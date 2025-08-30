Khung cảnh rực rỡ bên trong Quảng trường Ba Đình

|
4 tiếng trước giờ Tổng duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành ngày 30/8, không khí bên trong Quảng trường Ba Đình bắt đầu sôi động. Tiếng máy ảnh, tiếng cười đùa, bạn bè gọi nhau vang khắp không gian. Đông đảo thanh niên trong đồng phục học sinh cùng khối quần chúng với áo dài trắng, đỏ xen kẽ, tập trung trước khán đài để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp bên nhau.
Người dân tranh thủ ghi lại khoảnh khắc bên xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, xe mô hình biểu tượng 80 năm Quốc khánh. Ngoài khối diễu binh, đi, đứng, khối xếp chữ với khoảng 4.600 người cũng tập kết tại quảng trường, chuẩn bị biểu diễn trong ngày tổng hợp luyện.
Nhóm bạn trẻ diện áo dài trắng thướt tha, tay cầm cờ Tổ Quốc, vai khoác khăn choàng đỏ, mỉm cười rạng rỡ trước lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, hòa chung không khí tự hào trước buổi Tổng duyệt.
Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh rực rỡ giữa Quảng trường Ba Đình. Hệ thống đèn đỏ hất từ dưới lên tạo cảm giác uy nghiêm. Phía trước, lá cờ Tổ Quốc tung bay phất phới trong gió.
Khoảng 4h, trời bắt đầu lấm tấm mưa. Đoàn diễu binh Trung Quốc có mặt từ sớm để tập luyện.
Có mặt tại Hà Nội từ trưa 29/8, Đoàn Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc nhanh chóng bắt tay vào tập luyện tại Quảng trường Ba Đình rạng sáng nay. Với ánh mắt kiên định, bước chân dứt khoát, hàng ngũ chỉnh tề, đoàn diễu binh thể hiện rõ sự kỷ luật và nghiêm túc trong từng động tác.
Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết vào sáng 30/8, khu vực Bắc bộ nhiều khả năng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to và từ chiều có nơi mưa vừa, mưa to, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ khu vực dao động vào khoảng 23-32 độ C. Song, buổi tổng duyệt sáng nay là cơ hội để người dân chiêm ngưỡng màn diễu binh, diễu hành hùng tráng vào ban ngày.
