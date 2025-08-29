Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hình ảnh khối quân nhân Trung Quốc tham gia diễu binh ở Việt Nam

  • Thứ sáu, 29/8/2025 19:41 (GMT+7)
  • 52 phút trước

Trưa 29/8, 120 quân nhân thuộc Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc đã di chuyển về Hoà Lạc (Hà Nội), để tham dự lễ gặp mặt và tặng quà do Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức.

Trung Quoc Nga dieu binh anh 1

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, thăm hỏi các quân nhân Trung Quốc đến Việt Nam tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Ảnh: Công Hướng.

Nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Việt Nam, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng Trung Quốc quyết định cử đoàn nghi lễ theo nghi thức cấp quốc gia sang Việt Nam tham gia chương trình diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Chiều nay, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì buổi gặp mặt thân mật, động viên các khối quân đội nước ngoài tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 tôn vinh những thành tựu của nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như công cuộc đổi mới để có được một Việt Nam đang tiến bước vào kỷ nguyên vươn mình, phát triển hùng cường như ngày hôm nay.

Lễ kỷ niệm cũng là dịp để tri ân sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, nhân dân tiến bộ trên thế giới - nhân tố quan trọng làm nên thành công của cuộc Cách mạng tháng Tám trước đây và Việt Nam ngày nay.

Hình ảnh khối quân nhân Trung Quốc tại buổi gặp mặt thân mật:

Trung Quoc Nga dieu binh anh 2

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tặng quà khối quân nhân Trung Quốc. Ảnh: Công Hướng.
Trung Quoc Nga dieu binh anh 3

Quân nhân Trung Quốc trong khối tham gia diễu binh. Ảnh: Công Hướng.
Trung Quoc Nga dieu binh anh 4

Đội hình khối quân nhân Trung Quốc. Ảnh: Công Hướng.
Trung Quoc Nga dieu binh anh 5

Ảnh: Công Hướng.
Trung Quoc Nga dieu binh anh 6

120 quân nhân Trung Quốc tham gia sự kiện. Ảnh: Công Hướng.
Trung Quoc Nga dieu binh anh 7

Ảnh: Công Hướng.

Đoàn xe tăng, khí tài quân sự phô diễn uy lực trên đường phố

Các khối xe tăng, pháo binh, tên lửa cùng khí tài đặc chủng của Quân đội và Công an đồng loạt tiến vào trung tâm thủ đô, sẵn sàng cho buổi Sơ duyệt cấp Nhà nước tối 27/8.

18:44 27/8/2025

Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương

Bộ Chính trị cơ bản tán thành, đánh giá cao Phương án nhân sự cán bộ quân đội tham gia Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIV; nhân sự Quân ủy TW, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy TW, nhân sự đại biểu dự Đại hội XIV.

19:34 25/8/2025

Những khoảnh khắc ấn tượng trong đêm Tổng hợp luyện A80 ở Hà Nội

Tối 24/8, buổi tổng hợp luyện cho nhiệm vụ A80 lần hai tại quảng trường Ba Đình (Hà Nội) có quy mô tương đương lễ chính thức, với sự tham gia của các lực lượng quân đội, công an...

09:40 25/8/2025

Nâng cao hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong QĐND Việt Nam

Nhận thức rõ sự cần thiết phải tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác đảng, công tác chính trị trong bối cảnh tình hình mới; bổ sung thêm tài liệu giáo dục chính trị, học tập, nghiên cứu, phát triển tư duy lý luận chính trị, quân sự, thống nhất nhận thức và hành động cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân; đồng thời, chuyển tải thông điệp, quan điểm, tư tưởng và sự chỉ đạo, định hướng nhận thức chính trị của đồng chí Chủ tịch nước Lương Cường đến toàn thể bạn đọc là cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, Ban Biên soạn cuốn sách đã phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và Nhà xuất bản Quân đội nhân dân sưu tầm, tuyển chọn, biên tập 101 bài viết, bài nói tiêu biểu của Đại tướng đã được công bố trên các báo, tạp chí, hội thảo khoa học, hội nghị cán bộ… để xuất bản cuốn sách Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Bình Giang - Quỳnh Như - Công Hướng/Tiền Phong

