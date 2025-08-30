Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Trực thăng, tiêm kích khoe sức mạnh trên bầu trời Hà Nội

  • Thứ bảy, 30/8/2025 08:15 (GMT+7)
  • 50 phút trước

Sáng 30/8, 10 trực thăng của Không quân Việt Nam kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay nhiều vòng hợp luyện trên bầu trời Quảng trường Ba Đình và Thủ đô Hà Nội.

tong duyet quoc khanh anh 1

Sau cơn mưa vào rạng sáng 30/8, bầu trời Hà Nội thoáng đãng, thời tiết thuận lợi cho hoạt động diễn tập trực thăng kéo cờ. Khoảng 7h sáng, biên đội trực thăng thuộc lực lượng Không quân Việt Nam tiến hành loạt bay đầu tiên qua Hồ Tây, hướng tới quảng trường Ba Đình. Ảnh: Việt Linh.

tong duyet quoc khanh anh 2

Các trực thăng Mi-8, Mi-17, Mi-171, Mi-172 xuất phát từ sân bay Hòa Lạc, được chuẩn bị kỹ lưỡng về kỹ thuật hàng không, hậu cần, thông tin và điều kiện khí tượng để phục vụ bay kéo cờ trong buổi tổng duyệt. Ảnh: Duy Hiệu.

tong duyet quoc khanh anh 3

Các dòng trực thăng tham gia biểu diễn sắp xếp theo đội hình 1-3-3-3, giãn cách 100 m. Trong đó, trực thăng bay dẫn đầu treo cờ Đảng, các chiếc còn lại treo cờ Tổ quốc. Lá cờ có kích thước 20 m2, chiều dài 5,4 m, rộng 3,6 m. Ảnh: Duy Hiệu.

tong duyet quoc khanh anh 4

Biên đội Su-30MK2 thả bẫy nhiệt khi bay qua nóc Tòa nhà Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Ảnh: Việt Linh.

tong duyet quoc khanh anh 5

Trực thăng Mi-8 bay qua một nóc nhà ở Hà Nội trong buổi tổng duyệt sáng 30/8. Ảnh: Phương Lâm.

tong duyet quoc khanh anh 6

Hình ảnh trực thăng kéo cờ Đảng lướt qua bầu trời Ba Đình sáng 30/8 trở thành điểm nhấn ấn tượng, gợi nhắc về chặng đường lịch sử 80 năm vẻ vang của đất nước.
tong duyet quoc khanh anh 7

Khoảnh khắc biên đội trực thăng mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay ngang khu vực đường Thanh Niên.

tong duyet quoc khanh anh 8tong duyet quoc khanh anh 9

Người dân háo hức ngước nhìn, từng gia đình, nhóm bạn trẻ đều dõi theo không rời mắt. Điện thoại được giơ cao, tiếng hò reo vang lên, ai cũng muốn lưu lại khoảnh khắc hiếm có khi bầu trời thủ đô rực rỡ trong sắc cờ đỏ sao vàng và âm thanh động cơ đầy uy lực Ảnh: Châu Sa.

tong duyet quoc khanh anh 10

Một số người dân thưởng thức màn biểu diễn kéo cờ ngay từ ban công nhà. Ảnh: Phương Lâm.

Video trực tiếp tổng duyệt diễu binh, diễu hành mừng đại lễ 2/9 Từ 6h30 ngày 30/8, tổng duyệt Lễ diễu binh, diễu hành A80 được tổ chức ở Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm với quy mô tương đương sự kiện chính thức, có cả sự tham gia của lực lượng không quân.

Hà Nội trong ngày lịch sử cách đây 80 năm

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Thắng lợi vĩ đại đầu tiên của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX - Cuốn sách phản ánh và làm sáng rõ hơn một số vấn đề lịch sử trong toàn bộ tiến trình vận động Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Đảng Cộng sản Đông Dương đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng trước tiên, huy động tối đa sức mạnh dân tộc chuẩn bị lực lượng mọi mặt và chớp thời cơ tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền, đến ngày 2-9-1945.

Đoàn quân nhân Trung Quốc tại Quảng trường Ba Đình

Sáng 30/8, hơn 100 quân nhân Trung Quốc tham gia đội hình nghi lễ đã xuất hiện tại Quảng trường Ba Đình. Trong cơn mưa rào bất chợt, họ vẫn giữ hàng ngũ ngay ngắn, trang nghiêm.

3 giờ trước

Bước chân dồn vang của các khối diễu binh tiến về Quảng trường Ba Đình

Từ điểm tập kết, từng khối diễu binh nối nhau qua các tuyến phố của Hà Nội, hướng về Quảng trường Ba Đình, để lại những khoảnh khắc giao lưu gần gũi với người dân.

4 giờ trước

Khung cảnh rực rỡ bên trong Quảng trường Ba Đình

Trong sắc đỏ rực rỡ của cờ Tổ quốc, Quảng trường Ba Đình ngập tràn tiếng reo hò, người dân tranh thủ ghi lại khoảnh khắc trước giờ Tổng duyệt cấp Nhà nước.

4 giờ trước

