Khối quân nhân Trung Quốc đến Việt Nam dự diễu binh vào cuối tháng 8

Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn cho biết khối quân nhân Trung Quốc đến Việt Nam tham gia lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh vào cuối tháng 8.

Chiều 22/8, Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023-2025 tổ chức họp báo về Triển lãm “Thành tựu đất nước - 80 năm Độc lập, Đổi mới và Phát triển" và về Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9.

Thiếu tướng Tống Văn Thanh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn.

Thông tin tại họp báo, Thiếu tướng Tống Văn Thanh, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng Cục Chính trị QĐND Việt Nam) cho biết, tính đến ngày 22/8, có 6 lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành tại lễ kỷ niệm.

Một là lực lượng rước đuốc Truyền thống và Tiêu binh Đài lửa.

Hai là lực lượng Pháo lễ.

Ba là lực lượng Không quân bay chào mừng.

Bốn là lực lượng diễu binh, diễu hành. Gồm: 4 khối Nghi trượng; 43 khối đại diện lực lượng vũ trang Nhân dân (26 khối Quân đội, 17 khối Công an); các khối quân đội nước ngoài (4 khối: Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia); lực lượng xe, pháo quân sự, xe đặc chủng Công an; lực lượng diễu binh trên biển; 12 khối diễu hành quần chúng; 1 khối văn hóa, thể thao.

"Với các khối quân đội nước ngoài, có 3 nước đã đến Việt Nam là Nga, Lào và Campuchia. Tối qua, lực lượng của 3 nước đã tham gia hợp luyện lần thứ nhất. Riêng lực lượng của Trung Quốc sẽ đến Việt Nam vào cuối tháng 8", Thiếu tướng Tống Văn Thanh nói.

Năm là lực lượng đứng làm nền: Gồm: Tiêu binh Lễ đài và 29 khối đứng (18 khối lực lượng vũ trang đứng đối diện khán đài A; 11 khối quần chúng đứng hai bên các khối lực lượng vũ trang mới được bổ sung từ ngày 21/8).

Sáu là lực lượng xếp hình, xếp chữ.

Thông tin về chương trình diễu binh, diễu hành, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn cho hay, bao gồm: Rước đuốc truyền thống; bắn Pháo lễ; Không quân bay chào mừng; diễu binh, diễu hành các khối.

Trong đó, diễu binh, diễu hành sẽ theo thứ tự: Diễu hành của khối Nghi trượng; diễu binh các khối đi bộ (thứ tự: Các khối Quân đội Nhân dân Việt Nam, các khối quân đội nước ngoài, Dân quân tự vệ; các khối Công an); diễu binh của khối xe, pháo quân sự; xe đặc chủng Công an; diễu binh lực lượng vũ trang trên biển (truyền hình ảnh về Ba Đình); diễu hành các khối quần chúng; diễu hành của khối văn hóa, thể thao.

Về tình hình, kết quả tổ chức tập luyện, theo Thiếu tướng Tống Văn Thanh, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã chỉ đạo tổ chức huấn luyện các lực lượng tham gia từ đầu tháng 5, tổ chức hợp luyện 4 buổi, tổng hợp luyện 5 buổi.

Riêng buổi tổng hợp luyện tối qua tại Quảng trường Ba Đình, có chất lượng tốt, với sự tham gia của toàn bộ các khối, lực lượng (trừ khối Không quân, Pháo lễ) và 3 khối quân đội các nước: Nga, Lào, Campuchia.

"Nhìn chung đến nay các khối, các lực lượng đều hoàn thành tốt chương trình huấn luyện, 100% cán bộ, chiến sĩ có nhận thức tốt, quyết tâm cao, phấn khởi thực hiện nhiệm vụ", đại diện Bộ Quốc phòng nhấn mạnh.

Thiếu tướng Tống Văn Thanh cũng thông tin một số mốc thời gian tiếp theo của lễ diễu binh, diễu hành.

Tổng hợp luyện lực lượng vũ trang lần thứ hai từ 20h ngày 24/8 (chủ nhật). Sơ duyệt cấp Nhà nước từ 20h ngày 27/8 (thứ tư). Tổng duyệt cấp Nhà nước từ 6h30 ngày 30/8/ (thứ bảy). Lễ chính thức từ 6h30 ngày 2/9 (thứ ba).