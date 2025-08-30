Các đoàn diễu binh, diễu hành đi trên đường phố thủ đô

- Sáng 30/8, tổng duyệt Lễ diễu binh, diễu hành A80 được tổ chức Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm.
- Đây là là lần hợp luyện diễu binh, diễu hành cuối cùng với quy mô tương đương sự kiện chính thức, có cả sự tham gia của lực lượng không quân. Do quy mô tương đương, lộ trình diễu binh, diễu hành buổi tổng duyệt binh sẽ giống hệt với buổi diễu binh, diễu hành A80 chính thức ngày 2/9.
-
Các khối diễu binh đi trong tiếng reo hò của nhân dân
Sau khi đi qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, các khối đi bộ (gồm lực lượng Quân đội, Công an, dân quân tự vệ, đoàn nước ngoài) rút theo 3 hướng chính về điểm tập kết tại SVĐ Quần Ngựa, Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, Công viên Thống Nhất. Ở mỗi tuyến đường đi qua, các chiến sĩ diễu binh nhận được sự chào đón nồng nhiệt của hàng vạn người dân. Ảnh: Việt Linh, Duy Hiệu, Đinh Hà.
-
Khoảnh khắc sum vầy của quân dân tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám
Khoảng 8h25, sau khi hoàn thành phần diễu binh, diễu hành, các chiến sĩ tranh thủ gặp gỡ gia đình và người thân, giao lưu quần chúng, tạo nên bầu không khí quân dân ấm áp ở điểm tập kết Quảng trường Cách mạng Tháng Tám. Ảnh: Văn Nguyện.
-
Khí thế hào hùng khi dàn khí tài xuất hiện ở đường Thanh Niên
Khoảng 8h25, dàn khí tài lần lượt đi qua đường Thanh Niên, bao gồm khối xe đặc chủng chống đạn, chống bạo loạn, khối tên lửa Phòng không và UAV... trong tiếng hò reo của hàng nghìn người dân hai bên đường. Ảnh: An Khương.
-
Chương trình văn nghệ kéo dài dư âm tự hào của chương trình Tổng duyệt
Sau 2 tiếng những bước chân diễu binh, diễu hành hùng tráng hành quân trên Quảng trường Ba Đình, Tổng duyệt cấp Nhà nước kết thúc với những tiết mục văn nghệ đặc sắc, kéo dài dư âm tự hào và niềm hân hoan của người dân, đại biểu và khách mời quốc tế.
-
Lời tri ân khép lại màn Tổng duyệt diễu binh, diễu hành
Sau những bước diễu binh, diễu hành của các khối qua Quảng trường Ba Đình, lời tri ân vang lên, gửi đến Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và những anh hùng đã hy sinh, cống hiến và giúp đỡ sự nghiệp cách mạng của Việt Nam.
"Trong phút giây thiêng liêng này, Đảng, Nhà nước, toàn dân, toàn quân ta thành kính tưởng nhớ và tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Lãnh tụ thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc, Người Cha thân yêu của lực lượng vũ trang nhân dân.
Chúng ta mãi tưởng nhớ và biết ơn các nhà lãnh đạo tiền bối, Anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng lao động; đồng bào, chiến sĩ cả nước cùng bạn bè quốc tế đã hy sinh, cống hiến và dành sự giúp đỡ quý báu cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta.
Tinh thần Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bất diệt, mãi là niềm tự hào, là động lực thôi thúc toàn dân tộc Việt Nam tiếp nối tinh thần bất khuất, khát vọng độc lập - tự do - hạnh phúc của cha ông, hun đúc bản lĩnh, trí tuệ, đổi mới mạnh mẽ, sáng tạo không ngừng, quyết tâm xây dựng một Việt Nam phát triển toàn diện, bền vững trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam".
-
Khối Quốc kỳ Nga sải bước qua phố Nguyễn Thái Học
Trên phố Nguyễn Thái Học, khối Quốc kỳ Liên bang Nga diễu binh trong tiếng reo hò cổ vũ của người dân hai bên đường. Hộ tống phía sau là đội tiêu binh danh dự, đại diện cho Lục quân, Lực lượng Hàng không Vũ trụ và Hải quân Nga. Đây đều là những quân nhân ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng miền trên khắp xứ bạch dương. Ảnh: Phương Lâm.
-
Khối quân đội Trung Quốc tiến về điểm tập kết
Khoảng 8h, đoàn nghi lễ danh dự Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc sải bước qua phố Nguyễn Thái Học, tiến về điểm tập kết. Ảnh: Phương Lâm.
-
Các khối quần chúng bắt đầu diễu hành trên quảng trường Ba Đình
13 khối quần chúng, bao gồm khối Mặt trận Tổ quốc, khối đại diện 54 dân tộc, khối Cựu chiến binh Việt Nam, khối Phụ nữ, khối Kiều bào, khối Văn hóa Thể thao... lần lượt tiến vào lễ đài.
Trong đó, khối Văn hóa Thể thao được chú ý khi xuất hiện hàng loạt gương mặt nghệ sĩ, cầu thủ nổi tiếng.
