Haha tiếp tục khơi lại chuyện cũ bằng câu hỏi: "Chẳng phải anh định cưới chị Chaeyeon sao?", Kim Jong Kook đáp trả: "Cậu điên à. Mọi chuyện kết thúc rồi. Không thể tiếp tục nữa".
Khi được hỏi về việc vợ sắp cưới có thích tập gym không, Kim Jong Kook trả lời "không". Anh nói thêm: “Không, cô ấy khác tôi hoàn toàn. Nhưng không sao cả, miễn là cô ấy không ngăn cản tôi”.
Kim Jong Kook sinh năm 1976, ra mắt thông qua nhóm nhạc đôi Turbo. Từ 2001, nhóm nhạc tan rã và Kim Jong Kook tập trung cho sự nghiệp solo. Anh nổi tiếng nhờ chương trình Running Man. Chương trình là hiện tượng toàn cầu giúp tất cả thành viên trong chương trình sở hữu lượng fan đông đảo.
Bạn đang ăn vì thích… hay ăn để sống khỏe?
Chúng ta đang sống trong một thời đại thịnh vượng chưa từng có với công nghệ phát triển, đời sống tiện nghi, y học hiện đại. Nhưng nghịch lý thay, bệnh tật lại ngày càng phổ biến, thậm chí còn “trẻ hóa” một cách đáng sợ.
Làm sao để ăn đúng và hiểu đúng về thực phẩm? Làm sao để đưa ăn uống trở về với vai trò vốn có của nó? Đó chính là lý do cuốn sách Minh triết trong ăn uống phương Đông ra đời. Cuốn sách không phải một cẩm nang ăn kiêng, cũng không đơn thuần là tập hợp công thức nấu ăn mà là một lời cảnh tỉnh quan trọng đến độc giả rằng cách bạn ăn đang quyết định chất lượng sống, sức khỏe tinh thần và cả tuổi thọ của mình.