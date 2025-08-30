Khung cảnh rực rỡ bên trong Quảng trường Ba Đình

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết vào sáng 30/8, khu vực Bắc bộ nhiều khả năng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to và từ chiều có nơi mưa vừa, mưa to, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ khu vực dao động vào khoảng 23-32 độ C. Song, buổi tổng duyệt sáng nay là cơ hội để người dân chiêm ngưỡng màn diễu binh, diễu hành hùng tráng vào ban ngày.