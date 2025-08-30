Cận cảnh lực lượng trinh sát đặc nhiệm không bao giờ lộ mặt ở A80

Không nhìn thấy ánh mắt nhưng vẫn bộc lộ vẻ trang nghiêm. Sự xuất hiện của lực lượng Trinh sát đặc nhiệm, Tổng cục II (hay Tổng cục Tình báo Quốc phòng) tại các buổi hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt chuẩn bị cho sự kiện A80 thu hút sự chú ý của người dân. Ngày 30/8, các chiến sĩ tham gia tăng cường vành đai an ninh tại sự kiện tổng duyệt với sự góp mặt của hơn 40.000 người. Ảnh: Phương Lâm.