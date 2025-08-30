Dàn khí tài hiện đại của quân đội phô diễn sức mạnh

|
Dàn khí tài hiện đại của Quân đội nhân dân Việt Nam sáng 30/8 tham gia tổng duyệt tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm Hà Nội, chuẩn bị cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Tham gia có lực lượng phương tiện từ Quân chủng Hải quân, Quân chủng Phòng không - Không quân, Binh chủng Pháo binh, Tăng thiết giáp, Công binh, Thông tin, Hóa học cùng nhiều loại khí tài hiện đại khác, tạo nên bức tranh hùng tráng của sức mạnh quân đội Việt Nam. Ảnh: Duy Hiệu.
|
Khối xe tăng T-54B và T-55 tiến vào với dáng vẻ uy nghi như những “pháo đài thép”. Các dòng xe được trang bị pháo 100 mm cùng hệ thống súng máy, tạo nên hỏa lực mạnh mẽ và khả năng cơ động đáng kể. Trong các chiến dịch lịch sử như Đường 9 - Nam Lào, Quảng Trị, Tây Nguyên, Chiến dịch Hồ Chí Minh, những chiếc xe tăng này đã lập nên chiến công hiển hách, viết tiếp trang sử hào hùng của dân tộc. Ảnh: Duy Hiệu.
|
Xe tăng chiến đấu chủ lực T-90S và T-62 tiến vào đội hình, dẫn đầu là xe chỉ huy T-90SK. Xe tăng T-62 được trang bị pháo chính cỡ 115 mm. Ngay phía sau là T-90S - dòng tăng hiện đại với kíp xe ba người, sở hữu pháo nòng trơn 125 mm, súng máy đồng trục và đặc biệt là khả năng phóng tên lửa chống tăng qua nòng pháo. Những vũ khí này có ưu thế hỏa lực thông minh, cơ động cao, hệ thống điều khiển chính xác, từng lập nhiều thành tích trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, khẳng định vị thế lực lượng Tăng thiết giáp Việt Nam anh hùng. Ảnh: Duy Hiệu.
|
Khối xe thiết giáp do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng chế tạo đang tiến qua Lễ đài. Dẫn đầu là xe chiến đấu bộ binh XCB-01, trang bị pháo nòng trơn 73 mm, súng phòng không 12,7 mm, đại liên 7,62 mm cùng tên lửa chống tăng B-72. Xe có kíp lái 3 người, sử dụng hệ thống bánh xích, bảo đảm khả năng cơ động cao trên nhiều loại địa hình phức tạp. Ảnh: Thuận Thắng.
|
Từ bên trong, các chiến sĩ có thể quan sát và khai hỏa qua hệ thống lỗ châu mai, đồng thời được bảo vệ bởi hệ thống phòng hộ sinh hóa - hạt nhân, tăng cường khả năng tác chiến trong điều kiện chiến tranh hiện đại. Ảnh: Thuận Thắng.
|
Tiếp nối đội hình là xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-02 do Việt Nam tự sản xuất, được trang bị súng máy phòng không 12,7 mm cùng đại liên 7,62 mm. Sự hiện diện của những khí tài hiện đại này không chỉ thể hiện năng lực chế tạo quốc phòng trong nước mà còn góp phần quan trọng vào việc tăng cường sức mạnh chiến đấu, nâng cao khả năng tác chiến của quân đội. Ảnh: Thuận Thắng.
Đội hình pháo phản lực BM-21 - loại pháo phóng loạt tự hành nổi bật với tính cơ động và linh hoạt cao. Phiên bản cải tiến này sở hữu uy lực mạnh mẽ cùng tầm bắn xa vượt trội. Với khả năng khai hỏa đồng loạt 40 quả rocket chỉ trong vòng khoảng 20 giây, BM-21 được ví như những “cơn mưa lửa” trút xuống chiến trường, tạo ưu thế áp đảo trong tác chiến. Ảnh: An Khương.
|
Khép lại đội hình xe pháo là tên lửa chiến lược Scud-B - Hỏa lực mặt đất tầm xa, biểu tượng của sức mạnh và ý chí “Quyết chiến - Quyết thắng”. Scud-B có nhiệm vụ tấn công tầm xa, chủ yếu nhằm tiêu diệt sinh lực, sở chỉ huy, căn cứ và các công trình quân sự quan trọng của đối phương. Đây là hệ thống tên lửa đạn đạo duy nhất hiện diện tại khu vực Đông Nam Á, đồng thời là sức mạnh răn đe chiến lược của lực lượng Pháo binh - Tên lửa Việt Nam. Ảnh: Duy Hiệu.
