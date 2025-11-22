Đạo diễn 'Truy tìm long diên hương': Quang Tuấn hoài nghi tôi

Dương Minh Chiến chia sẻ trong số các diễn viên, Quang Tuấn là người khiến anh áp lực nhất. Ban đầu, nam chính "Truy tìm long diên hương" tỏ ra hoài nghi, thiếu tin tưởng vào đạo diễn.

Khi Bình Bồng Bột, Quốc Công lần lượt "nếm" cú sốc khi dự án điện ảnh đầu tay thất bại ngoài phòng vé, đạo diễn Dương Minh Chiến có phần may mắn hơn. Đứa con tinh thần đầu tiên của anh - Truy tìm long diên hương - đang gây sốt ngoài phòng vé, tạo khoảng cách áp đảo đối với các đối thủ còn lại trên bảng tổng sắp.

Tác phẩm đang bứt tốc trên đường đua doanh thu. Phim vừa cán mốc hơn 100 tỷ đồng vào chiều 21/11. Dương Minh Chiến, do vậy, là đạo diễn hiếm hoi gia nhập câu lạc bộ nhà làm phim trăm tỷ ngay ở tác phẩm điện ảnh đầu tay.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, đạo diễn sinh năm 1993 nói hành trình với Truy tìm long diên hương như một chuyến tàu lượn cảm xúc, từ những lo lắng, hồi hộp ban đầu đến sự hoài nghi bản thân, sau đó được trao sự tin tưởng và cán đích êm đẹp với doanh thu ngoài kỳ vọng.

'Tôi bị hoài nghi, thiếu tin tưởng'

- Mọi thứ lúc này với anh ra sao?

- Tôi bất ngờ và vui lắm. Tôi không tưởng tượng được rằng khán giả lại đón nhận bộ phim đầu tay của mình nhiều đến vậy.

Ban đầu, tôi chỉ mong doanh thu đủ tiền hoàn vốn để có thể có động lực làm phim tiếp theo. Hiện tại, mọi thứ đã vượt ngoài kỳ vọng của tôi lẫn ê-kíp.

- Nhưng có thời điểm, anh từng đôi ba lần muốn rút lui khỏi dự án này. Vì sao vậy?

- Trước khi bắt đầu dự án, tôi cũng suy nghĩ, cân nhắc khá nhiều. Tôi sợ bản thân sẽ không làm tốt vai trò của đạo diễn ở dự án điện ảnh đầu tiên. Nhiều lúc tôi nghĩ thôi, chắc mình chỉ nên làm ở phần hành động. Sau đó các thành viên trong ê-kíp động viên, bảo tôi ráng làm đi.

Bây giờ nghĩ lại, mỗi ngày ra phim trường đúng là một kỷ niệm mà tôi không thể nào quên. Tôi nhớ áp lực khủng khiếp khi phải chạy đua với thời gian. Vì lịch quay rất sát và căng thẳng. Nếu trễ một ngày là ảnh hưởng thời gian quay tiếp đó. Việc quay phim lại phụ thuộc vào bối cảnh nữa. Chúng tôi phải hoàn tất đúng thời gian để trả lại bối cảnh.

Đạo diễn Dương Minh Chiến thành công ngay lần đầu cầm trịch phim điện ảnh.

Hầu như ra phim trường, tôi và ê-kíp phải chạy đua 200%, không một phút giây nào được phép mất tập trung. Đôi khi, có những lúc diễn viên bận, kẹt lịch, tôi phải tìm cách quay cảnh khác, không thể để thời gian chết.

Nếu phải kể đến khó khăn lớn nhất ở dự án này thì đúng là bộn bề. Vì phim thuộc thể loại hành động, hài. Là đạo diễn, tôi không thể xao nhãng một trong hai. Các cảnh hành động quay rất tốn thời gian, trong khi hài thì phải canh đúng thời điểm, nhấn nhá ở từng tình huống để tạo điểm nhấn. Có những cảnh quay phải thực hiện 10 take hoặc 20 take. Đối với phim đầu tay, rất ít nhà sản xuất dành thời gian, tiền bạc cho hành động. Nhưng may mắn là tôi cũng nhận được sự hỗ trợ từ đoàn phim và quay vừa đúng thời gian cho phép.

Không ít lần do thời gian gấp gáp, tôi không có thời gian để giải thích cho các diễn viên về các cảnh quay cụ thể. Mọi thứ chỉ hiện hữu trong đầu mình, từ đường hình, hành động. Đôi khi ra phim trường, các bạn diễn viên không biết mình sắp sửa quay cái gì. Khi phim quay xong, họ cũng không được xem trước. Đó là lý do mà hôm công chiếu phim tại TP.HCM, anh Quang Tuấn và Nguyên Thảo đều chia sẻ là họ chưa từng được coi bản hoàn chỉnh trước đó.

