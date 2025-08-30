Uy lực ấn tượng của khối xe đặc chủng Công an

Sáng 30/8, tiếng động cơ rền vang hòa cùng nhạc quân hành khi khối xe đặc chủng Công an nhân dân tiến vào lễ đài trong đội hình đồng đều, đầy uy lực. Những phương tiện chuyên dụng, từ chống khủng bố, cứu hộ cứu nạn đến kiểm soát an ninh trật tự, đã tạo nên điểm nhấn ấn tượng. Hình ảnh ấy vừa cho thấy sự chính quy, tinh nhuệ, vừa khẳng định khả năng bảo vệ Tổ quốc và nhân dân trong thời kỳ mới. Ảnh: Duy Hiệu.

Dẫn đầu đội hình là Khối xe chỉ huy giao thông dẫn đoàn đang tiến vào Lễ đài. Xe chỉ huy giao thông có nhiệm vụ tuần tra cơ động, bảo đảm an ninh, an toàn giao thông và dẫn đường cho các đoàn lãnh đạo trong nước và khách quốc tế đến Việt Nam, phục vụ các sự kiện chính trị, ngoại giao quan trọng của đất nước. Ảnh: Thuận Thắng.

Khối xe bảo vệ và hộ tống lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đoàn khách quốc tế tiến qua lễ đài với đội hình trang nghiêm. Đây là lực lượng xe đặc chủng của Cảnh vệ, gồm mô tô hộ tống, xe nghiệp vụ, xe xử lý tình huống đa chức năng và nhiều phương tiện cơ giới hiện đại. Các phương tiện có nhiều tính năng vượt trội, giúp cán bộ, chiến sĩ chủ động, tự tin trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: An Khương.

Xe đặc chủng bọc thép chống đạn của Cảnh sát đặc nhiệm được thiết kế như một pháo đài di động, với lớp giáp kiên cố, chống được nhiều loại đạn và gầm xe an toàn trước mìn nổ. Mỗi xe chở được 8-10 chiến sĩ, vừa bảo đảm an toàn cho lực lượng bên trong, vừa hỗ trợ chỉ huy, triển khai nhanh tại hiện trường. Đây là phương tiện chủ lực trong các nhiệm vụ chống khủng bố, giải cứu con tin và trấn áp tội phạm nguy hiểm. Ảnh: Thuận Thắng.

Khối xe đặc chủng chống bạo loạn. Đây là các loại xe chuyên dụng để chống bạo loạn, giải tán đám đông và chữa cháy rất hiệu quả. Xe được trang bị hệ thống điều khiển tự động hiện đại. Hệ thống camera được bố trí phía trước, phía sau và trên nóc, giúp cán bộ, chiến sĩ dễ dàng quan sát đến các mục tiêu. Ảnh: Thuận Thắng.

Khối xe phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tiến qua lễ đài với đội hình trang bị hiện đại. Dẫn đầu là xe chỉ huy, tích hợp hệ thống thông tin liên lạc để điều hành trực tiếp tại hiện trường. Theo sau là xe chữa cháy đa năng, mang téc nước 5.000 lít cùng máy bơm công suất lớn, có thể phun và hút nước linh hoạt. Cuối khối là xe thang, vươn cao tới 32 m, xoay tròn 360 độ, hỗ trợ tiếp cận, cứu người và dập lửa tại các tòa nhà cao tầng. Ảnh: Thuận Thắng.

Dẫn đầu đội hình diễu binh các Khối Công an là xe chỉ huy do đồng chí Thiếu tướng Lê Văn Sao, Phó tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an; đại diện cho lực lượng Công an nhân dân anh hùng tiến vào Lễ đài. Tiếp theo là Tổ Công an kỳ - lá cờ vinh quang vì an ninh với những phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng. Ảnh: Thuận Thắng.

Trong đội hình Công an nhân dân, lực lượng Cảnh sát giao thông là một trong những đơn vị hình thành sớm nhất. Tiền thân của đơn vị này từng tham gia dẫn đường, chỉ huy giao thông, đảm bảo vận tải hàng hóa, đạn dược trong chiến tranh. Ngày nay, lực lượng tiếp tục hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ để giữ trật tự giao thông và bảo đảm an toàn cho Nhân dân. Ảnh: Thuận Thắng.

Trải qua 64 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ luôn khắc phục khó khăn, gian khổ, dũng cảm chiến đấu, hy sinh, lập nhiều chiến công xuất sắc trên mặt trận chiến đấu với “giặc lửa”, sự cố thiên tai, bảo vệ tài sản của Nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân. Ảnh: Thuận Thắng.

Hình ảnh đội ngũ chỉnh tề, bước chân dứt khoát của các khối Công an thể hiện rõ bản lĩnh, sự chính quy, tinh nhuệ và hiện đại của Công an nhân dân trong thời kỳ mới. Trong đội hình diễu binh sáng 30/8, các khối lực lượng Công an nhân dân lần lượt tiến qua lễ đài: Từ khối sĩ quan An ninh nhân dân trực tiếp bảo vệ an ninh quốc gia; khối sĩ quan Cảnh sát nhân dân giữ vai trò nòng cốt trong bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; những chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm bản lĩnh, tinh nhuệ và các sĩ quan Cảnh sát cơ động kỷ luật, sẵn sàng ứng phó. Ảnh: Thuận Thắng.

Ra đời trong thời kỳ bùng nổ công nghệ thông tin, các sĩ quan An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao là đơn vị chính quy, tinh nhuệ, đi đầu trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, là lá chắn thép bảo vệ an ninh Tổ quốc trên không gian mạng. Ảnh: Thuận Thắng.