-
Khối đầu tiên về điểm tập kết ở Công viên Bách Thảo
Các chiến sĩ khối Cảnh sát cơ động kỵ binh là khối đầu tiên về điểm tập kết Công viên Bách Thảo trong tiếng hò reo của người dân ở phố Ngọc Hà. Ảnh: Châu Sa.
-
Khối xe phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ
Khối Xe phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tiến vào lễ đài, thể hiện sức mạnh chiến đấu, kỹ thuật, cơ động cao, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống khẩn cấp.
Dẫn đầu là xe chỉ huy, được trang bị hệ thống liên lạc và chỉ huy, điều hành tại hiện trường. Tiếp theo là xe chữa cháy đa năng, được bố trí téc nước 5.000 l, máy bơm công suất lớn, có khả năng phun, hút nước linh hoạt. Cuối cùng là xe thang hiện đại, có khả năng vươn cao đến 32 m, xoay 360 độ, hỗ trợ chữa cháy, cứu người tại các tòa nhà cao tầng. Ảnh: HTV.
-
Khối Hồng kỳ kiêu hãnh trên quảng trường Ba Đình
Ngay sau các khối xe đặc chủng công an, những lá cờ tươi thắm, rực rỡ, thể hiện niềm kiêu hãnh, tự hào, tự tôn của dân tộc Việt Nam xuất hiện hùng tráng trên quảng trường Ba Đình. Dưới lá cờ vinh quang, quân và dân ta đã đoàn kết, anh dũng chiến đấu và chiến thắng, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Ngày nay, phát huy hào khí anh hùng và truyền thống lịch sử, văn hóa hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước; toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết tâm thực hiện khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, thịnh vượng. Ảnh: HTV.
-
Các khối xe đặc chủng chống đạn, chống bạo loạn
Trong các đội hình xe đặc chủng của Bộ Công an, có sự xuất hiện của các chủng loại xe với tính năng khác nhau. Đi đầu là xe đặc chủng bọc thép chống đạn của Cảnh sát đặc nhiệm, có tính chiến đấu cao với thân và kính xe chống đạn, gầm xe chống mìn, bánh xe có thể tiếp tục di chuyển khi bị bắn thủng hay gặp sự cố.
Trong khi đó, xe đặc chủng chống bạo loạn là các loại xe chuyên dụng để chống bạo loạn, giải tán đám đông và chữa cháy rất hiệu quả. Ảnh: HTV.
-
-
Khối xe tác chiến chống khủng bố
Khối phương tiện đặc chủng tác chiến chống khủng bố của lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm đại diện cho sức mạnh, tính chính quy, tinh nhuệ, hiện đại của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam. Với lớp giáp kiên cố chống đạn, khả năng cơ động cao trên mọi địa hình; hệ thống vũ khí tác chiến hiện đại trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống khủng bố, giải cứu con tin và trấn áp các loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm. Ảnh: HTV.
-
Khối xe bảo vệ, hộ tống lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đoàn khách quốc tế
Khối xe bảo vệ, hộ tống lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đoàn khách quốc tế là khối xe đặc chủng gồm môtô hộ tống, xe nghiệp vụ, xe xử lý tình huống đa chức năng, xe cơ giới đặc chủng được trang bị cho lực lượng Cảnh vệ phục vụ công tác đón, dẫn các đoàn đại biểu cấp cao, các đoàn khách quốc tế, nguyên thủ các nước sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Các phương tiện có nhiều tính năng vượt trội giúp cán bộ, chiến sĩ chủ động, tự tin trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: HTV.
-
Màn diễu binh của 9 khối xe đặc chủng Công an
Hơn 8h, sau màn diễu binh của 14 khối xe, pháo quân sự, 9 khối xe đặc chủng của Bộ Công an lần lượt đi qua lễ đài. Dẫn đầu là những chiếc xe chỉ huy giao thông dẫn đoàn, với nhiệm vụ tuần tra cơ động, bảo đảm an ninh, an toàn giao thông và dẫn đường cho các đoàn lãnh đạo trong nước và khách quốc tế đến Việt Nam, phục vụ các sự kiện chính trị, ngoại giao quan trọng của đất nước. Ảnh: Znews.
-
Xe chở UAV cảm tử do Việt Nam sản xuất
Cuối đội hình là xe chở UAV cảm tử do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam sản xuất. Các UAV này có thể được trang bị các loại vũ khí khác nhau để tấn công các mục tiêu bọc thép hoặc được sử dụng cho mục đích trinh sát, giám sát và cứu hộ cứu nạn. Drone cảm tử trên xe thường dùng để trinh sát hoặc khối thuốc nổ để tấn công mục tiêu.
Các phương tiện, khí tài do Việt Nam tự nghiên cứu, sản xuất khẳng định tính tự chủ của ngành Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam. Ảnh: HTV.
