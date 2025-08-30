Đoàn quân nhân Trung Quốc tại Quảng trường Ba Đình

|
Theo lời mời của Bộ Quốc phòng Việt Nam, phía Trung Quốc đã cử Đoàn nghi lễ cấp quốc gia tham dự diễu binh, diễu hành nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Sáng 30/8, đội hình này xuất hiện tại Quảng trường Ba Đình trong buổi Tổng duyệt cấp Nhà nước, chuẩn bị những bước cuối cùng trước lễ diễu binh chính thức ngày 2/9.
Trong buổi tập luyện, cơn mưa bất chợt trút xuống cũng không làm xao động đội hình. 120 quân nhân vẫn đứng vững trong hàng ngũ, mắt nhìn thẳng phía trước, bước chân dứt khoát và đều nhịp, giữ trọn vẻ trang nghiêm và kỷ luật.
Sáng nay, đội hình Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc xuất hiện trong ba sắc phục đặc trưng, lần lượt đại diện cho Lục quân, Hải quân và Không quân.
Đứng thẳng người, vai vuông, tay giữ chặt súng, ánh mắt dõi thẳng phía trước, các quân nhân Trung Quốc toát lên vẻ kiên nghị và kỷ luật. Đội hình đều tăm tắp, không xao động trước màn mưa mỏng, từng cử chỉ đều mang nét chuẩn mực.
Lực lượng Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc trong đội hình diễu binh.
Lục quân là quân chủng đông đảo nhất trong Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.
Trước đó, trong lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước, quân đội Trung Quốc cũng từng góp mặt trong đội hình diễu binh tại Việt Nam. Hình ảnh những quân nhân nghiêm túc, kỷ luật của đoàn để lại dấu ấn đẹp trong lòng người dân và bạn bè quốc tế.
Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80) mở đầu với nghi thức rước đuốc truyền thống và bắn loạt pháo hiệu. Tiếp đó, lực lượng không quân thực hiện màn bay chào mừng trên bầu trời Hà Nội. Trong phần diễu binh có 43 khối tham gia, gồm 26 khối quân đội, 17 khối công an, 4 khối quân đội quốc tế cùng đội hình xe pháo quân sự và phương tiện đặc chủng của công an.
Hà Nội trong ngày lịch sử cách đây 80 năm
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Thắng lợi vĩ đại đầu tiên của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX - Cuốn sách phản ánh và làm sáng rõ hơn một số vấn đề lịch sử trong toàn bộ tiến trình vận động Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Đảng Cộng sản Đông Dương đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng trước tiên, huy động tối đa sức mạnh dân tộc chuẩn bị lực lượng mọi mặt và chớp thời cơ tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền, đến ngày 2-9-1945.