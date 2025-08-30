Đoàn quân nhân Trung Quốc tại Quảng trường Ba Đình

Theo lời mời của Bộ Quốc phòng Việt Nam, phía Trung Quốc đã cử Đoàn nghi lễ cấp quốc gia tham dự diễu binh, diễu hành nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Sáng 30/8, đội hình này xuất hiện tại Quảng trường Ba Đình trong buổi Tổng duyệt cấp Nhà nước, chuẩn bị những bước cuối cùng trước lễ diễu binh chính thức ngày 2/9.