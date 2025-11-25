Uyển Ân gợi cảm bên Trấn Thành tại thảm đỏ bế mạc LHP Việt Nam

|
Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIV chính thức khép lại bằng lễ bế mạc và trao giải, diễn ra ở Nhà hát Quân Đội (TP.HCM). Thảm đỏ sự kiện quy tụ đông đảo sao Việt, các nhà làm phim. Trong ảnh, đoàn phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối nhận sự quan tâm, yêu mến của công chúng. Nam chính Quang Tuấn thân thiện bắt tay với người hâm mộ.
|
Năm nay, Liên hoan phim Việt Nam diễn ra với nhiều hoạt động, sự kiện. Những ngày qua, nhiều hội thảo về điện ảnh được diễn ra tại TP.HCM thu hút sự chú ý của các nhà làm phim, đơn vị phát hành và chuyên gia ngành phim. Bên cạnh đó, chương trình nghệ thuật Âm nhạc và trình diễn thời trang trong phim hay xúc tiến, phát triển điện ảnh địa phương cũng được tổ chức.
|
Trấn Thành, Uyển Ân xuất hiện bên cạnh nhau trên thảm đỏ. Em gái đạo diễn diện thiết kế cúp ngực gợi cảm. Trong khi đó, diễn viên Quỳnh Anh nổi bật với đầm dáng dài, màu cánh sen, khoe khéo bờ vai mảnh mai.
|
Tiểu Vy sang trọng với đầm cúp ngực đính đá. Cô hoàn thiện tổng thể trang phục với hoa tai, dây chuyền ton sur ton. Trên thảm đỏ, Thu Trang tiếp tục chọn áo dài cổ yếm cách tân. Tiến Luật diện suit tối màu.
|
Hoa hậu Thiên Ân chụp ảnh cùng các em học sinh. Bộ phim Nụ hôn bạc tỷ có sự tham gia của Thiên Ân tham gia tranh giải Bông Sen Vàng ở hạng mục phim truyện. Tác phẩm cũng thắng lợi phòng vé với doanh thu trên 200 tỷ đồng.
|
Diễn viên Việt Hương và Hạnh Thúy đều chọn áo dài khi góp mặt tại lễ bế mạc LHP Việt Nam. Bên cạnh hai nghệ sĩ gạo cội là các diễn viên nhí.
|
Dàn diễn viên phim Mưa đỏ tại sự kiện. Năm nay, Mưa đỏ góp mặt trong danh sách tranh giải Bông Sen Vàng cho hạng mục phim truyện. Tác phẩm cũng có tên trong danh sách đủ điều kiện cạnh tranh hạng mục Phim quốc tế hay nhất của giải Oscar.
|
"Em xinh" Phương Mỹ Chi và "chị đẹp" Xuân Nghi nền nã trên thảm đỏ. Xuân Nghi sẽ tham gia trình diễn tại lễ trao giải LHP Việt Nam.
|
Các thế hệ nhà sản xuất, diễn viên tạo dáng trước ống kính. Trong đó, diễn viên Song Luân và đạo diễn Lý Minh Thắng đều diện suit đen lịch lãm. Bộ phim Công tử Bạc Liêu có Song Luân đóng chính cũng là một trong 16 tác phẩm tranh giải tại LHP năm nay.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung gửi gắm thông điệp tới thế hệ trẻ
Ấn phẩm Viết tiếp câu chuyện Hòa bình đánh dấu bước ngoặt sáng tạo khi Nguyễn Văn Chung không chỉ kể bằng âm nhạc mà còn bằng lời văn, ký ức và hình ảnh. Đặc biệt, đây là một cuốn sách tích hợp đa phương tiện, cho phép bạn đọc trải nghiệm toàn diện qua đọc truyện, xem tranh minh họa, nghe nhạc và xem video chia sẻ của tác giả bằng mã QR. Hành trình trong sách tái hiện những chặng đường trưởng thành - từ tuổi thơ, mái trường, tình bạn, tình yêu đầu đời, đến gia đình và sự chín muồi - như một khúc nhạc của ký ức và khát vọng.