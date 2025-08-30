Trực thăng, tiêm kích khoe sức mạnh trên bầu trời Hà Nội

Sau cơn mưa vào rạng sáng 30/8, bầu trời Hà Nội thoáng đãng, thời tiết thuận lợi cho hoạt động diễn tập trực thăng kéo cờ. Khoảng 7h sáng, biên đội trực thăng thuộc lực lượng Không quân Việt Nam tiến hành loạt bay đầu tiên qua Hồ Tây, hướng tới quảng trường Ba Đình. Ảnh: Việt Linh.

Các trực thăng Mi-8, Mi-17, Mi-171, Mi-172 xuất phát từ sân bay Hòa Lạc, được chuẩn bị kỹ lưỡng về kỹ thuật hàng không, hậu cần, thông tin và điều kiện khí tượng để phục vụ bay kéo cờ trong buổi tổng duyệt. Ảnh: Duy Hiệu.

Các dòng trực thăng tham gia biểu diễn sắp xếp theo đội hình 1-3-3-3, giãn cách 100 m. Trong đó, trực thăng bay dẫn đầu treo cờ Đảng, các chiếc còn lại treo cờ Tổ quốc. Lá cờ có kích thước 20 m2, chiều dài 5,4 m, rộng 3,6 m. Ảnh: Duy Hiệu.

Người dân háo hức ngước nhìn, từng gia đình, nhóm bạn trẻ đều dõi theo không rời mắt. Điện thoại được giơ cao, tiếng hò reo vang lên, ai cũng muốn lưu lại khoảnh khắc hiếm có khi bầu trời thủ đô rực rỡ trong sắc cờ đỏ sao vàng và âm thanh động cơ đầy uy lực Ảnh: Châu Sa.

Hà Nội trong ngày lịch sử cách đây 80 năm

