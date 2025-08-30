Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chủ tịch nước Cuba dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam

  • Thứ bảy, 30/8/2025 13:43 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

Cuba Quoc khanh 2/9 anh 1

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez và Phu nhân.

Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Cuba luôn là biểu tượng và đi đầu trong phong trào nhân dân thế giới đoàn kết ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của Việt Nam, dành cho Việt Nam sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu và hiệu quả.

Sau năm 1975, Cuba tiếp tục duy trì hợp tác giúp đỡ, kiên định lập trường nguyên tắc cách mạng, ủng hộ công cuộc xây dựng và bảo vệ của đất nước của ta. Về phần mình, Việt Nam luôn dành cho Cuba tình đoàn kết, hợp tác anh em, chân thành gắn bó, coi việc đoàn kết, giúp đỡ Cuba là nghĩa vụ xuất phát từ lương tâm, “nhiệm vụ xuất phát từ trái tim” và tình cảm quốc tế trong sáng mang tính truyền thống của dân tộc.

Những năm gần đây, quan hệ đoàn kết truyền thống, ủng hộ và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba không ngừng được quan tâm, củng cố, thúc đẩy và phát triển trên nhiều lĩnh vực.

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba sẽ là một trong những vị khách quý dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 của Việt Nam năm nay, cùng với đoàn cấp cao của các nước gồm Lào, Campuchia, Belarus, Nga và Trung Quốc, và đại diện nhiều quốc gia khác.

6 đoàn đại biểu cấp cao quốc tế dự lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết có 6 đoàn đại biểu cấp cao quốc tế gồm Cuba, Campuchia, Lào, Belarus, Nga, Trung Quốc sẽ tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

19:03 22/8/2025

Số tiền ủng hộ nhân dân Cuba vượt 310 tỷ đồng

Theo thống kê, đến chiều 17/8, chương trình quyên góp ủng hộ nhân dân Cuba đã tiếp nhận số tiền hơn 310 tỷ đồng, vượt gần 5 lần mục tiêu đặt ra trước đó (65 tỷ đồng).

21:23 17/8/2025

Chỉ 4 tiếng sáng 14/8, có thêm gần 16 tỷ đồng ủng hộ nhân dân Cuba

Chỉ trong hơn 4 tiếng sáng ngày 14/8, tài khoản của chương trình ủng hộ nhân dân Cuba đã có số lượt ủng hộ đã tăng hơn 71.400 lượt với số tiền tăng thêm là hơn 15,9 tỷ đồng.

16:00 14/8/2025

https://tienphong.vn/bi-thu-thu-nhat-chu-tich-nuoc-cuba-va-phu-nhan-se-tham-cap-nha-nuoc-du-le-ky-niem-80-nam-quoc-khanh-viet-nam-post1774112.tpo

Bình Giang/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Cuba Quốc khánh 2/9 Tô Lâm Miguel Diaz-Canel Bermudez Chủ tịch Cuba Cuba Việt Nam Bí thư Cuba Diễu binh Quốc khánh

  • Tô Lâm

    Tô Lâm

    Ông Tô Lâm là Bộ trưởng Công an; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ông từng giữ chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I, thứ trưởng Bộ Công an. Ông được phong hàm thiếu tướng (2007), trung tướng (2010), thượng tướng Công an nhân dân (2014).

    • Chức vụ: Bộ trưởng Công an
    • Năm sinh: 1957
    • Quê quán: Hưng Yên
    • Học vị, học hàm: Giáo sư ngành khoa học an ninh, Tiến sĩ luật

Đọc tiếp