Nhưng áp lực lớn nhất của tôi đến từ việc bản thân là đạo diễn mới. Và có thể trong suy nghĩ của các diễn viên, họ có sự hoài nghi, không tin tưởng tôi cho lắm.

'Tôi năn nỉ, thao túng từng diễn viên'

- Sự hoài nghi, thiếu tin tưởng lớn nhất đến từ ai?

- Chắc đầu tiên là anh Quang Tuấn. (Cười). Vì trước đó, tôi và anh Tuấn chưa từng làm việc với nhau. Tôi nhớ lần gặp đầu tiên với anh Tuấn, anh rất vui vẻ và cởi mở. Song anh cũng hỏi nhiều về câu chuyện, cách kể ở dự án này. Sau đó, anh có góp ý và khuyên tôi đừng làm phim phản cảm, bạo lực quá. Tôi ghi nhận những chia sẻ và thuyết phục anh rằng bản thân sẽ không làm những phim như vậy.

Anh Tuấn cũng có phần lo lắng vì chưa từng đóng phim thuần hành động trước đó. Tôi tiếp tục bảo đảm với anh lần nữa là sẽ hỗ trợ, cover rất nhiều ở cảnh hành động.

Đó là cách tôi từ từ thao túng tâm lý anh Tuấn. Vì nếu không phải anh Tuấn, sẽ khó kiếm được ai phù hợp hơn cho nhân vật Tâm. Bên trong và cả bên ngoài của anh, từ khuôn mặt, biểu cảm, giọng nói đều toát lên sự thiện lành, kiên định, trượng nghĩa.

Nam đạo diễn chia sẻ ban đầu, Quang Tuấn hoài nghi và thiếu sự tin tưởng dành cho anh.

Những ngày đầu đi tìm diễn viên đóng vai Tâm, tôi cứ tập trung, chú tâm vào casting một người biết võ. Cuối cùng, tôi nhận ra đó không phải là vấn đề quan trọng. Tôi phải tìm ra một người hợp vai và khi khán giả nhìn vào sẽ tin rằng đây là người ổn định giữa sự hỗn loạn. Nghĩa là xung quanh Tâm có thể xảy ra sự hỗn loạn từ những người như Vinh, Tuấn... Nhưng bản thân Tâm phải là cái trụ thật vững và ổn định lại mọi thứ.

- Đối diện với những nghi ngại đó, anh thuyết phục và dần chuyển hóa suy nghĩ của họ thế nào?

- Thì tôi năn nỉ họ thôi.

Tôi không dùng cái tôi hay cái ta của một đạo diễn khi ra phim trường. Khi tôi yêu cầu, chia sẻ mong muốn của mình cùng với kịch bản cuốn hút, các diễn viên sẽ nghe theo. Có những đề nghị của tôi, họ cũng hoang mang và sợ quá sức. Các diễn viên lo đòn đánh không đúng, không đẹp. Lúc đó, tôi chơi chiêu năn nỉ, cười 'hè hè' và khẳng định rằng họ sẽ làm được, không có gì phải lo lắng.

Tôi từng nói với anh Tuấn: 'Anh cứ làm 10 take, quay đi quay lại cũng được, chừng nào ổn thì dừng'. Tôi muốn mang lại tinh thần vui vẻ, thoải mái cho cả đoàn phim, chứ không gây áp lực với bất cứ ai.

Với diễn viên nào, tôi cũng động viên rồi năn nỉ. (Cười). Chỉ cảnh quay nào mà tôi nhận thấy có thể gây nguy hiểm hoặc chấn thương cho họ, tôi mới phải dùng cascadeur. Và ngược lại.

Không chỉ anh Quang Tuấn, với những cô chú diễn viên gạo cội trong phim như cô Ngân Quỳnh, chú Thanh Nam..., tôi đều thuyết phục họ bằng cách năn nỉ và sự cầu thị.

- Kết quả?

- Mọi người đều xác định khi bước vào dự án là đã đi chung trên một con đường. Bộ phim là công sức của cả tập thể. Vì vậy, khi ra set quay, tất cả đều chuyên nghiệp, hỗ trợ hết mình cho dự án. Họ luôn đáp ứng được mong muốn của tôi. Với những cảnh hành động khó, các diễn viên đều cố gắng và sẵn sàng thực hiện một cách chân thực nhất.

- Với Doãn Quốc Đam thì sao. Anh có gặp khó trong lần đầu hợp tác với nam diễn viên?

