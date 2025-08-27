Đoàn xe tăng, khí tài quân sự phô diễn uy lực trên đường phố

Chiều 27/8, tại các trục đường trung tâm, tiếng bánh xe, xích sắt rền vang khi đội hình xe tăng và các khí tài hạng nặng tiến vào. Những "cỗ thép khổng lồ" nối đuôi nhau trở về vị trí tập kết, đi giữa "rừng cờ" và trong tiếng reo hò, cổ vũ của người dân hai bên đường.

Trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, ngoài 43 khối đi bộ và 18 khối đứng, còn có 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội và Công an tham gia. Các phương tiện được huy động đều là khí tài hiện đại. Trong đội hình cơ giới tiến qua phố, những chiếc xe tăng nối đuôi nhau lăn bánh, nòng pháo uy lực hướng thẳng phía trước.

Khối Tăng thiết giáp quy tụ các phương tiện bánh xích và bánh lốp. Sau 40 năm kể từ lễ Quốc khánh 1985, lực lượng này mới trở lại trong đội hình diễu binh qua Quảng trường Ba Đình. Đáng chú ý, một số khí tài do Việt Nam tự nghiên cứu, chế tạo như xe thiết giáp bộ binh XCB-01, XCB-02... cũng góp mặt trong dịp A80.

Tổ hợp tên lửa phòng không S-125-VT là phiên bản nâng cấp, hiện đại hóa từ hệ thống S-125 Pechora-2TM (SAM-3) do Liên Xô phát triển. Hệ thống này được thiết kế để đối phó các phương tiện tấn công đường không, đặc biệt là mục tiêu bay thấp, kích thước nhỏ như tên lửa hành trình và máy bay không người lái (UAV). Điểm đặc biệt, S-125-VT do Việt Nam cải tiến, thể hiện năng lực làm chủ công nghệ và nâng cao khả năng phòng không của quân đội.

Hai bên đường, dòng người đứng ken kín, nhiều gia đình mang theo cờ đỏ sao vàng vẫy tay chào đoàn xe. Các em nhỏ mắt tròn xoe dõi theo từng cỗ tăng, khẩu pháo lăn bánh. Người lớn giơ điện thoại ghi lại, tự hào khi tận mắt chứng kiến khí tài và uy lực của lực lượng vũ trang tiến qua phố.

Theo kế hoạch của Tiểu ban Diễu binh, Diễu hành, buổi Sơ duyệt cấp Nhà nước sẽ diễn ra vào 20h tối nay (27/8) tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội . Sau đó, vào sáng 30/8, buổi Tổng duyệt sẽ được tổ chức với sự tham gia đầy đủ các lực lượng: khối đi bộ, khối nghi lễ, phương tiện cơ giới, khí tài cùng lực lượng phục vụ và bảo đảm an ninh.

Nâng cao hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong QĐND Việt Nam

Nhận thức rõ sự cần thiết phải tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác đảng, công tác chính trị trong bối cảnh tình hình mới; bổ sung thêm tài liệu giáo dục chính trị, học tập, nghiên cứu, phát triển tư duy lý luận chính trị, quân sự, thống nhất nhận thức và hành động cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân; đồng thời, chuyển tải thông điệp, quan điểm, tư tưởng và sự chỉ đạo, định hướng nhận thức chính trị của đồng chí Chủ tịch nước Lương Cường đến toàn thể bạn đọc là cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, Ban Biên soạn cuốn sách đã phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và Nhà xuất bản Quân đội nhân dân sưu tầm, tuyển chọn, biên tập 101 bài viết, bài nói tiêu biểu của Đại tướng đã được công bố trên các báo, tạp chí, hội thảo khoa học, hội nghị cán bộ… để xuất bản cuốn sách Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.