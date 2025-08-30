Dàn khí tài hiện đại của quân đội phô diễn sức mạnh

Đội hình xe thông tin quân sự cơ động cấp chiến lược, chiến dịch do Ngành Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam nghiên cứu và sản xuất đang tiến qua Lễ đài. Đây là lực lượng đảm bảo thông tin liên lạc - “mạch máu” của chỉ huy tác chiến trong mọi tình huống. Dẫn đầu là xe chỉ huy - tham mưu, tiếp theo là các xe Vi-sat (thông tin vệ tinh), xe vô tuyến điện và xe đầu cuối. Các phương tiện này được tích hợp đồng bộ nhiều khí tài thông tin hiện đại, cho phép thiết lập đường truyền nhanh, đa kênh, đa dịch vụ với độ tin cậy cao. Ảnh: Thuận Thắng.