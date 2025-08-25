Những khoảnh khắc ấn tượng trong đêm Tổng hợp luyện A80 ở Hà Nội

Khoảng 20h, buổi tổng hợp lần lần 2 bắt đầu với sự tham gia của hơn 16.300 quân nhân, hàng trăm xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an. Ngoài ra, còn có hàng chục nghìn người thuộc các khối diễu hành quần chúng, khối nghi trượng... Đội hình xe pháo quân sự được dẫn đầu bởi khối xe tăng của lực lượng tăng thiết giáp. Sau đó, hàng loạt vũ khí, khí tài xuất hiện phía sau. Ảnh: Duy Hiệu.

Các chiến sĩ trong quân phục chỉnh tề, bước đi dứt khoát, hòa vào vòng tay của nhân dân như tái hiện trọn vẹn tinh thần “quân với dân như cá với nước”. Đó không chỉ là cuộc hành tiến kỷ luật, mà còn là khoảnh khắc kết nối sâu sắc giữa lực lượng vũ trang và người dân. Ảnh: Thu Hiền.

Sau nhiều tháng miệt mài trên thao trường, các chiến sĩ với khí thế hào hùng, hòa mình vào không khí phố phường và đi trong vòng tay của người dân. Ảnh: Duy Hiệu.

Các khối diễu binh công an đi ngang qua ga Hà Nội. Kết thúc buổi Tổng hợp luyện lần hai, các khối di chuyển trở về điểm tập kết theo kế hoạch. Lễ Sơ duyệt diễn ra lúc 20h ngày 27/8; Tổng duyệt lúc 6h30 ngày 30/8. Buổi lễ kỷ niệm chính thức diễn ra sáng 2/9 tại quảng trường Ba Đình. Ảnh: Trần Hiền.

Nâng cao hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong QĐND Việt Nam

Nhận thức rõ sự cần thiết phải tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác đảng, công tác chính trị trong bối cảnh tình hình mới; bổ sung thêm tài liệu giáo dục chính trị, học tập, nghiên cứu, phát triển tư duy lý luận chính trị, quân sự, thống nhất nhận thức và hành động cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân; đồng thời, chuyển tải thông điệp, quan điểm, tư tưởng và sự chỉ đạo, định hướng nhận thức chính trị của đồng chí Chủ tịch nước Lương Cường đến toàn thể bạn đọc là cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, Ban Biên soạn cuốn sách đã phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và Nhà xuất bản Quân đội nhân dân sưu tầm, tuyển chọn, biên tập 101 bài viết, bài nói tiêu biểu của Đại tướng đã được công bố trên các báo, tạp chí, hội thảo khoa học, hội nghị cán bộ… để xuất bản cuốn sách Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.