-
Tên lửa S-125-VT - “nỏ thần” phòng không của Việt Nam
Tổ hợp Tên lửa Phòng không S-125-VT do Tập đoàn Viettel nghiên cứu, cải tiến và hiện đại hoá, có ưu điểm vượt trội về khả năng cơ động nhanh, cự ly tiêu diệt mục tiêu xa hơn và hiệu quả chiến đấu cao hơn. Trong các nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, S-125VT luôn đạt thành tích xuất sắc, đáp ứng yêu cầu tác chiến hiện nay.
Ngoài ra, trong khối tên lửa Phòng không và UAV, còn có sự xuất hiện của tổ hợp ra đa bắt thấp VRS-2DM, tổ hợp ra đa ba tọa độ thế hệ mới VRS-MRS. Ảnh: HTV.
-
Tổ hợp tên lửa Trường Sơn - nòng cốt của hệ thống phòng thủ bờ biển
Tổ hợp tên lửa Trường Sơn, do Tập đoàn Viettel nghiên cứu và sản xuất, bao gồm xe chỉ huy chiến đấu, xe ra đa, xe bệ phóng, xe vận chuyển - nạp tên lửa và các loại đạn tên lửa đối hạm có tầm bắn khác nhau.
Đây là một trong những thành phần nòng cốt của hệ thống phòng thủ bờ biển, có thể giáng những đòn tên lửa với uy lực mạnh, tiêu diệt các mục tiêu trên biển từ khoảng cách lên đến hàng chục km. Ảnh: HTV.
-
Tổ hợp tên lửa Redut-M, Bastion - “lá chắn thép” trên bờ biển Việt Nam
Trong trang bị của lực lượng Pháo binh - Tên lửa bờ Hải quân nhân dân Việt Nam, nổi bật là tổ hợp tên lửa Redut-M và Bastion - những hệ thống tên lửa sở hữu tầm bắn hàng trăm km, được trang bị nhiều chế độ chiến đấu hiện đại, hiệu quả cao, là biểu tượng sức mạnh phòng thủ.
Trong đó, nếu tổ hợp Bastion là “chú báo” nhanh, mạnh và uyển chuyển, tổ hợp tên lửa bờ Redut-M lại được ví như “mãnh hổ” trấn giữ biển Đông. Ảnh: HTV.
-
Khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc rực rỡ tiến qua phố Tràng Thi
7h45, sau khi rời Quảng trường Ba Đình, khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc sải bước trên các con phố Tràng Thi - Tràng Tiền, hướng về Quảng trường Cách mạng Tháng Tám. Ảnh: Văn Nguyện.
-
Scud-B - “vua” tên lửa đạn đạo duy nhất Đông Nam Á
Trong khối pháo tự hành, pháo phản lực, tên lửa đất đối đất, nổi bật là tổ hợp tên lửa đạn đạo Scud-B mang theo tên lửa đất đối đất R-17E. Được Việt Nam tiếp nhận từ Liên Xô vào năm 1981, tên lửa chiến lược Scud-B là biểu tượng của sức mạnh răn đe tầm xa (tầm bắn 300 km) của Pháo binh - Tên lửa Việt Nam và hiện là hệ thống tên lửa đạn đạo duy nhất tại Đông Nam Á. Ảnh: Duy Hiệu.
-
Xe chiến đấu bộ binh bọc thép XCB-01 do Việt Nam sản xuất
Dẫn đầu khối xe thiết giáp do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng sản xuất là xe chiến đấu bộ binh XCB-01 - xe bọc thép bánh xích được trang bị pháo nòng trơn 73 mm, súng phòng không 12,7 mm, súng đại liên 7,62 mm và tên lửa chống tăng B72. Tiếp theo là xe thiết giáp XTC-02 - xe được trang bị súng máy phòng không 12,7 mm và đại liên 7,62 mm.
Những phương tiện chiến đấu hiện đại này là minh chứng hùng hồn cho bước tiến vượt bậc của Công nghiệp quốc phòng Việt Nam “tự lực, hiện đại, lưỡng dụng”, sẵn sàng bảo vệ vững chắc Tổ quốc.
-
Uy lực dàn xe tăng quân sự
Khoảng 7h45, hàng trăm trang thiết bị, khí tài hiện đại của Bộ Quốc phòng lần lượt xuất hiện đầy ấn tượng. Đây là một trong những màn được người dân chờ đợi nhất bởi sau 40 năm kể từ 1985 mới có khối xe pháo, vũ khí, khí tài quy mô lớn tham gia diễu binh trên Quảng trường Ba Đình.
Khối xe tăng T-54B và T-55 mở đầu cho màn phô diễn sức mạnh của lực lượng tăng thiết giáp Việt Nam. Được mệnh danh là những “pháo đài thép”, xe tăng T-54B và T-55 được trang bị pháo 100 ly, cùng hệ thống súng máy, có hỏa lực mạnh, sức cơ động cao. Đặc biệt, phiên bản T-54B được cải tiến, nâng cấp, đáp ứng yêu cầu tác chiến hiện đại.