- Anh Doãn Quốc Đam là tôi casting qua video call. Lúc nói chuyện, tôi nhận thấy chất giọng và khuôn mặt anh Đam okay rồi. Đây chính là vai đại ca giang hồ Cường "liều" mà tôi cần.

Tất nhiên, dù chưa từng hợp tác, tôi đã tìm hiểu kỹ về anh ấy qua các bộ phim truyền hình trước đó như Quỳnh búp bê, Độc đạo hay Người phán xử. Điều hay ở anh Đam là có thể cân được nhiều dạng vai khác nhau.

Trong hình dung ban đầu của tôi, tạo hình nhân vật Cường "liều" sẽ là người có khuôn mặt đáng sợ, tóc, râu đều dài. Khi đưa chia sẻ này với anh Đam, anh thích thú và đồng ý sẽ nuôi tóc, râu cho dài ra để phù hợp với vai diễn.

Cả anh Tuấn và anh Đam có điểm chung là đều sợ phải diễn hài. Tôi phải trấn an cả hai anh rằng kịch bản không ép diễn viên cố tình diễn hài. Tình huống sẽ nảy sinh ra tiếng cười, không phải dùng đến thoại. Bản thân tôi cũng không thích làm kiểu phim hài lố.

'Học hỏi nhiều từ anh Lý Hải'

- Hành trình từ một đạo diễn hành động đến khi trở thành đạo diễn phim điện ảnh, có tác phẩm trăm tỷ, với anh ra sao?

- May mắn của tôi là đã trải qua nhiều vai trò, từ cascadeur rồi trợ lý và đạo diễn hành động, từng hợp tác với nhiều đạo diễn như Lý Hải, Cường Ngô, Dustin Nguyễn. Tôi học hỏi và chắt lọc kinh nghiệm, khi có cơ hội sẽ lấy những điều đó ra để áp dụng cho phim của mình. Và Truy tìm long diên hương là kết quả của hành trình này.

Bản thân tôi học được nhiều nhất từ anh Lý Hải, khi đi cùng anh qua 4 phần của Lật mặt. Tôi quan sát từng tác phong, công tác chỉ đạo của anh trên phim trường rồi quy trình vận hành của cả đoàn phim. Lúc không quay, tôi cũng ngồi nhìn mọi người làm.

Người cầm trịch Truy tìm long diên hương trên phim trường.

Lúc biết tôi có dự án điện ảnh đầu tay, anh Hải cũng gọi điện rất lâu và động viên. Anh chúc phim thành công để tôi đủ khả năng thực hiện thêm những dự án mới.

Thú thật, vừa là đạo diễn, vừa lo các cảnh hành động cho phim, bản thân phải căng não hơn rất nhiều. Tôi phải lường tính trước đoạn nào ưu tiên cho hành động, đoạn nào là diễn xuất. Có những cảnh tôi thấy diễn xuất quan trọng hơn là phải chấp nhận cắt bỏ hành động đi. Với phim này, hành động và diễn xuất đều quan trọng và có thời lượng quay tương đối ngang nhau. Cảnh hành động thì phải trau chuốt từng đòn đánh, đòi hỏi gọn gàng, đẹp mắt. Còn diễn xuất lại cần có thời gian để cho các diễn viên nuôi tâm lý để nhập vai.

Tất cả đều là trải nghiệm và bài học quý giá cho tôi trên hành trình làm phim.

- Bài học lớn nhất anh muốn nhắc tới?

- Thời gian gần đây, có nhiều đạo diễn trẻ, trình làng các dự án đầu tay, nhưng doanh thu không như kỳ vọng. Bản thân tôi thấy mình may mắn hơn, được khán giả ủng hộ, phim có thành tích doanh thu tốt.

Nhưng tôi nghĩ thế này, thực ra khán giả hiện tại đã tiếp cận với nhiều tác phẩm điện ảnh chất lượng, cả quốc tế lẫn Việt Nam. Việc tên tuổi đạo diễn mới hay đã có kinh nghiệm, hầu như không phải là điều đầu tiên mà khán giả nghĩ đến.

Cái mà họ chú tâm hơn là chất lượng phim. Vì vậy, khi ở phim trường hay phòng dựng, tôi đều nghĩ là phải cố gắng làm hết sức có thể và đem tới cho người xem những thước phim chỉn chu, tốt nhất trong khả năng. Không phải bây giờ, mà đây là nguyên tắc làm nghề từ trước tới nay.

Còn tương lai thì tùy duyên. Nếu mọi người ủng hộ tiếp, tôi sẽ làm phim sau. Mọi thứ còn phụ thuộc vào nhà đầu tư, sản xuất và phát hành nữa.