Khối xe và pháo quân sự của Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa tiến vào lễ đài với đội hình hùng dũng. Dẫn đầu là các xe vận tải kéo pháo, do Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng tổ chức lắp ráp tại các cơ sở trong nước, mang nhãn hiệu Quân đội Nhân dân Việt Nam. Phía sau là những khẩu pháo nòng dài 130M46 và 152Đ20, biểu tượng cho sức mạnh hỏa lực của lực lượng pháo binh. Ảnh: Thuận Thắng.
|
Trong đội hình xe pháo quân sự tham gia diễu binh, diễu hành 2/9 năm nay, Quân đội hân dân Việt Nam giới thiệu các tổ hợp pháo tự hành SU-122 và SU-152. Đây là những loại pháo chiến dịch - chiến thuật có khả năng cơ động cao, hỏa lực mạnh, tốc độ bắn nhanh và độ chính xác lớn, đáp ứng tốt yêu cầu tác chiến trong điều kiện hiện đại. Ảnh: Thuận Thắng.
|
Khối xe Phòng hóa của Binh chủng Hóa học là biểu tượng cho sức mạnh bảo vệ Tổ quốc trước nguy cơ vũ khí hủy diệt hàng loạt, với khả năng ứng phó các mối đe dọa hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân và xử lý sự cố môi trường. Ảnh: Thuận Thắng.
Tổ hợp tên lửa Trường Sơn, sản phẩm do Tập đoàn Công nghiệp, Viễn thông Quân đội nghiên cứu, phát triển và sản xuất trong nước. Sự kết hợp đồng bộ này giúp tổ hợp có khả năng giám sát diện rộng trên biển, thu thập và xử lý thông tin mục tiêu nhanh chóng, lựa chọn đối tượng tác chiến và thực hiện đòn đánh tên lửa chính xác. Ảnh: An Khương.
|
Tổ hợp tên lửa phòng không S-125-VT là phiên bản được nâng cấp, hiện đại hóa từ hệ thống S-125 Pechora-2TM (SAM-3) do Liên Xô phát triển. Hệ thống này được thiết kế nhằm tiêu diệt các phương tiện tiến công đường không, đặc biệt hiệu quả với mục tiêu bay thấp, kích thước nhỏ như tên lửa hành trình hay máy bay không người lái (UAV) - những loại khí tài đang được sử dụng phổ biến trong chiến tranh hiện đại. Ảnh: Thuận Thắng.
Khép lại đội hình là xe chở UAV cảm tử do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam nghiên cứu, chế tạo. Đây là dòng vũ khí mới, thể hiện bước tiến quan trọng trong quá trình tự chủ công nghệ quốc phòng. Các UAV này có thể mang nhiều loại vũ khí khác nhau, đủ khả năng tấn công mục tiêu bọc thép, công trình quân sự kiên cố hoặc tiêu diệt các phương tiện cơ giới trên chiến trường. Ngoài vai trò tấn công, chúng còn có thể được triển khai cho nhiệm vụ trinh sát, giám sát chiến trường, hiệu chỉnh hỏa lực pháo binh và thậm chí tham gia hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn trong tình huống khẩn cấp. Ảnh: Thuận Thắng.
|
Đội hình xe thông tin quân sự cơ động cấp chiến lược, chiến dịch do Ngành Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam nghiên cứu và sản xuất đang tiến qua Lễ đài. Đây là lực lượng đảm bảo thông tin liên lạc - “mạch máu” của chỉ huy tác chiến trong mọi tình huống. Dẫn đầu là xe chỉ huy - tham mưu, tiếp theo là các xe Vi-sat (thông tin vệ tinh), xe vô tuyến điện và xe đầu cuối. Các phương tiện này được tích hợp đồng bộ nhiều khí tài thông tin hiện đại, cho phép thiết lập đường truyền nhanh, đa kênh, đa dịch vụ với độ tin cậy cao. Ảnh: Thuận Thắng.
Hà Nội trong ngày lịch sử cách đây 80 năm
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Thắng lợi vĩ đại đầu tiên của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX - Cuốn sách phản ánh và làm sáng rõ hơn một số vấn đề lịch sử trong toàn bộ tiến trình vận động Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Đảng Cộng sản Đông Dương đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng trước tiên, huy động tối đa sức mạnh dân tộc chuẩn bị lực lượng mọi mặt và chớp thời cơ tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền, đến ngày 2-9-1945.