Tiếp đến, khối xe tăng T-90S và T-62 tiến vào do xe tăng T-90SK chỉ huy dẫn đầu. Xe tăng T-62 với pháo chính 115 ly. Trong khi đó, dòng xe tăng hiện đại T-90S với kíp xe 3 người, trang bị pháo 125 ly, súng máy song song và đặc biệt khả năng bắn tên lửa qua nòng pháo. Ảnh: Duy Hiệu.
-
Các phi đội chiến đấu cơ bay qua Quảng trường Cách mạng Tháng Tám
Khoảng 7h35, biên đội 10 chiếc trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8 mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc và đội hình mũi tên 5 tiêm kích Su-30MK2 bay qua Quảng trường Cách mạng Tháng Tám trong tiếng reo hò của hàng nghìn người dân. Ảnh: Việt Linh.
-
Khối Kỵ binh hùng dũng bên ngựa chiến
Khối Kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động được thành lập vào năm 2020. Với chức năng, nhiệm vụ huấn luyện và sử dụng ngựa nghiệp vụ, trong những năm qua, lực lượng đã tham gia và hoàn thành tốt nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự, diễu hành tại các thành phố, điểm du lịch, các sự kiện quan trọng của đất nước và các sự kiện mang tầm quốc tế.
-
Khẩu lệnh khí thế khi khối nam sĩ quan Cảnh sát Gìn giữ hòa bình LHQ tiến vào lễ đài
Với sứ mệnh cao cả vì hòa bình và an ninh quốc tế, Cảnh sát Gìn giữ hòa bình Bộ Công an Việt Nam đã không ngừng nỗ lực, vượt mọi gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Biểu tượng của bản lĩnh, trí tuệ, lòng quả cảm và tinh thần hội nhập quốc tế; góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam thân thiện, yêu chuộng hòa bình và nâng tầm vị thế lực lượng Công an nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế.
-
Các khối diễu binh thuộc lực lượng Công an nhân dân Việt Nam hành quân qua đường Hùng Vương
Dẫn đầu các khối thuộc lực lượng Công an nhân dân là xe chỉ huy do đồng chí Thiếu tướng Lê Văn Sao, Phó tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an; đại diện cho lực lượng Công an nhân dân anh hùng đang tiến vào Lễ đài.
Tiếp theo là Tổ Công an kỳ - lá cờ vinh quang vì an ninh với những phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng. Ảnh: Duy Hiệu.
-
Người dân reo vui đón đoàn trực thăng kéo cờ
Người dân ở phố Ngọc Hà ùa xuống đường reo vui khi chứng kiến đoàn trực thăng kéo cờ bay qua Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Châu Sa - Đào Phương.
-
Tiếng hô vang khi khối Quân đội nước ngoài tiến vào lễ đài
Sau khối Chiến sĩ phòng hóa, 4 khối chiến sĩ quân đội nước ngoài lần lượt diễu binh trên Quảng trường Ba Đình.
Mở đầu, đoàn nghi lễ danh dự Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc gây chú ý với những bước chân mạnh mẽ cùng thần thái kiên định.
Ngay sau khối quân đội Trung Quốc là khối Quốc kỳ Liên bang Nga. Hộ tống khối Quốc kỳ là đội tiêu binh danh dự đại diện cho ba quân chủng của Lực lượng Vũ trang Nga: Lục quân, Lực lượng Hàng không Vũ trụ và Hải quân.
Đội hình tiêu binh danh dự là những quân nhân ưu tú, tuyển chọn từ nhiều vùng miền trên toàn nước Nga. Chỉ huy đội hình diễu binh là Trung úy Anton Mikhailov.
Lực lượng vũ trang chủ lực của cách mạng dân tộc Lào tiếp nối. Trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, Quân đội hai nước Việt Nam và Lào luôn kề vai sát cánh chiến đấu, chiến thắng kẻ thù xâm lược.
Khối Quân đội Hoàng Gia Campuchia khép lại màn diễu binh của khối Quân đội nước ngoài. Quân đội hai nước Campuchia - Việt Nam tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác toàn diện, góp phần bảo vệ độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước. Ảnh: Duy Hiệu.
-
Khối nữ Gìn giữ hoà bình Việt Nam nổi bật giữa dàn diễu binh
Qua hành trình hơn 10 năm xây dựng, phát triển, hơn một nghìn chiến sĩ mũ nồi xanh đã lên đường thực hiện sứ mệnh cao cả mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân giao phó. Luôn phát huy tinh thần độc lập, tự chủ, hữu nghị, hợp tác, thể hiện Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; lan tỏa phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” và hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Ảnh: Duy Hiệu.
-
“Hổ mang chúa” Su-30MK2 trình diễn thả bẫy nhiệt
Khoảng 7h15, biên đội "hổ mang chúa" Su-30MK2 bay qua Quảng trường Ba Đình. Khác với đội hình quen thuộc 3 chiếc trong các dịp lễ trọng đại đã diễn ra, lần này, đội hình mũi tên 5 tiêm kích Su-30MK2 xuất hiện đầy uy lực.
