Uyển Ân gợi cảm bên Trấn Thành tại thảm đỏ bế mạc LHP Việt Nam

  • Thứ ba, 25/11/2025 20:53 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Thảm đỏ lễ bế mạc Liên hoan phim Việt Nam diễn ra ở TP.HCM tối 25/11. Sự kiện quy tụ đông đảo dàn sao Việt.

tran thanh anh 1

Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIV chính thức khép lại bằng lễ bế mạc và trao giải, diễn ra ở Nhà hát Quân Đội (TP.HCM). Thảm đỏ sự kiện quy tụ đông đảo sao Việt, các nhà làm phim. Trong ảnh, đoàn phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối nhận sự quan tâm, yêu mến của công chúng. Nam chính Quang Tuấn thân thiện bắt tay với người hâm mộ.

tran thanh anh 2tran thanh anh 3

Năm nay, Liên hoan phim Việt Nam diễn ra với nhiều hoạt động, sự kiện. Những ngày qua, nhiều hội thảo về điện ảnh được diễn ra tại TP.HCM thu hút sự chú ý của các nhà làm phim, đơn vị phát hành và chuyên gia ngành phim. Bên cạnh đó, chương trình nghệ thuật Âm nhạc và trình diễn thời trang trong phim hay xúc tiến, phát triển điện ảnh địa phương cũng được tổ chức.

tran thanh anh 4tran thanh anh 5

Trấn Thành, Uyển Ân xuất hiện bên cạnh nhau trên thảm đỏ. Em gái đạo diễn diện thiết kế cúp ngực gợi cảm. Trong khi đó, diễn viên Quỳnh Anh nổi bật với đầm dáng dài, màu cánh sen, khoe khéo bờ vai mảnh mai.

tran thanh anh 6tran thanh anh 7

Tiểu Vy sang trọng với đầm cúp ngực đính đá. Cô hoàn thiện tổng thể trang phục với hoa tai, dây chuyền ton sur ton. Trên thảm đỏ, Thu Trang tiếp tục chọn áo dài cổ yếm cách tân. Tiến Luật diện suit tối màu.
tran thanh anh 8

Hoa hậu Thiên Ân chụp ảnh cùng các em học sinh. Bộ phim Nụ hôn bạc tỷ có sự tham gia của Thiên Ân tham gia tranh giải Bông Sen Vàng ở hạng mục phim truyện. Tác phẩm cũng thắng lợi phòng vé với doanh thu trên 200 tỷ đồng.
tran thanh anh 9tran thanh anh 10

Diễn viên Việt Hương và Hạnh Thúy đều chọn áo dài khi góp mặt tại lễ bế mạc LHP Việt Nam. Bên cạnh hai nghệ sĩ gạo cội là các diễn viên nhí.
tran thanh anh 11

Dàn diễn viên phim Mưa đỏ tại sự kiện. Năm nay, Mưa đỏ góp mặt trong danh sách tranh giải Bông Sen Vàng cho hạng mục phim truyện. Tác phẩm cũng có tên trong danh sách đủ điều kiện cạnh tranh hạng mục Phim quốc tế hay nhất của giải Oscar.
tran thanh anh 12tran thanh anh 13

"Em xinh" Phương Mỹ Chi và "chị đẹp" Xuân Nghi nền nã trên thảm đỏ. Xuân Nghi sẽ tham gia trình diễn tại lễ trao giải LHP Việt Nam.

tran thanh anh 14

Các thế hệ nhà sản xuất, diễn viên tạo dáng trước ống kính. Trong đó, diễn viên Song Luân và đạo diễn Lý Minh Thắng đều diện suit đen lịch lãm. Bộ phim Công tử Bạc Liêu có Song Luân đóng chính cũng là một trong 16 tác phẩm tranh giải tại LHP năm nay.

