Những khoảnh khắc ấn tượng trong đêm Tổng hợp luyện A80 ở Hà Nội

|
Khoảng 20h, buổi tổng hợp lần lần 2 bắt đầu với sự tham gia của hơn 16.300 quân nhân, hàng trăm xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an. Ngoài ra, còn có hàng chục nghìn người thuộc các khối diễu hành quần chúng, khối nghi trượng... Đội hình xe pháo quân sự được dẫn đầu bởi khối xe tăng của lực lượng tăng thiết giáp. Sau đó, hàng loạt vũ khí, khí tài xuất hiện phía sau. Ảnh: Duy Hiệu.
|
Khi hoàn thành phần diễu binh trên Quảng trường Ba Đình, những đội hình chiến sĩ tiếp tục sải bước hiên ngang trên từng con phố quen thuộc của thủ đô trong sự chào đón của hàng vạn người dân. Ảnh: Thu Hiền.
|
Cùng với chương trình tổng hợp luyện tại Quảng trường Ba Đình, dàn pháo lễ tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) cũng khai hỏa. Đội pháo lễ với 21 phát súng được thực hiện nhịp nhàng, chính xác, từng loạt đạn rền vang trong không khí trang nghiêm. Ảnh: Nhật Anh.
|
Khối nữ dân quân các dân tộc Việt Nam khoe sắc trong trang phục truyền thống đa dạng, những bước chân đều tăm tắp trên đường phố. Ảnh: Duy Hiệu.
|
Các xe tăng T62, T90S... rẽ vào đường Trần Phú, diễu hành trước sự mong chờ của người dân thủ đô. Đây là những xe tăng hiện đại nhất Việt Nam, có ưu thế hỏa lực mạnh, sức cơ động cao. Ảnh: Duy Hiệu.
|
Tại tuyến đường Tràng Tiền dẫn qua Quảng trường Cách mạng tháng Tám (trước Nhà hát Lớn), các khối được chào đón nồng nhiệt, một số chiến sĩ đưa tay vẫy chào khi được gọi tên. Ảnh: Phan Nhật.
|
Các chiến sĩ trong quân phục chỉnh tề, bước đi dứt khoát, hòa vào vòng tay của nhân dân như tái hiện trọn vẹn tinh thần “quân với dân như cá với nước”. Đó không chỉ là cuộc hành tiến kỷ luật, mà còn là khoảnh khắc kết nối sâu sắc giữa lực lượng vũ trang và người dân. Ảnh: Thu Hiền.
|
Giữa tiếng reo hò vang dội, đoàn quân đi qua mang theo niềm kiêu hãnh và niềm tin, khiến những con phố vốn tấp nập đời thường bỗng trở thành không gian tràn ngập khí thế hào hùng. Ảnh: Việt Linh.
|
Đoàn diễu binh của các chiến sĩ khối Phòng hóa bước đi trên đường Nguyễn Thái Học. Ảnh: Phương Lâm.
|
Tổ hợp tên lửa đạn đạo Scud-B với tên lửa đối đất R-17E di chuyển uy nghi trên đường Hùng Vương. Ảnh: Duy Hiệu.
|
Hàng nghìn người dân đứng ken đặc hai bên đường, không ngừng reo hò, vẫy cờ đỏ sao vàng, đưa tay chụp lại khoảnh khắc hiếm có bằng điện thoại, ánh mắt rạng ngời xen lẫn niềm xúc động. Ảnh: Minh Chiến.
|
Khối cựu chiến binh diễu hành qua quảng trường Ba Đình. Ảnh: Duy Hiệu.
|
Sau nhiều tháng miệt mài trên thao trường, các chiến sĩ với khí thế hào hùng, hòa mình vào không khí phố phường và đi trong vòng tay của người dân. Ảnh: Duy Hiệu.
|
Những bước chân đều tăm tắp, ánh mắt kiên định và tư thế chỉnh tề của các chiến sĩ trong buổi tổng hợp luyện lần thứ hai tạo nên khung cảnh mãn nhãn, đầy cảm xúc. Ảnh: Duy Hiệu.
|
Tổ hợp tên lửa Trường Sơn do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) tự chủ nghiên cứu, sản xuất đi trên đường Trần Phú. Ảnh: Duy Hiệu.
|
Khối nữ Chiến sĩ Gìn giữ hòa bình sải bước tự tin trên đường Tràng Tiền. Ảnh: Thuận Thắng.
|
Các khối diễu binh công an đi ngang qua ga Hà Nội. Kết thúc buổi Tổng hợp luyện lần hai, các khối di chuyển trở về điểm tập kết theo kế hoạch. Lễ Sơ duyệt diễn ra lúc 20h ngày 27/8; Tổng duyệt lúc 6h30 ngày 30/8. Buổi lễ kỷ niệm chính thức diễn ra sáng 2/9 tại quảng trường Ba Đình. Ảnh: Trần Hiền.
Nâng cao hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong QĐND Việt Nam
Nhận thức rõ sự cần thiết phải tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác đảng, công tác chính trị trong bối cảnh tình hình mới; bổ sung thêm tài liệu giáo dục chính trị, học tập, nghiên cứu, phát triển tư duy lý luận chính trị, quân sự, thống nhất nhận thức và hành động cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân; đồng thời, chuyển tải thông điệp, quan điểm, tư tưởng và sự chỉ đạo, định hướng nhận thức chính trị của đồng chí Chủ tịch nước Lương Cường đến toàn thể bạn đọc là cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, Ban Biên soạn cuốn sách đã phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và Nhà xuất bản Quân đội nhân dân sưu tầm, tuyển chọn, biên tập 101 bài viết, bài nói tiêu biểu của Đại tướng đã được công bố trên các báo, tạp chí, hội thảo khoa học, hội nghị cán bộ… để xuất bản cuốn sách Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.