Đặc biệt, màn thả bẫy nhiệt của dòng tiêm kích đa năng siêu âm hiện đại khiến người dân trầm trồ, thích thú. Góp mặt trong khối bay chào mừng còn có máy bay chiến đấu Yak-130, máy bay cường kích huấn luyện phản lực L-39NG. Ảnh: Duy Hiệu.
-
Hàng nghìn người vẫy cờ, hò reo đón đoàn bay diễu hành qua bầu trời Ba Đình
Tại giao lộ Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng, hàng nghìn người dân hò reo, vẫy cờ khi các máy bay và trực thăng lướt qua bầu trời. Tiếng cổ vũ rộn ràng hòa cùng màu cờ đỏ sao vàng tung bay, tạo nên không khí hào hùng. Ảnh: Văn Nguyện.
-
Các khối đi bộ thuộc lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam lần lượt hành quân qua đường Hùng Vương
Xe Chỉ huy, xe Tổ Quân kỳ toàn quân, khối Danh dự 3 quân chủng, khối Sĩ quan Lục quân, khối Sĩ quan Cảnh sát biển Việt Nam... là những lực lượng tiếp theo sải bước hành quân trên đường Hùng Vương, qua quảng trường Ba Đình. Ảnh: Duy Hiệu.
-
Khối Nghi trượng tiến bước vào lễ đài
Sau màn trình diễn trên không của biên đội trực thăng, đội hình máy bay vận tải, xe rước Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiên ngang tiến vào lễ đài. Thân xe được phát triển từ họa tiết “chèo Thuyền” gắn liền với Trống đồng, biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc Việt Nam.
Tiếp đến, khối Cờ Đảng, Cờ Tổ quốc đang tiến vào Lễ đài.
Đội hình xe rước Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh xuất hiện trong sự chào đón của nhân dân. Bác đã đi xa, nhưng thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người vẫn tỏa sáng, soi đường cho dân tộc Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, sánh vai với các cường quốc năm châu.
Đi cuối khối Nghi trượng là Biểu tượng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
-
Biên đội vận tải cơ Casa tiến về Ba Đình
Từ sân bay Gia Lâm (Hà Nội), đội hình máy bay vận tải Casa C-295 và C212i cất cánh. Đây là những “chiến binh thầm lặng”, đảm nhiệm hiệp đồng chiến đấu, trinh sát, vận chuyển, tìm kiếm cứu nạn. Trong đó, C-295 là máy bay lớn và hiện đại nhất của Không quân Việt Nam. Ảnh: Phương Lâm.
-
Lực lượng xe bánh xích chỉnh đốn đội hình trước giờ tổng duyệt
7h, lực lượng xe bánh xích trên đường Thanh Niên hoàn tất chỉnh đốn đội hình, lần lượt tiến về phía Quảng trường Ba Đình. Ảnh: An Khương.
-
Trực thăng cất cánh
Khoảng 7h, các biên đội của Không quân nhân dân Việt Nam cất cánh, tiến về Ba Đình, mở đầu cuộc diễu binh, diễu hành trong lễ tổng duyệt cấp Nhà nước. Theo kế hoạch, có 9 tốp bay (gồm 30 máy bay) bay chào mừng sự kiện trọng đại của đất nước. Sáng 30/8, thời tiết Hà Nội khoảng 25 độ C.
Từ sân bay Hòa Lạc (Hà Nội), biên đội 10 chiếc trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8 mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc dẫn đầu màn bay chào mừng. Đội hình bay được tổ chức theo mô hình 1-3-3-3, với cự ly giãn cách được duy trì ở mức 100 m. Ảnh: Phương Lâm, Duy Hiệu.
-
Lễ chào cờ mở đầu buổi tổng duyệt
Khoảng 6h40, người dân và lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Thái Học và khu vực Quảng trường Cách mạng Tháng Tám chào cờ dưới cơn mưa. Ảnh: Phương Lâm - Phan Nhật.
-
Buổi tổng duyệt bắt đầu
6h40, lễ chào cờ mở đầu cho buổi tổng duyệt trên Quảng trường Ba Đình. Các đội hình đã vào vị trí sẵn sàng. Toàn bộ hình ảnh tại Ba Đình được phát trực tiếp cho người dân theo dõi qua màn hình LED cỡ lớn. Ảnh: HTV.
-
6h30 tại khu vực ngã tư Hàng Bông giao Điện Biên Phủ, đông đảo người dân tập trung trên các tầng thượng, ban công hoặc cửa sổ chờ xem diễu binh, diễu hành. Vị trí này không thể quan sát trực tiếp chương trình bên trong Quảng trường Ba Đình, song rất thuận tiện để nhìn được các lực lượng di chuyển tới những hướng ra điểm tập kết. Ảnh: Phương Lâm.
-
Leo lên tầng cao xem diễu binh
Người dân trên đường Hàng Cháo - một trong những nơi đoàn diễu binh, diễu hành đi qua - lên sân thượng chờ xem tổng duyệt. Ảnh: Duy Hiệu.
