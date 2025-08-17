Số tiền ủng hộ nhân dân Cuba vượt 310 tỷ đồng

Theo thống kê, đến chiều 17/8, chương trình quyên góp ủng hộ nhân dân Cuba đã tiếp nhận số tiền hơn 310 tỷ đồng, vượt gần 5 lần mục tiêu đặt ra trước đó (65 tỷ đồng).

Trước đó, từ ngày 13/8, Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba" được phát động tại Hà Nội.

Chương trình vận động được tổ chức trong 65 ngày, bắt đầu từ ngày 13/8 đến hết ngày 16/10/2025, với mục tiêu vận động tối thiểu 65 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân Cuba về lương thực, nhu yếu phẩm và các hoạt động nhân đạo bền vững.

Tuy nhiên, chỉ qua gần 4 ngày, số tiền ủng hộ đã đạt hơn 310 tỷ đồng , vượt gần 5 lần mục tiêu đặt ra trước đó ( 65 tỷ đồng ).

Chương trình ủng hộ nhân dân Cuba đã tiếp nhận hơn 310 tỷ đồng , tính đến 18h00 ngày 17/8/2025. Ảnh: PV.

Phát biểu tại lễ phát động chương trình vận động, hôm 13/8, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nhấn mạnh trong suốt 65 năm qua, quan hệ Việt Nam - Cuba đã trở thành biểu tượng mẫu mực của tình đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung và bền chặt.

Dù cách xa nhau nửa vòng trái đất, nhân dân hai nước luôn kề vai, sát cánh, hỗ trợ nhau cả khi thuận lợi và nhất là trong những lúc khó khăn, thử thách. Câu nói bất hủ của lãnh tụ Fidel Castro: "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình" không chỉ là lời hứa, mà đã trở thành hiện thực sinh động trong suốt hành trình đấu tranh giành độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam. Nhân dân Việt Nam luôn khắc ghi và dành cho nhân dân Cuba sự quan tâm, sẻ chia và ủng hộ vô điều kiện.

"Đây là sự kiện chính trị - xã hội, có ý nghĩa đối ngoại sâu sắc nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Cuba (02/12/1960-02/12/2025), thể hiện tình cảm nhất quán của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam với nhân dân Cuba trên con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội", Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định.

Liên quan đến chương trình ủng hộ này, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel vừa bày tỏ biết ơn về hành động yêu thương của nhân dân Việt Nam dành cho Cuba.

"Kỷ lục hào phóng mà nhân dân Việt Nam dành cho Cuba không chỉ là một hành động yêu thương mà chúng tôi vô cùng biết ơn; đó còn là món quà khiến chúng tôi vinh dự vì đến từ một dân tộc cần cù và anh hùng, một dân tộc đã vươn lên sau nhiều cuộc chiến tranh và giờ đây khiến thế giới ngưỡng mộ bởi sự phát triển bền vững của mình", Chủ tịch nước Cuba viết trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 16/8.