Uyển Ân gợi cảm bên Trấn Thành tại thảm đỏ bế mạc LHP Việt Nam

Năm nay, Liên hoan phim Việt Nam diễn ra với nhiều hoạt động, sự kiện. Những ngày qua, nhiều hội thảo về điện ảnh được diễn ra tại TP.HCM thu hút sự chú ý của các nhà làm phim, đơn vị phát hành và chuyên gia ngành phim. Bên cạnh đó, chương trình nghệ thuật Âm nhạc và trình diễn thời trang trong phim hay xúc tiến, phát triển điện ảnh địa phương cũng được tổ chức.