-
Dàn diễu binh, diễu hành sẵn sàng đội ngũ trên Quảng trường Ba Đình
5h30, không khí bên trong Quảng trường Ba Đình rộn ràng với tiếng reo hò, đồng ca của người dân. Trời hửng sáng, các đội hình diễu binh, diễu hành lần lượt chỉnh đốn đội ngũ, vào vị trí sẵn sàng trên đường Hùng Vương. Ảnh: Duy Hiệu.
-
Học viên trường Sĩ quan Chính trị hát giao lưu với người dân
Các học viên trường Sĩ quan Chính trị - Bộ Quốc Phòng hát giao lưu cùng nhân dân tại khu vực đường Tràng Tiền - Quảng trường Cách Mạng Tháng 8. Ảnh, video: Việt Linh, Lâm Chi.
-
Đoàn quân nhân Trung Quốc luyện tập dưới mưa ở Ba Đình
Gần 5h, dưới cơn mưa trên Quảng trường Ba Đình, 120 quân nhân Trung Quốc vẫn giữ hàng lối ngay ngắn, nghiêm túc tập luyện trước giờ Tổng duyệt diễu binh. Họ là các chiến sĩ Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc, đến Hà Nội trưa 29/8 để tham dự đại lễ A80 theo lời mời từ Bộ Quốc phòng Việt Nam.
Đoàn quân nhân Trung Quốc là một trong 4 đoàn quân nhân nước ngoài, gồm thêm Nga, Lào và Campuchia, tham gia lễ diễu binh, diễu hành 2/9. Ảnh: Thuận Thắng.
-
Nhiều nghệ sĩ đăng hình ảnh trước giờ diễu hành
Trước giờ Tổng duyệt, nhiều nghệ sĩ như diễn viên Bảo Thanh, hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc... đăng hình ảnh chuẩn bị cho màn diễu hành. Sáng 29/8, tập thể nghệ sĩ có buổi luyện tập tại SVĐ Mỹ Đình.
Theo lộ trình, khối Văn hóa Thể thao sẽ tập trung, chuẩn bị và xuất phát từ đường Quán Thánh, tiến vào khu vực Lễ đài Quảng trường Ba Đình và diễu hành trên trục đường chính như các khối khác. Sau đó, khối đi thẳng vào ngõ Hàng Cháo để về điểm tập kết cuối cùng.
-
Cựu chiến binh tự hào khi nhìn đất nước đổi thay
Ông Phan Ngọc Tuệ (75 tuổi, nguyên chiến sĩ Sư đoàn 304, Quân đoàn 2) chia sẻ ông đã cùng con cháu di chuyển từ Sóc Sơn từ tối hôm 28/8 để kịp có mặt tại khu vực diễu binh tại trung tâm Hà Nội lúc 8h sáng ngày 29/8. Năm 1985, ông từng vinh dự tham gia diễu binh tại Quảng trường Ba Đình lịch sử. Tròn 40 năm sau, ông tự nhủ phải một lần nữa trở lại để sống trong không khí hào hùng ấy.
“Nhìn dàn khí tài và đội hình diễu binh hôm nay, tôi thấy tất cả đã đổi thay, hiện đại hơn rất nhiều. Cảm xúc tự hào dâng trào vì nước mình ngày càng vững vàng hơn, to đẹp hơn. Hòa bình thật đẹp, thật đáng quý”, ông xúc động nói.
Bà Nguyễn Thị Lan (62 tuổi, Quảng Bình) cùng những người cựu chiến binh khác đơn vị giờ hòa chung làm một. “Tôi ngồi đội mưa từ 8h tối đến giờ chưa ngủ được vì háo hức. Vui thế này mà! 80 năm mới có một lần, tôi háo hức lắm, không thể ngủ được”. Ảnh: Trần Hiền, Phương Linh, Thu Hiền.
-
Cô gái chờ suốt đêm để gặp bạn trai yêu xa
Từ 21h tối 29/8, Thùy Ngân (21 tuổi, đi từ TP.HCM) đã ôm bó hoa len chuẩn bị từ trước, ngồi chờ trước quán cà phê ở cổng Công viên Bách Thảo để chờ bạn trai là chiến sĩ A80. Sau lễ Tổng duyệt, bạn trai của cô mới tập kết về đây, song vì cấm nhiều tuyến đường, cô phải đi rất sớm. Hôm 27/8, trong buổi sơ duyệt diễu binh, Ngân chỉ kịp gặp bạn trai yêu xa ít phút. Lần này, cô cũng đến ngồi chờ suốt đêm đến sáng chỉ để được trao anh bó hoa với lời nhắn: “Chúc mừng anh hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Ảnh: Châu Sa, Đào Phương.
-
Các khối chiến sĩ cuối cùng rời khỏi đường Thụy Khuê
4h, hàng loạt khối chiến sĩ cuối cùng đổ quân xuống đường Thụy Khuê trong tiếng hò reo. Khi đoàn quân di chuyển, nhiều người dân bước đi theo tới ngã đường giao với Thanh Niên. Ảnh: Châu Sa, Đào Phương.
-
Cái ôm xúc động khi gặp lại đồng nghiệp trong đoàn diễu binh sau 10 năm
Từ Đông Anh lên trung tâm Hà Nội từ tối 29/8, chị Lê Chanh hồi hộp chờ đợi suốt nhiều tiếng để gặp những người em thân thiết góp mặt trong đoàn diễu binh A80. Gần 4h sáng 30/8, chị vỡ òa hạnh phúc khi nhận ra người từng là đồng nghiệp cách đây 10 năm - chiến sĩ Phạm Thị Thảo (28 tuổi, quê Ninh Bình) - giữa hàng trăm chiến sĩ. Cả hai ôm chầm lấy nhau, xúc động nghẹn ngào.
“Em ấy từng làm việc cùng tôi ở khách sạn. Gia đình có truyền thống quân đội nên sau đó em chuyển ngành. Hôm nay, em ấy cũng không biết tôi đến đây chờ gặp, là bất ngờ tôi dành cho em”, chị Chanh chia sẻ. Ngoài đồng chí Thảo, chị Chanh còn có hai người em khác cũng tham gia đoàn diễu binh A80. Chị rất vui mừng khi được hoà chung trong ngày hội lớn của đất nước. Ảnh: Châu Sa, Đào Phương.
-
Không khí rộn ràng trên Quảng trường Ba Đình
3 tiếng trước buổi Tổng duyệt cấp Nhà nước lễ diễu binh, diễu hành, hàng nghìn chiến sĩ, đại biểu, khách mời và người dân có mặt tại Quảng trường Ba Đình, hào hứng giao lưu và chụp ảnh. Thời tiết mát mẻ, tạnh mưa, tạo điều kiện thuận lợi và không khí hào hùng cho buổi lễ. Ảnh: Thuận Thắng.
-
Các khối diễu binh lần lượt di chuyển ra khỏi điểm tập kết Công viên Bách Thảo
Công viên Bách Thảo là một trong những điểm tập kết các đoàn chiến sĩ tham gia Tổng duyệt diễu binh, diễu hành. 3h20, lần lượt các tốp chiến sĩ di chuyển trên đường Thụy Khuê trong sự chào đón cuồng nhiệt của người dân. Ảnh: Đào Phương, Châu Sa.
-
Xe tăng bắt đầu di chuyển vào đường Thanh Niên
3h, những chiếc xe tăng đầu tiên xuất hiện trên đường Thanh Niên, di chuyển theo hướng Quảng trường Ba Đình. Người dân đồng loạt hô vang, chào đón đoàn chiến sĩ cùng khí tài đầy khí thế. Ảnh: An Khương.
-
Chiến sĩ giao lưu văn nghệ trước Nhà hát Lớn
3h, các chiến sĩ giao lưu văn nghệ cùng đồng đội, người dân tại khu vực Nhà hát Lớn. Cùng thời điểm, tập thể các cựu chiến binh có mặt trong tiếng hò reo của người dân tại khu vực Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng. Ảnh: Văn Nguyện.
-
Không thể tìm đến Airbnb vì cấm đường
Trở về từ Canada sau thời gian du học đúng ngày diễn ra buổi tổng duyệt, Khuê Anh (sinh năm 2004, Hà Nội) cùng bạn trai Adam bất ngờ khi không thể về căn Airbnb trên phố Đinh Liệt.
Cả hai phải đứng đợi từ 0h đến khoảng 2h sáng tại khúc giao Tràng Tiền - Phạm Ngũ Lão, chủ nhà mới có thể tìm đường vòng đến đón cặp đôi.
"Chúng tôi biết hôm nay diễn ra buổi tổng duyệt nhưng không nghĩ cấm đường sớm như vậy. Bạn trai tôi nói đây là một trải nghiệm khá vui và thực sự đáng nhớ với anh ấy", Khuê Anh nói. Ảnh: Ngọc Bích, Việt Hà, Ánh Hoàng.
-
Chiến sĩ Lê Hoàng Hiệp được chú ý
2h30, các khối chiến sĩ lần lượt di chuyển từ đường Thụy Khuê ra đường Hùng Vương, hô khẩu lệnh rền vang khí thế. Người dân hò reo cổ vũ rộn ràng cả đoạn đường. Các chiến sĩ cùng bắt nhịp đoạn nhạc “Vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh... Đoàn vệ quốc chúng ta ở nhân dân mà ra” để tiếp thêm tinh thần.
Đáng chú ý, sự xuất hiện của Lê Hoàng Hiệp, chiến sĩ nổi tiếng mạng xã hội của khối Tác chiến điện tử, khiến nhiều người bất ngờ, hò reo. Ảnh: Đào Phương, Nhật Anh, Châu Sa.
-
Các chiến sĩ đổ quân trên đường Thụy Khuê
2h, các khối chiến sĩ lần lượt đổ quân xuống đường Thụy Khuê và di chuyển ra Quảng trường Ba Đình, chuẩn bị cho buổi Tổng duyệt cấp Nhà nước sáng 30/8. Dọc hai bên đường, nhiều người dân đứng chờ đợi, vẫy cờ chào đón.
Nguyễn Phương Thủy (25 tuổi) đi từ rất sớm để chờ đón người bạn Nguyễn Thu Trang (khối Nữ Quân y). Cô còn chuẩn bị 4-5 kg kẹo, đựng trong túi lớn và phát cho những chiến sĩ đi qua.
“Rất lâu mới có một ngày vui như thế này, tôi thấy hạnh phúc và hân hoan. Vì công việc văn phòng, không phải khi nào tôi cũng xem được, nên đi được hôm nào là vui hôm đấy”, Thủy nói. Ảnh: Đào Phương, Châu Sa.
-
Tranh thủ học bài chờ xem diễu binh
Khoảng gần 2h, thời tiết tại khu vực trung tâm Hà Nội tạnh ráo, trời mát dễ chịu. Trong lúc chờ đợi, Lan Anh và Ngọc Anh (học sinh lớp 12) tranh thủ đem sách bài tập tiếng Trung Quốc ra ôn.
"Chúng tôi sẽ có kỳ thi vào ngày 7/9 và đặt mục tiêu đạt HSK4 (chứng chỉ trình độ tiếng Trung - PV). Hy vọng sẽ có kết quả tốt", đôi bạn cho biết. Ảnh: Ngọc Bích, Ánh Hoàng, Việt Hà.
-
Chủ nhà hàng mở cửa xuyên đêm, mời đồng bào đến ở miễn phí
Đêm 29/8, nhiều người dân đến đường Thụy Khuê bất ngờ khi bắt gặp tấm biển “hỗ trợ đồng bào ngủ qua đêm chờ xem diễu binh miễn phí” trước nhà hàng Hoà Hương.
Chủ nhà hàng chia sẻ với Tri thức - Znews: “Vì hôm nay, mọi người xuyên đêm chờ chiến sĩ nên tôi quyết định mở cửa đón bà con vào tá túc. Trời mưa lạnh, có chỗ thế này cũng ấm cúng. Mọi người có thể nghỉ lấy sức, chợp mắt, rửa ráy hay đi vệ sinh ở đây”. Ảnh: Đào Phương, Châu Sa.
-
Đi xe máy từ TP.HCM ra Hà Nội xem diễu binh
Ông Nguyễn Mạnh Hùng (63 tuổi) cùng vợ xuất phát từ TP.HCM ngày 11/8, đến Hà Nội ngày 18/8. Trên hành trình, cả hai dừng chân tham quan Đà Nẵng, Quy Nhơn, nơi an nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Quảng Trị)...
"Đi khắp nơi, tôi cảm nhận được tình yêu đất nước của người Việt. Đây là truyền thống cần gìn giữ và phát huy. Gia đình tôi có truyền thống cách mạng nên luôn dạy các con về niềm tự hào dân tộc, phải yêu quê hương, đất nước", ông Hùng nói. Ảnh: Lan Phương, Thu Hiền.
-
6h30 sáng 30/8, bắt đầu Tổng duyệt cấp Nhà nước
Theo kế hoạch, vào 6h30 sáng 30/8, buổi Tổng duyệt cấp Nhà nước cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm. Đây là lần hợp luyện diễu binh, diễu hành cuối cùng với quy mô tương đương sự kiện chính thức.
Khoảng 40.000 người sẽ tham gia tổng duyệt diễu binh, diễu hành, gồm các khối lực lượng vũ trang, khối quần chúng diễu hành, khối đứng, cùng dàn khí tài quân sự, xe cơ giới đặc chủng. Tại khu vực sân vận động Mỹ Đình, 15 khẩu pháo lễ 105 mm sẽ đồng loạt khai hỏa.
Đặc biệt, Quân chủng Phòng không - Không quân sẽ có màn bay tập luyện với sự tham gia của 9 tốp bay với 30 máy bay các loại: trực thăng Mi, tiêm kích Su-30MK2, máy bay chiến đấu Yak-130, máy bay cường kích huấn luyện phản lực L-29NG và máy bay vận tải Casa.
Song song với màn diễu binh, diễu hành trên Quảng trường Ba Đình, các lực lượng vũ trang diễu binh trên biển tại Căn cứ quân sự Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Đội hình các lực lượng tham gia diễu binh trên biển gồm có Tàu chỉ huy; máy bay tuần thám biển, trực thăng săn ngầm; các biên đội tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa, tàu hộ vệ chống ngầm, tàu tên lửa tấn công nhanh, tàu pháo của Hải quân nhân dân Việt Nam; các biên đội tàu của Cảnh Sát biển Việt Nam; Bộ đội Biên phòng và Hải đội Dân quân thường trực, cùng nhiều phương tiện, khí tài hiện đại khác. Ảnh: Đinh Hà.